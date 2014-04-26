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ยกเลิกการผลิต
HTB5510D/98
ประสบการณ์การชมภาพยนตร์อย่างแท้จริงด้วย Crystal Clear Sound
เพิ่มอรรถรสแก่เพลงและภาพยนตร์ด้วยโฮมเธียเตอร์ Philips รุ่นนี้ ทวีตเตอร์ซอฟต์โดม 15 มม. แบบกรวยช่วยให้เสียงที่ได้ไม่มีความผิดเพี้ยน พร้อมกับระบบสะท้อนเสียงเบส “โครง' ที่แข็งแรงทรงพลังขึ้นถึง 3 เท่า เต็มพลังเพื่อโน้ตเสียงต่ำที่มีชีวิตชีวาเป็นพิเศษ
Crystal Clear Sound
Wi-Fi และ Bluetooth® ในตัว
ฮับ HDMI และ iPod/iPhone ผ่าน USB
1000 วัตต์
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จมดิ่งในห้วงอารมณ์ของภาพยนตร์ 3D ในห้องนั่งเล่นของคุณด้วยทีวี Full HD 3D ระบบ Active 3D นำนวัตกรรมการสลับที่รวดเร็วของจอแสดงผลมาใช้เพื่อให้เกิดความลึกดุจมีชีวิตและสมจริงด้วยความละเอียด 1080 x 1920 HD การดูภาพเหล่านี้ผ่านแว่นตาที่มีเลนส์ด้านซ้ายและขวาเป็นการเปิดและปิดภาพอื่นๆ ได้พร้อมกัน สัมผัสประสบการณ์การรับชมแบบ Full HD 3D ที่ถูกสร้างขึ้นในระบบชมภาพยนตร์ภายในบ้านของคุณ ทั้งนี้ภาพยนตร์ 3D ระดับพรีเมี่ยมที่มีคุณภาพสูงมีให้เลือกมากมายในรูปแบบ นอกจากนี้ระบบ Blu-ray ยังมอบเสียงเซอร์ราวด์ที่ไม่มีการบีบอัดเพื่อให้คุณได้สัมผัสประสบการณ์เสียงอย่างแท้จริง
5.0
จาก 5
1
วิจารณ์
100%
แนะนำผลิตภัณฑ์นี้
Lenny
26/04/2014
Singapore
This product has incredible sound.
i'm very surprice when i hear the sound, i feel like i am in the Cinema, perfect!!
ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้
รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ HTB5510D 5.1 3D Blu-ray Home theater
ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้
รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ HTB5510D 5.1 3D Blu-ray Home theater