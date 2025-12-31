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ยกเลิกการผลิต
HTB7255D/98
เพลิดเพลินกับภาพยนตร์และเพลงด้วยเสียงสมบูรณ์แบบ
โฮมเธียเตอร์ 2.1 3D Blu-ray HTB7255D ใหม่ของ Philips ให้การเล่นเสียงที่ชัดเจนไร้ที่เปรียบและประสบการณ์เสียงเซอร์ราวด์ที่น่าหลงใหล เตรียมพร้อมเพื่อเพิ่มอรรถรสให้กับภาพยนตร์และเพลงโปรดของคุณด้วยมิติใหม่
แอมพลิไฟเออร์ Class D
CinemaPerfect HD
Wi-Fi และ Bluetooth? ในตัว
500 วัตต์
ด้วย WiFi ในตัวที่ช่วยในการเชื่อมต่อโฮมเธียเตอร์เข้ากับเครือข่ายภายในบ้านได้โดยตรง เพียงเท่านี้คุณจะสามารถใช้งานตัวเลือกบริการออนไลน์ยอดนิยมและเพลิดเพลินกับเว็บไซต์ที่ดีที่สุดด้านภาพยนตร์ รูปภาพ ระบบ Infotainment และข้อมูลออนไลน์อื่นๆ ที่ปรับให้เหมาะกับหน้าจอทีวีของคุณ
Bluetooth เป็นเทคโนโลยีการสื่อสารแบบไร้สายช่วงสั้นที่มีความเสถียร ทั้งยังประหยัดพลังงาน เทคโนโลยีนี้ช่วยให้สามารถเชื่อมต่อแบบไร้สายเข้ากับอุปกรณ์ Bluetooth อื่นๆ ได้อย่างง่ายดาย คุณจึงสามารถเล่นเพลงโปรดได้จากสมาร์ทโฟน แท็บเล็ต หรือแลปทอป รวมทั้ง iPod หรือ iPhone ได้ด้วยลำโพงที่เปิดใช้งาน Bluetooth
เสียงรอบทิศทางแบบจำลองของ Philips มีพลังเสียงรอบทิศทางที่หนักแน่นและเต็มพลังจากระบบลำโพงไม่ถึงห้าตัว ขั้นตอนวิธีขั้นสูงทำให้ได้เสียงที่มีคุณภาพระดับ 5.1 แชนเนลที่สมบูรณ์แบบ เสียงสเตอริโอคุณภาพสูงจากแหล่งต่างๆ จะเปลี่ยนให้เป็นเสียงเซอร์ราวด์แบบหลายช่องเสียงที่สมจริงดุจมีชีวิต โดยไม่จำเป็นต้องซื้อลำโพงเสริม สายไฟ หรือขาตั้งลำโพงเพิ่มเติมอีกต่อไป
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