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ยกเลิกการผลิต

โฮมเธียเตอร์ 2.1 3D Blu-ray

HTB7255D/98

เพลิดเพลินกับภาพยนตร์และเพลงด้วยเสียงสมบูรณ์แบบ

โฮมเธียเตอร์ 2.1 3D Blu-ray HTB7255D ใหม่ของ Philips ให้การเล่นเสียงที่ชัดเจนไร้ที่เปรียบและประสบการณ์เสียงเซอร์ราวด์ที่น่าหลงใหล เตรียมพร้อมเพื่อเพิ่มอรรถรสให้กับภาพยนตร์และเพลงโปรดของคุณด้วยมิติใหม่

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ดื่มด่ำกับเสียงเพลง

เพลิดเพลินกับภาพยนตร์และเพลงด้วยเสียงสมบูรณ์แบบ

  • แอมพลิไฟเออร์ Class D

  • CinemaPerfect HD

  • Wi-Fi และ Bluetooth? ในตัว

  • 500 วัตต์

WiFi ในตัวเพื่อความเพลิดเพลินในการเชื่อมต่อสื่อแบบไร้สาย

WiFi ในตัวเพื่อความเพลิดเพลินในการเชื่อมต่อสื่อแบบไร้สาย

ด้วย WiFi ในตัวที่ช่วยในการเชื่อมต่อโฮมเธียเตอร์เข้ากับเครือข่ายภายในบ้านได้โดยตรง เพียงเท่านี้คุณจะสามารถใช้งานตัวเลือกบริการออนไลน์ยอดนิยมและเพลิดเพลินกับเว็บไซต์ที่ดีที่สุดด้านภาพยนตร์ รูปภาพ ระบบ Infotainment และข้อมูลออนไลน์อื่นๆ ที่ปรับให้เหมาะกับหน้าจอทีวีของคุณ

การสตรีมเพลงไร้สายผ่าน Bluetooth

การสตรีมเพลงไร้สายผ่าน Bluetooth

Bluetooth เป็นเทคโนโลยีการสื่อสารแบบไร้สายช่วงสั้นที่มีความเสถียร ทั้งยังประหยัดพลังงาน เทคโนโลยีนี้ช่วยให้สามารถเชื่อมต่อแบบไร้สายเข้ากับอุปกรณ์ Bluetooth อื่นๆ ได้อย่างง่ายดาย คุณจึงสามารถเล่นเพลงโปรดได้จากสมาร์ทโฟน แท็บเล็ต หรือแลปทอป รวมทั้ง iPod หรือ iPhone ได้ด้วยลำโพงที่เปิดใช้งาน Bluetooth

เสียงรอบทิศทางแบบจำลองเพื่อประสบการณ์ชมภาพยนตร์ที่สมจริง

เสียงรอบทิศทางแบบจำลองเพื่อประสบการณ์ชมภาพยนตร์ที่สมจริง

เสียงรอบทิศทางแบบจำลองของ Philips มีพลังเสียงรอบทิศทางที่หนักแน่นและเต็มพลังจากระบบลำโพงไม่ถึงห้าตัว ขั้นตอนวิธีขั้นสูงทำให้ได้เสียงที่มีคุณภาพระดับ 5.1 แชนเนลที่สมบูรณ์แบบ เสียงสเตอริโอคุณภาพสูงจากแหล่งต่างๆ จะเปลี่ยนให้เป็นเสียงเซอร์ราวด์แบบหลายช่องเสียงที่สมจริงดุจมีชีวิต โดยไม่จำเป็นต้องซื้อลำโพงเสริม สายไฟ หรือขาตั้งลำโพงเพิ่มเติมอีกต่อไป

ข้อมูลทางเทคนิค

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