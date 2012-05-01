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ดื่มด่ำกับเสียงเพลง
ให้คุณเพลิดเพลินกับการชมภาพยนตร์ ทีวี และฟังเพลงด้วยระบบเสียงเซอร์ราวด์! ด้วยหน้าจอกระจกที่ดีไซน์สวยงามทำให้ความบันเทิงสวยงามมีสไตล์ได้อย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนในระบบมัลติโฮมเธียเตอร์
เล่น DVD
Crystal Clear Sound ของ Philips ให้คุณสัมผัสได้ถึงความแตกต่างและดื่มด่ำในทุกรายละเอียดเสียง ในแบบที่ศิลปินหรือผู้กำกับต้องการถ่ายทอดให้คุณได้เห็น! Crystal Clear Sound สร้างสำเนาเสียงจากแหล่งเสียง ไม่ว่าจะเป็นภาพยนตร์แอ็คชั่น, การแสดงดนตรี และการแสดงสด ได้อย่างเที่ยงตรงและแม่นยำ ไม่มีผิดเพี้ยน โฮมเธียเตอร์ของ Philips พร้อม Crystal Clear Sound ช่วยการประมวลผลเสียง อย่างน้อยที่สุดเพื่อคงความชัดใสของเนื้อหาเสียงต้นฉบับ คุณจึงสัมผัสประสบการณ์เสียงที่มีความแม่นยำมากขึ้น
Dolby Virtual Speaker คือเทคโนโลยีเสียงขั้นสูงในการสร้างสรรค์เสียงเซอร์ราวด์ที่หนักแน่นและมีพลังจากระบบลำโพงคู่ ระบบ Spatial Algorithm ขั้นสูงทำให้ได้เสียงที่มีคุณภาพระดับ 5.1 channel ที่สมบูรณ์แบบ รองรับการเล่น DVD ด้วยระบบ 2-channel และด้วยการประมวลผลระบบ Dolby Pro Logic II จะเปลี่ยนเสียงสเตอริโอคุณภาพสูงจากแหล่งต่างๆ ให้กลายเป็นเสียงเซอร์ราวด์แบบ Multi-channel ที่สมจริงดุจมีชีวิต โดยไม่จำเป็นต้องซื้อลำโพงเสริม สายไฟ หรือขาตั้งลำโพงเพิ่มเติมอีกต่อไป
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3.2
จาก 5
24
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100%
แนะนำผลิตภัณฑ์นี้
01/05/2012
Singapore
EXCELLENT CLARITY SOUND AND MY FAMILY LOVE IT SO MUCH, ESPECIALLY WITH SUB WOOFER AS ADDITIONAL SOUND IMPACT. STRONGLY RECOMMENDED FOR OTHERS TO BUY TOO. WORTH BUYING
ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้
รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ HTS3220 2.1 Home theater
ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้
รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ HTS3220 2.1 Home theater
Mian_HweeYeo
30/05/2011
Singapore
Modern design, small but powerful. crystal clear sounds.
ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้
รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ HTS3220 2.1 Home theater
ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้
รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ HTS3220 2.1 Home theater
AlexLee
29/05/2011
Singapore
Works perfectly well and its looks good with my philips lcd on the console
ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้
รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ HTS3220 2.1 Home theater
ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้
รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ HTS3220 2.1 Home theater