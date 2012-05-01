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โฮมเธียเตอร์ 2.1

HTS3220/98

3.2

| (24) ตรวจดู | 100% แนะนำผลิตภัณฑ์นี้

ดื่มด่ำกับเสียงเพลง

ให้คุณเพลิดเพลินกับการชมภาพยนตร์ ทีวี และฟังเพลงด้วยระบบเสียงเซอร์ราวด์! ด้วยหน้าจอกระจกที่ดีไซน์สวยงามทำให้ความบันเทิงสวยงามมีสไตล์ได้อย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนในระบบมัลติโฮมเธียเตอร์

ดูสิทธิประโยชน์ทั้งหมด

เสียงชัดเจนสมจริงดุจมีชีวิตในสไตล์ที่ทันสมัย

ดื่มด่ำกับเสียงเพลง

  • เล่น DVD

Crystal Clear Sound สำหรับการรับฟังเสียงที่มีรายละเอียดและชัดเจนอย่างยอดเยี่ยม

Crystal Clear Sound สำหรับการรับฟังเสียงที่มีรายละเอียดและชัดเจนอย่างยอดเยี่ยม

Crystal Clear Sound ของ Philips ให้คุณสัมผัสได้ถึงความแตกต่างและดื่มด่ำในทุกรายละเอียดเสียง ในแบบที่ศิลปินหรือผู้กำกับต้องการถ่ายทอดให้คุณได้เห็น! Crystal Clear Sound สร้างสำเนาเสียงจากแหล่งเสียง ไม่ว่าจะเป็นภาพยนตร์แอ็คชั่น, การแสดงดนตรี และการแสดงสด ได้อย่างเที่ยงตรงและแม่นยำ ไม่มีผิดเพี้ยน โฮมเธียเตอร์ของ Philips พร้อม Crystal Clear Sound ช่วยการประมวลผลเสียง อย่างน้อยที่สุดเพื่อคงความชัดใสของเนื้อหาเสียงต้นฉบับ คุณจึงสัมผัสประสบการณ์เสียงที่มีความแม่นยำมากขึ้น

Dolby Virtual Speaker เพื่อให้ได้เสียงเซอร์ราวด์สมจริง

Dolby Virtual Speaker เพื่อให้ได้เสียงเซอร์ราวด์สมจริง

Dolby Virtual Speaker คือเทคโนโลยีเสียงขั้นสูงในการสร้างสรรค์เสียงเซอร์ราวด์ที่หนักแน่นและมีพลังจากระบบลำโพงคู่ ระบบ Spatial Algorithm ขั้นสูงทำให้ได้เสียงที่มีคุณภาพระดับ 5.1 channel ที่สมบูรณ์แบบ รองรับการเล่น DVD ด้วยระบบ 2-channel และด้วยการประมวลผลระบบ Dolby Pro Logic II จะเปลี่ยนเสียงสเตอริโอคุณภาพสูงจากแหล่งต่างๆ ให้กลายเป็นเสียงเซอร์ราวด์แบบ Multi-channel ที่สมจริงดุจมีชีวิต โดยไม่จำเป็นต้องซื้อลำโพงเสริม สายไฟ หรือขาตั้งลำโพงเพิ่มเติมอีกต่อไป

กำลังไฟ 350W RMS มอบเสียงยอดเยี่ยมให้กับภาพยนตร์และเพลง

กำลังไฟ 350W RMS มอบเสียงยอดเยี่ยมให้กับภาพยนตร์และเพลง

ข้อมูลทางเทคนิค

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ความคิดเห็น

คำวิจารณ์เหล่านี้ได้รับการจัดการโดย Bazaarvoice และปฏิบัติตามนโยบายความถูกต้องของ Bazaarvoice ซึ่งได้รับการสนับสนุนโดยเทคโนโลยีการต่อต้านการฉ้อโกงและการวิเคราะห์โดยมนุษย์ สามารถดูรายละเอียดได้ที่
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3.2

จาก 5

24

ตรวจดู

100%

แนะนำผลิตภัณฑ์นี้

01/05/2012

Singapore

Singapore

EXCELLENT CLARITY SOUND AND MY FAMILY LOVE IT SO MUCH, ESPECIALLY WITH SUB WOOFER AS ADDITIONAL SOUND IMPACT. STRONGLY RECOMMENDED FOR OTHERS TO BUY TOO. WORTH BUYING

ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้

รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ HTS3220 2.1 Home theater

ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้

รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ HTS3220 2.1 Home theater

30/05/2011

Singapore

Singapore

Modern design, small but powerful. crystal clear sounds.

ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้

รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ HTS3220 2.1 Home theater

ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้

รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ HTS3220 2.1 Home theater

29/05/2011

Singapore

Singapore

Works perfectly well and its looks good with my philips lcd on the console

ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้

รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ HTS3220 2.1 Home theater

ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้

รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ HTS3220 2.1 Home theater

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