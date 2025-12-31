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โฮมเธียเตอร์ 5.1 แชนเนล

HTS3539/40

เสียงเซอร์ราวด์ทรงพลัง

นำพลังเสียงของโรงภาพยนตร์มาไว้ที่บ้านคุณ! ยกระดับประสบการณ์การรับชมภาพยนตร์ในบ้านของคุณด้วยตัวขับลำโพงติดผนังที่ให้เสียงเซอร์ราวด์ 600 วัตต์อันทรงพลังและการลดอัตราการสุ่มสัญญาณ DVD วิดีโอที่ 1080p ผ่าน HDMI เพื่อให้ภาพในระดับที่ใกล้เคียงกับ HD

ดูสิทธิประโยชน์ทั้งหมด

จากลำโพงขนาดกะทัดรัด

เสียงเซอร์ราวด์ทรงพลัง

  • DVD

กำลังไฟ 600W RMS มอบเสียงยอดเยี่ยมให้กับภาพยนตร์และเพลง

กำลังไฟ 600W RMS มอบเสียงยอดเยี่ยมให้กับภาพยนตร์และเพลง

Dolby Digital เพื่อรับชมภาพยนตร์ได้อย่างเต็มอารมณ์

Dolby Digital เพื่อรับชมภาพยนตร์ได้อย่างเต็มอารมณ์

จากการที่ Dolby Digital ซึ่งเป็นมาตรฐานระบบดิจิตอลมัลติแชนเนลชั้นนำของโลก ได้ใช้วิธีการประมวลผลสัญญาณเสียงเช่นเดียวกับการทำงานของหูของคนเรา เสียงรอบทิศทางที่ได้จึงมีความสมจริงด้วยคุณภาพที่ดีเยี่ยม

ตัวขับลำโพงแบบเปิดที่ให้พลังเสียงเต็มพลัง

ตัวขับลำโพงแบบเปิดที่ให้พลังเสียงเต็มพลัง

ข้อมูลทางเทคนิค

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  • อัปเดตข่าวสารผลิตภัณฑ์ใหม่ พร้อมเคล็ดลับการใช้ชีวิตอย่างมีสุขภาพดี