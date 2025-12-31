รับประกัน 2 ปีเต็ม
ยกเลิกการผลิต
HTS3583/40
เสียงเซอร์ราวด์ทรงพลัง
นำพลังเสียงของโรงภาพยนตร์มาไว้ที่บ้านคุณ! ยกระดับประสบการณ์การรับชมภาพยนตร์ในบ้านของคุณด้วยลำโพงที่มีตัวขับเสียงให้เสียงเซอร์ราวอันทรงพลัง 600W และดื่มด่ำกับการเล่นแผ่นดิสก์ 3D Blu-ray
Smart TV
3D Blu-ray
เชื่อมต่อแท่นนี้เข้ากับระบบโฮมเธียเตอร์แล้วคุณก็สามารถเพลิดเพลินกับเพลง วิดีโอและภาพจากอุปกรณ์ iPod และ iPhone ได้ แท่นนี้แยกจำหน่ายเป็นตัวเลือกอุปกรณ์เสริม
สร้างสรรค์เป็นพิเศษโดย Philips แอปพลิเคชัน MyRemote ของ Philips ช่วยให้คุณใช้ iPhone, iPod Touch หรือสมาร์ทโฟน Android ให้เป็นรีโมทเพื่อควบคุมผลิตภัณฑ์ AV ที่มีระบบเครือข่าย Philips แอปพลิเคชันจะจดจำเครื่องเล่น Philips Blu-ray, โฮมเธียเตอร์ หรือระบบเสียง Streamium ที่เชื่อมต่อกับเครือข่าย Wi-Fi ภายในบ้านของคุณและให้คุณควบคุมอุปกรณ์ต่างๆ ได้จากทุกที่ภายในบ้านได้ทันที ทั้งยังสามารถสลับการใช้งานผลิตภัณฑ์ AV อื่นของ Philips ได้และควบคุมผลิตภัณฑ์แต่ละชิ้นได้อย่างอิสระ
ความคิดเห็น