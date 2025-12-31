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โฮมเธียเตอร์ 5.1 แชนเนล

HTS3583/40

เสียงเซอร์ราวด์ทรงพลัง

นำพลังเสียงของโรงภาพยนตร์มาไว้ที่บ้านคุณ! ยกระดับประสบการณ์การรับชมภาพยนตร์ในบ้านของคุณด้วยลำโพงที่มีตัวขับเสียงให้เสียงเซอร์ราวอันทรงพลัง 600W และดื่มด่ำกับการเล่นแผ่นดิสก์ 3D Blu-ray

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พร้อมมี Blu-ray 3D

เสียงเซอร์ราวด์ทรงพลัง

  • Smart TV

  • 3D Blu-ray

แท่นที่เป็นอุปกรณ์เสริมเพื่อให้สะดวกต่อการเล่นเพลงจาก iPod/iPhone

แท่นที่เป็นอุปกรณ์เสริมเพื่อให้สะดวกต่อการเล่นเพลงจาก iPod/iPhone

เชื่อมต่อแท่นนี้เข้ากับระบบโฮมเธียเตอร์แล้วคุณก็สามารถเพลิดเพลินกับเพลง วิดีโอและภาพจากอุปกรณ์ iPod และ iPhone ได้ แท่นนี้แยกจำหน่ายเป็นตัวเลือกอุปกรณ์เสริม

ตัวเลือกอุปกรณ์เสริม WiFi เพื่อเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตแบบไร้สาย

เปลี่ยนสมาร์ทโฟนของคุณให้เป็นรีโมทสำหรับผลิตภัณฑ์ AV ของ Philips

สร้างสรรค์เป็นพิเศษโดย Philips แอปพลิเคชัน MyRemote ของ Philips ช่วยให้คุณใช้ iPhone, iPod Touch หรือสมาร์ทโฟน Android ให้เป็นรีโมทเพื่อควบคุมผลิตภัณฑ์ AV ที่มีระบบเครือข่าย Philips แอปพลิเคชันจะจดจำเครื่องเล่น Philips Blu-ray, โฮมเธียเตอร์ หรือระบบเสียง Streamium ที่เชื่อมต่อกับเครือข่าย Wi-Fi ภายในบ้านของคุณและให้คุณควบคุมอุปกรณ์ต่างๆ ได้จากทุกที่ภายในบ้านได้ทันที ทั้งยังสามารถสลับการใช้งานผลิตภัณฑ์ AV อื่นของ Philips ได้และควบคุมผลิตภัณฑ์แต่ละชิ้นได้อย่างอิสระ

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