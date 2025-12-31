รับประกัน 2 ปีเต็ม
ยกเลิกการผลิต
LR03P1F/00
ให้พลังแก่อุปกรณ์ที่ต้องใช้พลังสูง
ในปัจจุบัน อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ เช่น ของเล่นอิเล็กทรอนิกส์และวิทยุขนาดพกพา ต่างต้องการใช้พลังงานมากยิ่งกว่าเดิม คุณสามารถทำให้เครื่องเล่นเหล่านี้ทำงานได้นานกว่าเดิมด้วยแบตเตอรี่ Power Alkaline ของ Philips
AAA
อัลคาไลน์
แบตเตอรี่ของ Philips เหล่านี้ได้รับการรับประกันว่าปราศจากโลหะหนักที่เป็นอันตรายต่างๆ เช่น แคดเมียม ปรอท หรือตะกั่ว
แบตเตอรี่ทั่วไปมักจะประสบปัญหาพลังงานลดลงหากไม่ใช้งาน เรารับประกันว่าแบตเตอรี่ของเราจะยังคงรักษาระดับพลังงานได้ถึง 80% ของแบตเตอรี่ใหม่เป็นอย่างน้อย ภายในระยะเวลาหมดอายุของแบตเตอรี่
Philips มีแบตเตอรี่ที่มีการใช้งานบ่อย (AA, AAA, C, D, 9V) อย่างครบถ้วนในขนาดบรรจุหลากหลายขนาด เพื่อตอบสนองความต้องการใช้งานของคุณ
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