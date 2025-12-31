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Power Alkalineแบตเตอรี่

LR6P2B/97

ให้พลังแก่อุปกรณ์ที่ต้องใช้พลังสูง

ในปัจจุบัน อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ เช่น ของเล่นอิเล็กทรอนิกส์และวิทยุขนาดพกพา ต่างต้องการใช้พลังงานมากยิ่งกว่าเดิม คุณสามารถทำให้เครื่องเล่นเหล่านี้ทำงานได้นานกว่าเดิมด้วยแบตเตอรี่ Power Alkaline ของ Philips

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ให้พลังแก่อุปกรณ์ที่ต้องใช้พลังสูง

  • AA

  • อัลคาไลน์

แบตเตอรี่จะยังคงใหม่อยู่เสมอ สามารถใช้งานได้นานถึง 5 ปี

แบตเตอรี่ทั่วไปมักจะประสบปัญหาพลังงานลดลงหากไม่ใช้งาน เรารับประกันว่าแบตเตอรี่ของเราจะยังคงรักษาระดับพลังงานได้ถึง 80% ของแบตเตอรี่ใหม่เป็นอย่างน้อย ภายในระยะเวลาหมดอายุของแบตเตอรี่

แบตเตอรี่อัลคาไลน์ดีกว่าแบตเตอรี่ Zinc Carbon ทั่วไปถึง 6 เท่า

แบตเตอรี่อัลคาไลน์ดีกว่าแบตเตอรี่ Zinc Carbon ทั่วไปถึง 6 เท่า

มีรุ่นต่างๆ หลากหลายครบชุด เพื่อตอบสนองทุกความต้องการใช้งาน

Philips มีแบตเตอรี่ที่มีการใช้งานบ่อย (AA, AAA, C, D, 9V) อย่างครบถ้วนในขนาดบรรจุหลากหลายขนาด เพื่อตอบสนองความต้องการใช้งานของคุณ

ข้อมูลทางเทคนิค

คู่มือและเอกสาร

เอกสารโฆษณาที่มีการแปลเป็นภาษาท้องถิ่น

  • PDF ไฟล์, 267.1 kB
  • 21 July 2026

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