รับประกัน 2 ปีเต็ม
ยกเลิกการผลิต
LR6P2B/97
ให้พลังแก่อุปกรณ์ที่ต้องใช้พลังสูง
ในปัจจุบัน อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ เช่น ของเล่นอิเล็กทรอนิกส์และวิทยุขนาดพกพา ต่างต้องการใช้พลังงานมากยิ่งกว่าเดิม คุณสามารถทำให้เครื่องเล่นเหล่านี้ทำงานได้นานกว่าเดิมด้วยแบตเตอรี่ Power Alkaline ของ Philips
AA
อัลคาไลน์
แบตเตอรี่ทั่วไปมักจะประสบปัญหาพลังงานลดลงหากไม่ใช้งาน เรารับประกันว่าแบตเตอรี่ของเราจะยังคงรักษาระดับพลังงานได้ถึง 80% ของแบตเตอรี่ใหม่เป็นอย่างน้อย ภายในระยะเวลาหมดอายุของแบตเตอรี่
แบตเตอรี่อัลคาไลน์ดีกว่าแบตเตอรี่ Zinc Carbon ทั่วไปถึง 6 เท่า
Philips มีแบตเตอรี่ที่มีการใช้งานบ่อย (AA, AAA, C, D, 9V) อย่างครบถ้วนในขนาดบรรจุหลากหลายขนาด เพื่อตอบสนองความต้องการใช้งานของคุณ