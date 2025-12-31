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MCD137/98
DVD Micro Theatre
สัมผัสความทันสมัยล่าสุดที่ไม่เหมือนใครได้แล้วด้วย Micro Hi-Fi ที่เล่นได้ทั้ง DVD, WMA-CD และ MP3-CD! เพลิดเพลินไปกับดนตรีและภาพยนตร์เรื่องโปรด ความบันเทิงภายในบ้านจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป!
เล่น DVD
ออกแบบส่วนประกอบอย่างสัมพันธ์กัน
เครื่องเล่น Philips สามารถใช้งานได้กับแผ่น DVD และ CD ส่วนใหญ่ที่มีในท้องตลาด แผ่น DVD, (S)VCD, MP3-CD, WMA-CD, CD(RW) และ CD ภาพ ทั้งหมดที่กล่าวมานี้สามารถใช้ได้กับเครื่องเล่นนี้ได้ ตัวย่อ SVCD ย่อมาจาก "Super VideoCD" ซึ่ง SVCD มีคุณภาพดีกว่า VCD และให้ภาพคมชัดมากกว่า VCD เนื่องจากมีความละเอียดสูงกว่า CD-RW เป็นการเรียกชื่อแบบสั้นของไดรฟ์ CD ที่ยอมรับรูปแบบ CD ที่เขียนทับได้ทั่วไป
จากการที่ Dolby Digital ซึ่งเป็นมาตรฐานระบบดิจิตอลมัลติแชนเนลชั้นนำของโลก ได้ใช้วิธีการประมวลผลสัญญาณเสียงเช่นเดียวกับการทำงานของหูของคนเรา เสียงรอบทิศทางที่ได้จึงมีความสมจริงด้วยคุณภาพที่ดีเยี่ยม
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