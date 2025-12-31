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MCD190/98
เล่น DVD, VCD MP3-CD
สัมผัสความทันสมัยล่าสุดที่ไม่เหมือนใครได้แล้วด้วย Micro Hi-Fi ที่เล่นได้ทั้ง DVD และ MP3-CD! เพลิดเพลินไปกับดนตรีและภาพยนตร์เรื่องโปรด ความบันเทิงภายในบ้านจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป!
เครื่องเล่น Philips สามารถใช้งานได้กับแผ่น DVD และ CD ส่วนใหญ่ที่มีในท้องตลาด แผ่น DVD, (S)VCD, MP3-CD, CD(RW) และ CD ภาพ ทั้งหมดที่กล่าวมานี้สามารถใช้ได้กับเครื่องเล่นนี้ได้ ตัวย่อ SVCD ย่อมาจาก "Super VideoCD" ซึ่ง SVCD มีคุณภาพดีกว่า VCD และให้ภาพคมชัดมากกว่า VCD เนื่องจากมีความละเอียดสูงกว่า CD-RW เป็นการเรียกชื่อแบบสั้นของไดรฟ์ CD ที่ยอมรับรูปแบบ CD ที่เขียนทับได้ทั่วไป
จากการที่ Dolby Digital ซึ่งเป็นมาตรฐานระบบดิจิตอลมัลติแชนเนลชั้นนำของโลก ได้ใช้วิธีการประมวลผลสัญญาณเสียงเช่นเดียวกับการทำงานของหูของคนเรา เสียงรอบทิศทางที่ได้จึงมีความสมจริงด้วยคุณภาพที่ดีเยี่ยม
Digital Sound Control มีตัวเลือกการควบคุมต่างๆ ที่ตั้งไว้ล่วงหน้าแบบ Jazz, Rock, Pop และ Classic ซึ่งคุณสามารถเลือกใช้ได้ เพื่อให้ช่วงความถี่ที่ดีที่สุดสำหรับดนตรีรูปแบบต่างๆ แต่ละโหมดจะใช้เทคโนโลยีกราฟิกอีควอไลซิง เพื่อปรับสมดุลของเสียงโดยอัตโนมัติและปรับความถี่เสียงที่สำคัญที่สุดในสไตล์ดนตรีที่คุณเลือก Digital Sound Control ให้คุณรับฟังดนตรีที่ดีที่สุดอย่างง่ายดาย โดยการปรับแต่งสมดุลของเสียงให้เหมาะกับประเภทดนตรีที่คุณกำลังเล่น
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