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MCM108B/12
การเชื่อมต่อสายสัญญาณเข้าทำให้คุณสามารถเล่นเพลงกับอุปกรณ์อื่นได้ด้วยเครื่องเล่น Philips เพียงต่อเครื่องเล่นเข้ากับสายสัญญาณออกหรือสัญญาณเสียงออก หรือต่อแจ็คหูฟังเครื่องเล่นมีเดียอื่นๆ เช่น เครื่องเล่น CD หรือ DVD, VCR และเครื่องเล่น MP3
Dynamic Bass Boost ช่วยเพิ่มความสุขในการฟังดนตรีของคุณให้มากขึ้น โดยเน้นเสียงเบสของดนตรีผ่านช่วงการตั้งค่าระดับเสียงจากต่ำไปถึงสูงได้เพียงแค่กดปุ่ม! ตามปกติความถี่เสียงเบสระดับต่ำสุดจะหายไปเมื่อตั้งไว้ที่ระดับต่ำ เพื่อแก้ไขลักษณะดังกล่าว สามารถเปิด Dynamic Bass Boost เพื่อเร่งระดับเสียงเบส ดังนั้นคุณจึงสามารถมีความสุขกับเสียงที่ไม่เปลี่ยนแปลงแม้จะลดระดับเสียงลงได้
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