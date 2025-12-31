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R03B4RTU8/97
แบตเตอรี่แบบชาร์จใหม่ได้พร้อมใช้งาน
เหมาะสำหรับอุปกรณ์ที่ต้องใช้พลังงานสูงของคุณ แบตเตอรี่ AAA ประสิทธิภาพสูงเหล่านี้ ไม่จำเป็นต้องใช้งานแบตเตอรี่จนพลังงานหมดก่อนชาร์จใหม่ ชาร์จไฟได้ง่ายเพียงวางบนแท่นชาร์จในเวลาที่คุณสะดวก ยิ่งไปกว่านั้นคุณสามารถชาร์จใหม่ได้มากถึงหนึ่งพันครั้ง
AAA, 800 mAh
นิกเกิล-เมทัลไฮไดรด์ที่ชาร์จซ้ำได้เหล่านี้สามารถนำพลังกลับมาใช้อย่างเต็มที่ได้ถึง 1000 ครั้งโดยไม่ต้องคายประจุก่อนชาร์จ สิ่งนี้ช่วยให้คุณใช้แบตเตอรี่แบบชาร์จซ้ำได้ง่ายและดียิ่งขึ้น
พลังงาน ขนาด 800 mAh ทำให้เครื่องเสียงหรือกล้องดิจิตอลทำงานได้นานขึ้น
ประหยัดเงินเนื่องจากใช้งานได้เท่ากับ 1000 แบตเตอรี่