รับประกัน 2 ปีเต็ม
ยกเลิกการผลิต
R03G4B/40
เหมาะสำหรับแบตเตอรี่อุปกรณ์ที่ต้องการการคายประจุต่ำที่สุด
เทคโนโลยี Zinc-Chloride เหมาะสำหรับนาฬิกา วิทยุ เครื่องคิดเลขและรีโมทคอนโทรลของคุณ
AAA
Zinc Chloride
4 ก้อน
เทคโนโลยี Zinc-Chloride คุณภาพสูงทำให้มั่นใจว่าแบตเตอร์รี่มีอายุการใช้งานยาวนาน เมื่อใช้กับอุปกรณ์ที่ใช้พลังงานต่ำ
แบตเตอรี่ของ Philips เหล่านี้ได้รับการรับประกันว่าปราศจากโลหะหนักที่เป็นอันตรายต่างๆ เช่น แคดเมียมและปรอท
แบตเตอรี่ทั่วไปมักจะประสบปัญหาพลังงานลดลงหากไม่ใช้งาน เรารับประกันว่าแบตเตอรี่ของเราจะยังคงรักษาระดับพลังงานได้ถึง 80% ของแบตเตอรี่ใหม่เป็นอย่างน้อย ภายในระยะเวลาหมดอายุของแบตเตอรี่