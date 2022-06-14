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แบตเตอรี่สำหรับอุปกรณ์ที่ต้องการการคายประจุต่ำที่สุด
สำหรับผลิตภัณฑ์ที่ต้องการการคายประจุต่ำที่สุดควรเลือกแบตเตอรี่ที่มีอายุการใช้งานยาวนาน (LongLife) โดยเทคโนโลยี Zinc-Chloride มีความสมบูรณ์แบบที่สุดสำหรับนาฬิกา, วิทยุ, เครื่องคิดเลขและรีโมทคอนโทรล
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Zinc Chloride
2 ก้อน
สัญลักษณ์สากลของการไม่มีข้อจำกัดด้านภาษาบนบรรจุภัณฑ์อธิบายวิธีใช้และลักษณะการใช้งานว่าสามารถหรือต้องใช้กับผลิตภัณฑ์แบบใด
เพื่อให้การจดจำขนาดทั่วไปของแบตเตอรี่เป็นไปอย่างง่ายๆ เราจึงใช้รหัสสีเพื่อบอกขนาดตามมาตรฐานอุตสาหกรรม
แบตเตอรี่ของ Philips เหล่านี้ได้รับการรับประกันว่าปราศจากโลหะหนักที่เป็นอันตรายต่างๆ เช่น แคดเมียมและปรอท