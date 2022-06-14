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LongLifeแบตเตอรี่

R20L2F/40

5

| (1) วิจารณ์ | 100% แนะนำผลิตภัณฑ์นี้

แบตเตอรี่สำหรับอุปกรณ์ที่ต้องการการคายประจุต่ำที่สุด

สำหรับผลิตภัณฑ์ที่ต้องการการคายประจุต่ำที่สุดควรเลือกแบตเตอรี่ที่มีอายุการใช้งานยาวนาน (LongLife) โดยเทคโนโลยี Zinc-Chloride มีความสมบูรณ์แบบที่สุดสำหรับนาฬิกา, วิทยุ, เครื่องคิดเลขและรีโมทคอนโทรล

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แบตเตอรี่สำหรับอุปกรณ์ที่ต้องการการคายประจุต่ำที่สุด

  • D

  • Zinc Chloride

  • 2 ก้อน

คำแนะนำที่เข้าใจง่ายและไม่มีข้อจำกัดด้านภาษา

สัญลักษณ์สากลของการไม่มีข้อจำกัดด้านภาษาบนบรรจุภัณฑ์อธิบายวิธีใช้และลักษณะการใช้งานว่าสามารถหรือต้องใช้กับผลิตภัณฑ์แบบใด

สีทำให้จดจำขนาดของแบตเตอรี่ได้ง่าย

เพื่อให้การจดจำขนาดทั่วไปของแบตเตอรี่เป็นไปอย่างง่ายๆ เราจึงใช้รหัสสีเพื่อบอกขนาดตามมาตรฐานอุตสาหกรรม

แบตเตอรี่ ZnC ของ Philips มีโลหะหนักที่เป็นพิษ 0%

แบตเตอรี่ของ Philips เหล่านี้ได้รับการรับประกันว่าปราศจากโลหะหนักที่เป็นอันตรายต่างๆ เช่น แคดเมียมและปรอท

ข้อมูลทางเทคนิค

คู่มือและเอกสาร

เอกสารโฆษณาที่มีการแปลเป็นภาษาท้องถิ่น

  • PDF ไฟล์, 330.7 kB
  • 21 July 2026

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