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ยกเลิกการผลิต
R6B2RTU25/59
สนุกสนานกับอุปกรณ์ของคุณได้นานยิ่งขึ้น
เหมาะสำหรับอุปกรณ์ดิจิตอลของคุณ แบตเตอรี่ AA ประสิทธิภาพสูงเหล่านี้ไม่จำเป็นต้องใช้งานแบตเตอรี่จนพลังงานหมดก่อนชาร์จใหม่ ชาร์จไฟได้ง่ายเพียงวางบนแท่นชาร์จในเวลาที่คุณสะดวก ยิ่งไปกว่านั้นคุณสามารถชาร์จใหม่ได้มากถึงห้าร้อยครั้ง
AA, 2500mAh
Nickel-Metal Hydride
แบตเตอรี่ขนาด AA แบบชาร์จไฟใหม่ได้จัดเก็บและจ่ายพลังงานได้ 2500 mAh เพื่อมอบพลังให้อุปกรณ์เพื่อให้ใช้งานได้ยาวนานยิ่งขึ้น
เทคโนโลยีนิกเกิล-เมทัลไฮไดรด์สามารถชาร์จใหม่ได้หลายครั้ง และทำให้การเปลี่ยนถ่านแทบจะไม่จำเป็น