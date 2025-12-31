ผลิตภัณฑ์ฝ่ายสนับสนุน

สมัครเพื่อรับข่าวสารและข้อเสนอพิเศษ

รับประกัน 2 ปีเต็ม

ทุกรุ่น

  • ภาพถ่ายผลิตภัณฑ์อื่นๆ
  • ภาพถ่ายบรรจุภัณฑ์
  • รูปภาพหลัก
  • ภาพถ่ายผลิตภัณฑ์อื่นๆ
  • ภาพถ่ายบรรจุภัณฑ์
  • รูปภาพหลัก

ยกเลิกการผลิต

Rechargeablesแบตเตอรี่

R6B4RTU10/59

สนุกสนานกับอุปกรณ์ของคุณได้นานยิ่งขึ้น

เหมาะสำหรับอุปกรณ์ดิจิตอลของคุณ แบตเตอรี่ AA ประสิทธิภาพสูงเหล่านี้ไม่จำเป็นต้องใช้งานแบตเตอรี่จนพลังงานหมดก่อนชาร์จใหม่ ชาร์จไฟได้ง่ายเพียงวางบนแท่นชาร์จในเวลาที่คุณสะดวก ยิ่งไปกว่านั้นคุณสามารถชาร์จใหม่ได้มากถึงห้าร้อยครั้ง

ดูสิทธิประโยชน์ทั้งหมด

สนุกสนานกับอุปกรณ์ของคุณได้นานยิ่งขึ้น

  • AA, 1000 mAh

  • Nickel-Metal Hydride

เพลิดเพลินกับกำลังไฟที่เต็มเปี่ยมอยู่เสมอ

นิกเกิล-เมทัลไฮไดรด์ที่ชาร์จซ้ำได้เหล่านี้สามารถนำพลังกลับมาใช้อย่างเต็มที่ได้ถึง 1000 ครั้งโดยไม่ต้องคายประจุก่อนชาร์จ สิ่งนี้ช่วยให้คุณใช้แบตเตอรี่แบบชาร์จซ้ำได้ง่ายและดียิ่งขึ้น

เทคโนโลยี NiMH สำหรับการชาร์จใหม่ได้หลายครั้ง

เทคโนโลยีนิกเกิล-เมทัลไฮไดรด์สามารถชาร์จใหม่ได้หลายครั้ง และทำให้การเปลี่ยนถ่านแทบจะไม่จำเป็น

ความสามารถที่มหัศจรรย์เพื่อการทำงานของอุปกรณ์ดิจิตอลทั้งหมดของคุณ

พลังงานขนาด 1000 mAh ทำให้กล้องดิจิตอลและการใช้งานที่ต้องการพลังงานมากเป็นพิเศษอื่นๆ เป็นไปได้นานยิ่งขึ้น

ข้อมูลทางเทคนิค

คู่มือและเอกสาร

เอกสารโฆษณาที่มีการแปลเป็นภาษาท้องถิ่น

  • PDF ไฟล์, 341.6 kB
  • 20 July 2026

ติดต่อ Philips

เรายินดีจะช่วยคุณ

ลงทะเบียนเพื่อรับข่าวสารจากฟิลิปส์รวมถึงโปรโมชันพิเศษสำหรับคุณ

  • ข้อเสนอพิเศษสำหรับสมาชิก
  • สิทธิเข้าถึงโปรโมชันก่อนใคร
  • อัปเดตข่าวสารผลิตภัณฑ์ใหม่ พร้อมเคล็ดลับการใช้ชีวิตอย่างมีสุขภาพดี

ข้าพเจ้าต้องการรับข้อเสนอพิเศษตามความต้องการและพฤติกรรมการใช้งาน เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการ กิจกรรม และโปรโมชั่นของ Philips ฉันสามารถยกเลิกการสมัครรับเมื่อไรก็ได้!

  • ข้อเสนอพิเศษสำหรับสมาชิก
  • สิทธิเข้าถึงโปรโมชันก่อนใคร
  • อัปเดตข่าวสารผลิตภัณฑ์ใหม่ พร้อมเคล็ดลับการใช้ชีวิตอย่างมีสุขภาพดี