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ยกเลิกการผลิต
R6B4RTU10/59
สนุกสนานกับอุปกรณ์ของคุณได้นานยิ่งขึ้น
เหมาะสำหรับอุปกรณ์ดิจิตอลของคุณ แบตเตอรี่ AA ประสิทธิภาพสูงเหล่านี้ไม่จำเป็นต้องใช้งานแบตเตอรี่จนพลังงานหมดก่อนชาร์จใหม่ ชาร์จไฟได้ง่ายเพียงวางบนแท่นชาร์จในเวลาที่คุณสะดวก ยิ่งไปกว่านั้นคุณสามารถชาร์จใหม่ได้มากถึงห้าร้อยครั้ง
AA, 1000 mAh
Nickel-Metal Hydride
นิกเกิล-เมทัลไฮไดรด์ที่ชาร์จซ้ำได้เหล่านี้สามารถนำพลังกลับมาใช้อย่างเต็มที่ได้ถึง 1000 ครั้งโดยไม่ต้องคายประจุก่อนชาร์จ สิ่งนี้ช่วยให้คุณใช้แบตเตอรี่แบบชาร์จซ้ำได้ง่ายและดียิ่งขึ้น
เทคโนโลยีนิกเกิล-เมทัลไฮไดรด์สามารถชาร์จใหม่ได้หลายครั้ง และทำให้การเปลี่ยนถ่านแทบจะไม่จำเป็น
พลังงานขนาด 1000 mAh ทำให้กล้องดิจิตอลและการใช้งานที่ต้องการพลังงานมากเป็นพิเศษอื่นๆ เป็นไปได้นานยิ่งขึ้น