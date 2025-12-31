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R6L2B/40
แบตเตอรี่สำหรับอุปกรณ์ที่ต้องการการคายประจุต่ำที่สุด
สำหรับผลิตภัณฑ์ที่ต้องการการคายประจุต่ำที่สุดควรเลือกแบตเตอรี่ที่มีอายุการใช้งานยาวนาน (LongLife) โดยเทคโนโลยี Zinc-Chloride มีความสมบูรณ์แบบที่สุดสำหรับนาฬิกา, วิทยุ, เครื่องคิดเลขและรีโมทคอนโทรล
AA
Zinc Chloride
สัญลักษณ์สากลของการไม่มีข้อจำกัดด้านภาษาบนบรรจุภัณฑ์อธิบายวิธีใช้และลักษณะการใช้งานว่าสามารถหรือต้องใช้กับผลิตภัณฑ์แบบใด
เทคโนโลยี Zinc-Chloride คุณภาพสูงทำให้มั่นใจว่าแบตเตอร์รี่มีอายุการใช้งานยาวนาน เมื่อใช้กับอุปกรณ์ที่ใช้พลังงานต่ำ
เพื่อให้การจดจำขนาดทั่วไปของแบตเตอรี่เป็นไปอย่างง่ายๆ เราจึงใช้รหัสสีเพื่อบอกขนาดตามมาตรฐานอุตสาหกรรม