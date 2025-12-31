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สาย HDMI พร้อมด้วยอีเธอร์เน็ต

SWV5002/59

ประสบการณ์ทีวีความละเอียดสูงที่เหนือกว่า

ประสบการณ์ทีวีความละเอียดสูงที่เหนือกว่า HDMI™ ความเร็วสูงถ่ายทอดภาพและเสียงระบบดิจิตอลที่ยอดเยี่ยมโดยให้รายละเอียดสูงสุด 4x 1080p+ แจ็คภายนอกทำจากอะลูมิเนียมที่ทนทานต่อการขีดข่วน ป้องกันการขีดข่วน และถักด้วยไนลอน

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ความเร็วในการถ่ายโอนสูงถึง 18 Gbpsa

ประสบการณ์ทีวีความละเอียดสูงที่เหนือกว่า

  • HDMI 2.0

  • 2 ม.

  • อีเธอร์เน็ต

3D, ประสบการณ์

สนับสนุนวิดีโอ 3D ทุกรูปแบบ ให้การใช้งานโฮมเธียร์เตอร์และการเล่นเกม 3D ในแบบสมจริง

UHD 2160p (4K)

รองรับวิดีโอที่มีความละเอียดสูงถึง 4K หรือ UHD 2160p ซึ่งช่วยให้หน้าจอของคุณคมชัดเทียบเท่าระบบ Digital Cinema ที่ใช้กันในโรงภาพยนตร์

Audio Return Channel (ARC)

ให้ทีวีที่เชื่อมต่อ HDMI พร้อมจูนเนอร์ในตัวสามารถส่งข้อมูลเสียงแบบดิจิตอลไปยังระบบเสียงเซอร์ราวด์ได้โดยไม่จำเป็นต้องใช้สายเคเบิลสำหรับเสียงแยกต่างหาก

ข้อมูลทางเทคนิค

คู่มือและเอกสาร

เอกสารโฆษณาที่มีการแปลเป็นภาษาท้องถิ่น

  • PDF ไฟล์, 168.6 kB
  • 21 July 2026

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