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ยกเลิกการผลิต
SWV5202/59
ประสบการณ์ทีวีความละเอียดสูงที่เหนือกว่า
ประสบการณ์ทีวีความละเอียดสูงที่เหนือกว่า HDMI™ ความเร็วสูงถ่ายทอดภาพและเสียงระบบดิจิตอลที่ยอดเยี่ยมโดยให้รายละเอียดสูงสุด 4x 1080p+
HDMI 2.0
2 ม.
อีเธอร์เน็ต
สนับสนุนวิดีโอ 3D ทุกรูปแบบ ให้การใช้งานโฮมเธียร์เตอร์และการเล่นเกม 3D ในแบบสมจริง
ให้ทีวีที่เชื่อมต่อ HDMI พร้อมจูนเนอร์ในตัวสามารถส่งข้อมูลเสียงแบบดิจิตอลไปยังระบบเสียงเซอร์ราวด์ได้โดยไม่จำเป็นต้องใช้สายเคเบิลสำหรับเสียงแยกต่างหาก
แจ๊คเก็ต PVC ที่มีความยืดหยุ่นช่วยป้องกันแกนสายไฟ และเพิ่มความทนทาน ง่ายต่อการติดตั้ง