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ใหม่
TAN1040BK/70
เบาเป็นพิเศษ , เสียงทรงพลัง
ให้เสียงเพลงอยู่ใกล้คุณเสมอ หูฟังไร้สายนี้มอบเสียงยอดเยี่ยม สวมใส่ในหูได้สบาย และเล่นได้นานสูงสุด 22 ชั่วโมง
ไดรเวอร์ 13-mm/แบบปิดด้านหลัง
เวลาเล่น 22 ชั่วโมง
สวมใส่สบาย
สายคล้องคอที่เพรียวบางได้รับการออกแบบมาให้พอดีกับทุกคน จนคุณแทบไม่รู้สึกถึงหูฟังเมื่อสวมอยู่ในหู
ปลายปีกที่ยืดหยุ่นแนบพอดีกับร่องใบหู ช่วยให้กระชับมั่นคงและป้องกันเสียงรบกวนแบบพาสซีฟได้ดียิ่งขึ้น ท่อนำเสียงทรงรีและจุกหูฟังแบบเปลี่ยนได้ช่วยให้สวมใส่ในหูได้อย่างสบาย สายหูฟังแบบแบนวางอยู่ด้านหลังคอได้อย่างสบาย ไม่ว่าจะใส่หรือถอดหูฟังออกจากหู
รับสายหรือหยุดเพลย์ลิสต์ชั่วคราว ทั้งหมดนี้ทำได้โดยไม่ต้องสัมผัสสมาร์ทโฟน การจับคู่ Bluetooth อัจฉริยะช่วยให้หูฟังจดจำอุปกรณ์ล่าสุดที่เคยจับคู่ไว้
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