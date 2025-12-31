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  • เบาเป็นพิเศษ , เสียงทรงพลัง
  • เบาเป็นพิเศษ , เสียงทรงพลัง

ใหม่

1000 seriesหูฟังอินเอียร์ไร้สาย

TAN1040BK/70

เบาเป็นพิเศษ , เสียงทรงพลัง

ให้เสียงเพลงอยู่ใกล้คุณเสมอ หูฟังไร้สายนี้มอบเสียงยอดเยี่ยม สวมใส่ในหูได้สบาย และเล่นได้นานสูงสุด 22 ชั่วโมง

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เบาเป็นพิเศษ , เสียงทรงพลัง

  • ไดรเวอร์ 13-mm/แบบปิดด้านหลัง

  • เวลาเล่น 22 ชั่วโมง

  • สวมใส่สบาย

ดีไซน์แบบใส่ในหูที่เพรียวบางและน้ำหนักเบา ให้ความกระชับสบายภายในหู

สายคล้องคอที่เพรียวบางได้รับการออกแบบมาให้พอดีกับทุกคน จนคุณแทบไม่รู้สึกถึงหูฟังเมื่อสวมอยู่ในหู

กระชับ ยืดหยุ่น สบาย

ปลายปีกที่ยืดหยุ่นแนบพอดีกับร่องใบหู ช่วยให้กระชับมั่นคงและป้องกันเสียงรบกวนแบบพาสซีฟได้ดียิ่งขึ้น ท่อนำเสียงทรงรีและจุกหูฟังแบบเปลี่ยนได้ช่วยให้สวมใส่ในหูได้อย่างสบาย สายหูฟังแบบแบนวางอยู่ด้านหลังคอได้อย่างสบาย ไม่ว่าจะใส่หรือถอดหูฟังออกจากหู

รีโมทบนสาย สลับจากเพลย์ลิสต์ไปรับสายได้อย่างง่ายดาย

รับสายหรือหยุดเพลย์ลิสต์ชั่วคราว ทั้งหมดนี้ทำได้โดยไม่ต้องสัมผัสสมาร์ทโฟน การจับคู่ Bluetooth อัจฉริยะช่วยให้หูฟังจดจำอุปกรณ์ล่าสุดที่เคยจับคู่ไว้

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