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ใหม่
TAT1020BK/70
ดื่มด่ำได้ทุกที่
พร้อมรับฟังอย่างเต็มอรรถรสได้ทุกที่ด้วยหูฟังเอียร์บัดไร้สาย True Wireless แบบตัดเสียงรบกวนที่ตอบสนองต่อสภาพแวดล้อมของคุณแบบเรียลไทม์
หูฟังเอียร์บัดแบบไม่มีจุกหูฟัง
เคสชาร์จขนาดพกพา
การโทรที่คมชัด
<br>ดีไซน์ตามหลักสรีรศาสตร์เพื่อความสบาย
ระบบควบคุมแบบสัมผัสช่วยให้ใช้งานได้ง่าย พร้อมเสียงแจ้งเตือนเมื่อคุณเปิดใช้งานฟังก์ชัน
อย่าปล่อยให้เสียงรอบตัวรบกวนการฟังของคุณ หูฟังรุ่นนี้มาพร้อมไมโครโฟน AI ที่ช่วยกรองเสียงรบกวนที่คุณไม่ต้องการได้ยิน พร้อมมอบคุณภาพการโทรที่คมชัด ให้คุณและคู่สนทนาได้ยินเสียงกันอย่างชัดเจนทุกครั้ง
เสียงของคุณจะชัดเจนขณะคุยสาย ไมโครโฟนเฉพาะจะรับเสียงพูดของคุณ ขณะที่อัลกอริทึมลดเสียงรบกวนจะช่วยลดเสียงรบกวนรอบข้างบางส่วน
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