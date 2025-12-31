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1000 seriesหูฟัง True Wireless

TAT1020WT/70

ดื่มด่ำทุกที่ทุกเวลา

เพลิดเพลินกับการฟังที่สมบูรณ์แบบได้ทุกที่ ด้วยหูฟังเอียร์บัด True Wireless แบบตัดเสียงรบกวนที่ตอบสนองต่อสภาพแวดล้อมของคุณแบบเรียลไทม์

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ดื่มด่ำทุกที่ทุกเวลา

  • หูฟังเอียร์บัดแบบไม่มีจุกหูฟัง

  • เคสชาร์จขนาดพกพา

  • เสียงสนทนาคมชัด

  • <br>การออกแบบตามหลักสรีรศาสตร์เพื่อความสบาย

ระบบควบคุมแบบสัมผัส จับคู่ได้ง่าย

ระบบควบคุมแบบสัมผัสช่วยให้ใช้งานได้ง่าย พร้อมเสียงแจ้งเตือนเมื่อคุณเปิดใช้งานฟังก์ชัน

ไมโครโฟน AI เพื่อคุณภาพการโทรที่คมชัด

อย่าปล่อยให้เสียงรอบตัวรบกวนการฟังของคุณ หูฟังรุ่นนี้มาพร้อมไมโครโฟน AI ที่ช่วยกรองเสียงรบกวนที่คุณไม่ต้องการได้ยิน พร้อมมอบคุณภาพการโทรที่คมชัด ให้คุณและคู่สนทนาได้ยินเสียงกันอย่างชัดเจนทุกครั้ง

คุยสายชัดเจน พวกเขาจะได้ยินสิ่งที่คุณพูด​

เสียงของคุณจะชัดเจนขณะคุยสาย ไมโครโฟนเฉพาะจะรับเสียงพูดของคุณ ขณะที่อัลกอริทึมลดเสียงรบกวนจะช่วยลดเสียงรบกวนรอบข้างบางส่วน

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  • สิทธิเข้าถึงโปรโมชันก่อนใคร
  • อัปเดตข่าวสารผลิตภัณฑ์ใหม่ พร้อมเคล็ดลับการใช้ชีวิตอย่างมีสุขภาพดี