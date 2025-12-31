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ใหม่
TAT1140BK/70
ดื่มด่ำกับเสียงเพลงได้ทุกที่
เพลิดเพลินกับการฟังได้อย่างสมบูรณ์แบบทุกที่ด้วยหูฟังไร้สาย True Wireless แบบตัดเสียงรบกวนที่ตอบสนองต่อสภาพแวดล้อมของคุณแบบเรียลไทม์
หูฟังเอียร์บัดขนาดเล็กพร้อมจุกหูฟัง
เคสชาร์จขนาดพกพา
สนทนาคมชัด
ดีไซน์ตามหลักสรีรศาสตร์เพื่อความสบาย
ฟังทุกเสียงอย่างที่ควรจะเป็น หูฟังรุ่นนี้ใช้ไดรเวอร์ไดนามิกขนาด 6 mm ที่ออกแบบเฉพาะ เพื่อมอบประสบการณ์การฟังที่สมจริง รองรับกำลังขับสูง ช่วยเพิ่มไดนามิกและเสียงเบส คุณจึงไม่พลาดทุกจังหวะ
ระบบควบคุมแบบสัมผัสช่วยให้ใช้งานได้ง่าย พร้อมเสียงแจ้งเตือนเมื่อคุณเปิดใช้งานฟังก์ชัน
อย่าปล่อยให้เสียงรอบตัวรบกวนการฟังของคุณ หูฟังรุ่นนี้มาพร้อมไมโครโฟน AI ที่ช่วยกรองเสียงรบกวนที่คุณไม่ต้องการได้ยิน พร้อมมอบคุณภาพการโทรที่คมชัด ให้คุณและคู่สนทนาได้ยินเสียงกันอย่างชัดเจนทุกครั้ง
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