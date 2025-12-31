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1000 seriesหูฟังไร้สาย True Wireless

TAT1240BK/70

ดื่มด่ำทุกที่ทุกเวลา

เพลิดเพลินกับการฟังอย่างเต็มที่ในทุกที่ด้วยหูฟังไร้สาย True Wireless แบบตัดเสียงรบกวนที่ตอบสนองต่อสภาพแวดล้อมแบบเรียลไทม์

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ดื่มด่ำทุกที่ทุกเวลา

  • หูฟังเอียร์บัดขนาดเล็กพร้อมจุกหูฟัง

  • เคสชาร์จขนาดพกพา

  • สนทนาคมชัด

  • ออกแบบตามหลักสรีรศาสตร์เพื่อความสบาย

ไดรเวอร์ขนาด 6 mm ที่ออกแบบเฉพาะเพื่อเสียงอันยอดเยี่ยมและเสียงเบสทรงพลัง

ฟังทุกเสียงอย่างที่ควรจะเป็น หูฟังรุ่นนี้ใช้ไดรเวอร์ไดนามิกขนาด 6 mm ที่ออกแบบเฉพาะ เพื่อมอบประสบการณ์การฟังที่สมจริง รองรับกำลังขับสูง ช่วยเพิ่มไดนามิกและเสียงเบส คุณจึงไม่พลาดทุกจังหวะ

ระบบควบคุมแบบสัมผัส จับคู่ได้ง่าย

ระบบควบคุมแบบสัมผัสช่วยให้ใช้งานได้ง่าย พร้อมเสียงแจ้งเตือนเมื่อคุณเปิดใช้งานฟังก์ชัน

ไมโครโฟน AI เพื่อคุณภาพการโทรที่คมชัด

อย่าปล่อยให้เสียงรอบตัวรบกวนการฟังของคุณ หูฟังรุ่นนี้มาพร้อมไมโครโฟน AI ที่ช่วยกรองเสียงรบกวนที่คุณไม่ต้องการได้ยิน พร้อมมอบคุณภาพการโทรที่คมชัด ให้คุณและคู่สนทนาได้ยินเสียงกันอย่างชัดเจนทุกครั้ง

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