รับประกัน 2 ปีเต็ม
ใหม่
TAT2040WT/70
ดื่มด่ำกับเสียงเพลงได้ทุกที่
พร้อมอยู่ในจุดที่เหมาะที่สุดสำหรับการฟังเสมอ ด้วยหูฟังเอียร์บัด True Wireless แบบตัดเสียงรบกวนที่ตอบสนองต่อสภาพแวดล้อมของคุณแบบเรียลไทม์
หูฟังเอียร์บัดขนาดเล็กพร้อมจุกหูฟัง
เคสชาร์จขนาดพกพา
เสียงสนทนาคมชัด
ดีไซน์ตามหลักสรีรศาสตร์เพื่อความสบาย
ฟังทุกเสียงในแบบที่ควรจะเป็น หูฟังนี้ใช้ไดรเวอร์ไดนามิก 13 mm ที่ออกแบบเป็นพิเศษ เพื่อมอบประสบการณ์การฟังอันน่าทึ่ง ความสามารถในการรองรับกำลังขับสูงของไดรเวอร์ช่วยเพิ่มไดนามิกและเสียงเบส คุณจึงไม่พลาดทุกจังหวะ
ระบบควบคุมแบบสัมผัสช่วยให้ใช้งานได้ง่าย พร้อมเสียงแจ้งเตือนเมื่อคุณเปิดใช้งานฟังก์ชัน
อย่าปล่อยให้เสียงรอบตัวรบกวนการฟังของคุณ หูฟังรุ่นนี้มาพร้อมไมโครโฟน AI ที่ช่วยกรองเสียงรบกวนที่คุณไม่ต้องการได้ยิน พร้อมมอบคุณภาพการโทรที่คมชัด ให้คุณและคู่สนทนาได้ยินเสียงกันอย่างชัดเจนทุกครั้ง
ความคิดเห็น