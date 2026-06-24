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วิธีทำความสะอาดแท้งค์น้ำของเครื่องดูดฝุ่นแบบเปียก Philips
เผยแพร่เมื่อ 24 June 2026
เราขอแนะนำให้คุณทำความสะอาดและเช็ดเครื่องดูดฝุ่นแบบเปียก Philips ของคุณให้แห้งทุกครั้งหลังการใช้งาน ดูวิธีการทำง่ายๆ
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- ถอดแผ่นไมโครไฟเบอร์ออกจากแท้งค์น้ำ
- เทน้ำออกจากแท้งค์
- เติมน้ำลงในแท้งค์น้ำแล้วปิดฝา
- เขย่าแท้งค์น้ำเพื่อให้ทำความสะอาดได้ทั่วถึงและเทน้ำออกจากแท้งค์
- จัดเก็บแท้งค์น้ำที่ด้านข้าง (ดูภาพประกอบ) และเปิดฝาเอาไว้ เพื่อให้แน่ใจว่าแท้งค์น้ำสามารถแห้งได้อย่างถูกต้อง
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