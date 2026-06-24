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วิธีทำความสะอาดแถบความชื้นของเครื่องดูดฝุ่นแบบเปียก Philips

เผยแพร่เมื่อ 24 June 2026
หากคุณต้องการทำความสะอาดแถบความชื้นของเครื่องดูดฝุ่นแบบเปียก Philips โปรดทราบว่าคุณต้องทำความสะอาดแถบความชื้นหากมีสิ่งอุดตันตกค้างมากเกินไป ตรวจสอบข้อมูลดังต่อไปนี้เพื่อเรียนรู้วิธีการทำความสะอาด
  1. ถอดแถบความชื้นออกจากแท้งค์น้ำ ล้างให้ทั่วและใช้ผ้าแห้งเช็ดทำความสะอาด
  2. คุณยังสามารถปล่อยให้แถบแช่ค้างคืนในน้ำส้มสายชู 1 ส่วนต่อน้ำ 3 ส่วน ล้างให้ทั่วหลังจากแช่และเช็ดด้วยผ้าแห้ง
คำแนะนำในการทำความสะอาด

คุณสามารถสั่งซื้อแถบความชื้นใหม่ภายใต้ชื่อรุ่น CP0178/01

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