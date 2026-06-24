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ฉันจะทำความสะอาดแผ่นกรองของ Philips PowerPro Duo ได้อย่างไร/เมื่อใด
เผยแพร่เมื่อ 24 June 2026
เพื่อรักษาประสิทธิภาพการดูดสูงสุด เราขอแนะนำให้คุณทำความสะอาดแผ่นกรองทุก 2 ถึง 4 สัปดาห์
คุณไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนแผ่นกรอง
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- ถอดช่องใส่แผ่นกรองและนำแผ่นกรองออก
- ถอดแผ่นกรองโฟมออก
- ทำความสะอาดแผ่นกรองโฟมโดยใช้น้ำเย็นหรือน้ำอุ่น ปล่อยให้แผ่นกรองแห้งเป็นเวลา 24 ชั่วโมง
- ไม่ควรใส่แผ่นกรองกลับเข้าไปในเครื่องขณะที่แผ่นกรองยังเปียก เนื่องจากอาจทำให้เครื่องของคุณเสียหายได้
หมายเหตุ: เพื่อการทำความสะอาดอย่างทั่วถึง คุณสามารถทำความสะอาดถังเก็บฝุ่นและชิ้นส่วนแผ่นกรองด้วยน้ำเย็นหรือน้ำอุ่น
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