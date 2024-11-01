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วิธีทำความสะอาด Philips Airfryer

เผยแพร่เมื่อ 15 พฤษภาคม 2025

พบกับข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับการทำความสะอาด Philips Airfryer ของคุณได้จากบทความและวิดีโอ ด้านล่าง

คุณสามารถทำความสะอาดกระทะ ตะแกรงหรือใบแทรกสำหรับทอดของ Philips Airfryer ด้วยน้ำร้อน น้ำยาทำความสะอาด และฟองน้ำนุ่ม โปรดคำนึงถึงสิ่งต่อไปนี้:

  • ปล่อยให้เครื่อง Airfryer เย็นลงประมาณ 30 นาทีก่อนทำความสะอาด
  • กระทะ ตะแกรง หรือใบแทรกสำหรับทอดของ Airfryer มีการเคลือบสารกันอาหารติด อย่าใช้อุปกรณ์ทำความสะอาดในครัวที่เป็นโลหะหรือสารทำความสะอาดที่กัดกร่อนเพื่อทำความสะอาด เพราจะทำให้สารที่เคลือบอยู่ได้รับความเสียหาย
  • หากมีเศษอาหารติดอยู่ที่ก้นกระทะ ให้เติมน้ำร้อนและน้ำยาทำความสะอาดลงในกระทะ และแช่ทิ้งไว้ประมาณห้าถึงสิบนาที การแช่จะทำให้เศษอาหารหลุดออกและนำออกจากกระทะได้ง่ายขึ้น ควรใช้น้ำยาทำความสะอาดที่สามารถขจัดไขมันได้

หมายเหตุ:

  • หากมีคราบไขมันบนกระทะหรือตะแกรง และคุณไม่สามารถขจัดคราบไขมันด้วยน้ำยาทำความสะอาดได้ ให้ใช้น้ำยาขจัดคราบไขมันที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น ทำตามคำแนะนำบนบรรจุภัณฑ์
  • คุณสามารถล้างกระทะ ตะแกรงหรือใบมีดสำหรับทอดของ Philips Airfryer ของคุณด้วยเครื่องล้างจานได้
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โปรดทำตามขั้นตอนด้านล่างเพื่อทำความสะอาดด้านใน/ชิ้นส่วนทำความร้อนของ Airfryer:

  1. ถอดปลั๊กไฟของเครื่อง Airfryer ออกแล้วตรวจดูให้แน่ใจว่าเครื่องไม่ร้อนแล้ว
  2. ถอดตะแกรงและกระทะออก
  3. เพื่อหลีกเลี่ยงรอยขีดข่วน ให้วาง ผ้านุ่ม และวางเครื่องคว่ำลง เพื่อให้เข้าถึงแผ่นทำความร้อน
  4. ใช้ฟองน้ำแบบนุ่มชุบน้ำร้อนเพื่อทำความสะอาดด้านในตัวเครื่อง และชิ้นส่วนทำความร้อน
  5. ในกรณีที่มีเศษอาหารติดอยู่ในแผ่นทำความร้อน ให้นำออกด้วยแปรงขนนุ่มหรือนุ่มปานกลาง อย่าใช้แปรงขนโลหะหรือแปรงขนแข็งเด็ดขาดเพราะอาจทำให้สารเคลือบของแผ่นทำความร้อนเสียหาย
  6. หลังการทำความสะอาด Philips AirFryer ของคุณ ให้วางเครื่องกลับไปยังแนวตั้งและเปิดเครื่องและปล่อยให้เครื่องทำงานสองถึงสามนาทีโดยไม่มีอาหารใดๆ สิ่งตกค้างที่หลงเหลืออยู่ข้างในซึ่งไม่สามารถเช็ดออกมาได้จะตกลงมาในกระทะ

หมายเหตุ: สามารถเอื้อมไปถึงด้านหลังของแผ่นทำความร้อนได้ด้วยแปรงที่มีความยืดหยุ่น
หมายเหตุ: กระทะและตะแกรงของ Philips Airfryer ของคุณจะสามารถใช้กับเครื่องล้างจานได้

Philips Airfryer ของคุณอาจมีหน้าต่างบนกระทะหรือที่ด้านหน้าบนของเครื่อง (ดูภาพด้านล่าง) คุณสามารถดูขั้นตอนด้านล่างเพื่อทำความสะอาดหน้าต่างของ Airfryer ได้ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับรุ่นของคุณ

หน้าต่างอยู่บนกระทะ
ในกรณีนี้ คุณสามารถใช้เครื่องล้างจานหรือล้างด้วยมือโดยใช้ฟองน้ำนุ่มและน้ำยาล้างจานทั่วไป

หน้าต่างจะอยู่ที่ด้านหน้าบนของเครื่อง

  1. ถอดปลั๊กไฟของเครื่อง Airfryer ออกแล้วตรวจดูให้แน่ใจว่าเครื่องไม่ร้อนแล้ว
  2. ถอดตะแกรงและกระทะออก
  3. เพื่อหลีกเลี่ยงรอยขีดข่วน ให้วาง ผ้านุ่ม และวางเครื่องคว่ำลง เพื่อเอื้อมถึงหน้าต่าง
  4. ใช้ฟองน้ำแบบนุ่มชุบน้ำร้อนเพื่อทำความสะอาดหน้าต่างของเครื่อง
  5. หลังการทำความสะอาด Philips AirFryer ของคุณ ให้วางเครื่องกลับไปยังแนวตั้งและเปิดเครื่องและปล่อยให้เครื่องทำงานสองถึงสามนาทีโดยไม่มีอาหารใดๆ

ข้อมูลด้านล่างใช้กับรุ่น NA55x เท่านั้น

NA55X Airfryer ของคุณมีฟังก์ชันทำความสะอาดด้วยไอน้ำ (เฉพาะกระทะขนาดใหญ่) ซึ่งหมายความว่านอกเหนือจากการล้างกระทะตามปกติแล้ว คุณยังสามารถใช้การทำความสะอาดด้วยไอน้ำเพื่อให้ได้ผลลัพธ์การทำความสะอาดที่ดียิ่งขึ้น

  1. การทำความสะอาดด้วยไอน้ำจะช่วยขจัดคราบมันและทำความสะอาดกระทะขนาดใหญ่ได้อย่างหมดจด โปรแกรมจะใช้เวลาทำงาน 20 นาที แบ่งเป็นการทำความสะอาดด้วยไอน้ำ 15 นาที และทำให้กระทะแห้งเป็นเวลา 5 นาที ทำตามขั้นตอนด้านล่างนี้เพื่อใช้งานฟังก์ชั่นนี้
  2. ถอดแท้งค์น้ำออกจากเครื่อง
  3. เติมน้ำลงในแท้งค์จนถึงระดับสูงสุด
  4. ปิดฝาบนแท้งค์น้ำให้แน่นเพื่อป้องกันน้ำไหล
  5. ติดตั้งแท้งค์น้ำลงในร่องที่ด้านบนของเครื่อง แล้วกดลงเพื่อให้แน่ใจว่าแน่น
  6. กดปุ่มเปิด/ปิดเครื่องเพื่อเปิดเครื่อง
  7. เลือกกระทะขนาดใหญ่
  8. กดปุ่มทำความสะอาดด้วยไอน้ำเพื่อเริ่มทำความสะอาดช่องด้านขวา "สัญลักษณ์แสดงเวลา" ทางด้านขวาจะเริ่มกะพริบ
  9. กดปุ่มเริ่ม/หยุดชั่วคราวเพื่อเริ่มกระบวนการทำความสะอาด สัญญาณไฟแสดงอุณหภูมิและเวลาจะหยุดกะพริบ
  10. หลังจาก 15 นาทีเครื่องจะส่งเสียงบี๊พอย่างต่อเนื่องและไอคอนทำความสะอาดพลังไอน้ำจะกะพริบจนกว่าคุณจะนำกระทะออก ซึ่งแสดงว่าขั้นตอนการทำความสะอาดเสร็จสมบูรณ์และขั้นตอนการทำให้แห้งจะใช้เวลา 5 นาที
  11. นำกระทะออกและเทน้ำออก
  12. ล้างตะกร้าเพื่อขจัดคราบ ถ้ายังมีน้ำมันตกค้างอยู่ที่กระทะและตะกร้า ให้ล้างด้วยน้ำสบู่ หรือผงซักฟอกโดยใช้ฟองน้ำ แล้วล้องออกอีกครั้ง
  13. เช็ดไขมันที่ไหลออกมารอบๆ พื้นที่ตัวทำความร้อนด้วยผ้าถูพื้น หรือผ้าทำความสะอาดในครัว เมื่อใช้ฟังก์ชันการทอดด้วยอากาศหรือการทอดด้วยไอน้ำจะมีคราบมันสะสมอยู่รอบๆ บริเวณเครื่องทำความร้อน การทำความสะอาดด้วยไอน้ำและการเช็ดตามปกติจะช่วยให้ภายในของด้านบนสะอาด
  14. ใส่กระทะกลับเข้าไปในเครื่องเพื่อเริ่มโหมดการทำให้แห้งโดยอัตโนมัติ
  15. หลังจากผ่านไปห้านาที เสียงบี๊พจะแสดงว่าโปรแกรมการอบผ้าเสร็จสมบูรณ์แล้ว

 

เคล็ดลับ: ก่อนการใช้งานครั้งแรกหรือหากไม่ได้ใช้งานเป็นเวลานาน ขอแนะนำให้ใช้ฟังก์ชัน“ทำความสะอาดด้วยไอน้ำ”เพื่อทำความสะอาดวงแหวนน้ำและช่องด้านขวาให้ทั่ว

 

หมายเหตุ: เมื่อเริ่มโปรแกรมการทำความสะอาดด้วยไอน้ำหรือการขจัดตะกรันอาจมีไอระเหยปริมาณมากที่ด้านหลังของเครื่อง หากเครื่องของคุณอยู่ใกล้ผนังคุณจะเห็นไอน้ำกลั่นตัว

ก่อนเริ่มโปรแกรมทั้งสองนี้โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่า:

  • อย่างให้ช่องระบายอากาศหันมาทางปลั๊กไฟ
  • อย่าวางเครื่องครัวต่างๆ ไว้ใกล้กับเครื่อง
  • วางเครื่องห่างจากผนัง 20 ซม. เพื่อลดการก่อตัวของหยดน้ำบนผนัง
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