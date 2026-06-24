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ฉันจะทำความสะอาดแผ่นกรองเครื่องดูดฝุ่น Philips ได้อย่างไร

เผยแพร่เมื่อ 24 June 2026

หากคุณต้องการทราบวิธีทำความสะอาดแผ่นกรองของเครื่องดูดฝุ่น Philips โปรดดูคำตอบจากข้อมูลต่อไปนี้

หากเครื่องดูดฝุ่น Philips มีถุงเก็บฝุ่น คุณต้องคำนึงถึงคำแนะนำในการทำความสะอาดแผ่นกรองดังต่อไปนี้:

• แผ่นกรองป้องกันมอเตอร์:
แผ่นกรองป้องกันมอเตอร์อยู่ด้านหลังถุงเก็บฝุ่น หากคุณถอดที่ยึดถุงเก็บฝุ่นพร้อมถุงเก็บฝุ่น คุณจะเห็นแผ่นกรองป้องกันมอเตอร์
แผ่นกรองนี้จำเป็นต้องเปลี่ยนปีละครั้ง ไม่สามารถล้างได้

• แผ่นกรองอากาศเสีย:
แผ่นกรองอากาศเสียอยู่ด้านหลัง (หรือด้านล่างในบางกรณี) ของเครื่องดูดฝุ่น Philips ของคุณ ด้านหลังตะแกรงแบบถอดได้
แผ่นกรองนี้จำเป็นต้องเปลี่ยนปีละครั้ง ไม่สามารถล้างได้

การทำความสะอาดแผ่นกรองในเครื่องดูดฝุ่นที่มีถุงเก็บฝุ่นจาก Philips
หากเครื่องดูดฝุ่น Philips ของคุณเป็นรุ่นไม่มีถุงเก็บฝุ่น โปรดอ่านวิธีการทำความสะอาดแผ่นกรองป้องกันมอเตอร์: แผ่นกรองป้องกันมอเตอร์มักจะอยู่ในหรือด้านหลังถังเก็บฝุ่น โปรดดูตัวอย่างในภาพด้านล่าง 

แผ่นกรองนี้ประกอบด้วยสองส่วนที่แตกต่างกัน: A) ส่วนที่มีการเคลือบ (เรียกว่าแผ่นกรอง HEPA/EPA หรือแผ่นกรองป้องกันสารก่อภูมิแพ้):
A) ไม่สามารถล้างส่วนที่มีการเคลือบ (แผ่นกรอง HEPA/EPA หรือแผ่นกรองป้องกันสารก่อภูมิแพ้) ได้ คุณสามารถทำความสะอาดได้โดยการเคาะฝุ่นลงถังขยะหรือใช้แปรงขัด
B) ส่วนที่เป็นแผ่นกรองโฟมสามารถล้างได้ด้วยน้ำเปล่า ต้องแห้งสนิทก่อนจึงจะนำกลับไปใส่ในเครื่องดูดฝุ่นได้
การทำความสะอาดแผ่นกรองในเครื่องดูดฝุ่นที่ไม่มีถุงเก็บฝุ่นจาก Philips
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หากเครื่องดูดฝุ่น Philips ของคุณเป็นรุ่น SpeedPro Max โปรดอ่านวิธีการทำความสะอาดแผ่นกรองป้องกันมอเตอร์: แผ่นกรองป้องกันมอเตอร์อยู่ใต้ถังเก็บฝุ่น โปรดดูตัวอย่างในภาพด้านล่าง 

แผ่นกรองนี้ประกอบด้วยสองส่วนที่แตกต่างกัน: A) แผ่นกรองธรรมดาและ B) แผ่นกรองโฟม
A) แผ่นกรองธรรมดาจะไม่สามารถล้างได้ คุณสามารถทำความสะอาดได้โดยการเคาะฝุ่นลงถังขยะ
B) ส่วนที่เป็นแผ่นกรองโฟมสามารถล้างได้ด้วยน้ำเปล่า ต้องแห้งสนิทก่อนจึงจะนำกลับไปใส่ในเครื่องดูดฝุ่นได้
การทำความสะอาดแผ่นกรองในเครื่องดูดฝุ่น Philips SpeedPro Max
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