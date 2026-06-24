แผ่นกรองนี้ประกอบด้วยสองส่วนที่แตกต่างกัน: A) ส่วนที่มีการเคลือบ (เรียกว่าแผ่นกรอง HEPA/EPA หรือแผ่นกรองป้องกันสารก่อภูมิแพ้): A) ไม่สามารถล้างส่วนที่มีการเคลือบ (แผ่นกรอง HEPA/EPA หรือแผ่นกรองป้องกันสารก่อภูมิแพ้) ได้ คุณสามารถทำความสะอาดได้โดยการเคาะฝุ่นลงถังขยะหรือใช้แปรงขัด B) ส่วนที่เป็นแผ่นกรองโฟมสามารถล้างได้ด้วยน้ำเปล่า ต้องแห้งสนิทก่อนจึงจะนำกลับไปใส่ในเครื่องดูดฝุ่นได้
Play Pause
หากเครื่องดูดฝุ่น Philips ของคุณเป็นรุ่น SpeedPro Max โปรดอ่านวิธีการทำความสะอาดแผ่นกรองป้องกันมอเตอร์: แผ่นกรองป้องกันมอเตอร์อยู่ใต้ถังเก็บฝุ่น โปรดดูตัวอย่างในภาพด้านล่าง
แผ่นกรองนี้ประกอบด้วยสองส่วนที่แตกต่างกัน: A) แผ่นกรองธรรมดาและ B) แผ่นกรองโฟม A) แผ่นกรองธรรมดาจะไม่สามารถล้างได้ คุณสามารถทำความสะอาดได้โดยการเคาะฝุ่นลงถังขยะ B) ส่วนที่เป็นแผ่นกรองโฟมสามารถล้างได้ด้วยน้ำเปล่า ต้องแห้งสนิทก่อนจึงจะนำกลับไปใส่ในเครื่องดูดฝุ่นได้