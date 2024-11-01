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    Signage Solutions จอแสดงผล LED

    22BDL7331L/00

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    ไร้ขีดจำกัด ไร้ขอบเขต Philips L-Line 7000 series เป็นโซลูชันป้ายโฆษณา LED เพื่อความเป็นไปได้ไม่รู้จบในด้านรูปทรงและขนาด การเชื่อมต่อที่ราบรื่นและตัวเลือกหลายขนาดทำให้สามารถแสดงทุกมิติได้อย่างมีเอกลักษณ์อย่างแท้จริงเพื่อผลลัพธ์ที่สมบูรณ์แบบ

    Signage Solutions จอแสดงผล LED

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    จอแสดงผล LED สำหรับทุกรูปแบบและรูปทรง

    • 22"
    • Direct View LED

    มีให้เลือก 3 ขนาด

    ฉากยึดใช้ง่ายที่ได้รับการจดสิทธิบัตรทำให้การติดตั้งเสร็จเร็วยิ่งขึ้น มีแยกจำหน่ายสำหรับการติดตั้ง LED แบบแบนราบ แบบโค้งนูน (177.5/175/172.5 องศา) และมุม 90 องศารูปตัว L

    การเคลือบแบบ Conformal และคุณสมบัติกันน้ำกันฝุ่นเข้า

    การเคลือบแบบ Conformal ปกป้องผลิตภัณฑ์จากฝุ่น สิ่งสกปรก เชื้อรา และความชื้น ช่วยให้การบำรุงรักษาง่ายดายขึ้น ผ่านการรับรองมาตรฐานกันน้ำกันฝุ่นเข้า IP30 ลดโอกาสเกิดไฟฟ้าลัดวงจรจากฝุ่นและการกัดกร่อน

    Dynamic Panel Connect

    ผสมผสานแผง LED ซีรีส์ L-Line 7000 จาก Philips แต่ละขนาดเข้าด้วยกันอย่างลงตัวเป็นจอแสดงผลชิ้นเดียวได้ทุกรูปทรงและอัตราส่วน พร้อมหมุดจัดแนวแบบยืดหยุ่นที่ช่วยให้มั่นใจได้ว่าจะต่อกันได้พอดีเป๊ะในทุกสถานการณ์ เพื่อให้ได้พื้นผิวจอแสดงผลที่เรียบเนียนไร้รอยต่อ แผง LED แต่ละชิ้นมีช่องเปิดอยู่ทุกด้าน เพื่อให้สามารถใช้สายต่อแผง LED เข้าด้วยกันและต่อเข้ากับแหล่งสัญญาณเข้าภายนอกได้อย่างยืดหยุ่น เพื่อเพิ่มความสะดวกและประสิทธิภาพ ช่องเปิดที่ด้านบนและด้านล่างของแผง LED สามารถดันให้เปิดออกมาได้ ในกรณีที่เข้าถึงได้จากด้านบนหรือด้านล่างของแผงเท่านั้น

    ปรับอัตราการใช้ไฟฟ้าตามสถานการณ์เพื่อประหยัดพลังงาน

    จอแสดงผล LED ระดับมืออาชีพของ Philips ใช้ LED สมรรถนะสูงที่ผ่านการทดสอบอย่างละเอียดถี่ถ้วน ประหยัดพลังงาน คุ้มค่าคุ้มราคา นอกจากนี้ เทคโนโลยีที่ได้รับการยกระดับยังมอบความสามารถให้จอแสดงผลปรับอัตราการใช้ไฟฟ้าตามสถานการณ์เพื่อประหยัดพลังงานได้อีกด้วย

    ปรับเทียบมาจากโรงงาน

    แผง LED ซีรีส์ L-Line จาก Philips ทุกแผงได้รับการปรับเทียบมาจากโรงงานภายใต้สถานการณ์ที่สมบูรณ์แบบ จึงหมายความว่าไม่จำเป็นต้องปรับเทียบอีก ณ สถานที่ติดตั้ง ส่งผลให้การติดตั้งเสร็จเร็วยิ่งขึ้น มีไฟล์สำหรับการปรับเทียบและการปรับตั้งค่าให้ด้วย จึงมั่นใจได้ว่าการบำรุงรักษาจะรวดเร็ว

    ออกแบบให้สามารถกันไฟลุกลาม

    ออกแบบให้สามารถกันไฟลุกลามเพื่อชะลอการแพร่กระจายของเปลวเพลิง ช่วยปกป้องโครงสร้างของแผง LED ไม่ให้พังทลายในกรณีที่เกิดเพลิงไหม้ ผ่านการทดสอบและผ่านการรับรองตามมาตรฐานความปลอดภัยด้านอัคคีภัย

    ทำเป็นมุมรูปตัว L หรือจอโค้ง หรือเป็นรูปทรงใดก็ได้

    แผง LED ซีรีส์ L-Line 7000 จาก Philips มีความสูง 25 ซม. มีความกว้างตั้งแต่ 50 ซม. 75 ซม. ไปจนถึง 100 ซม. จำหน่าย พร้อมนำไปติดตั้งในแบบแนวนอนได้ทุกอัตราส่วน ไม่จำกัดขนาด มีมุมโค้งมนจำหน่ายด้วยเช่นกันสำหรับดีไซน์จอแสดงผลแบบโค้งนูนและโค้งเว้า

    จอแสดงผลโค้งเป็นไปได้ด้วยมุมโค้งมนแยกจำหน่าย

    สร้างจอแสดงผลไร้ขอบได้ทุกรูปทรง ขนาด หรือความละเอียด แผง LED ระดับมืออาชีพของ Philips ใช้ดีไซน์แบบแยกเป็นโมดูล ซึ่งหมายความว่าสามารถปรับให้เข้ากับทุกพื้นที่ได้ ไม่ว่าจะเป็นงานติดตั้งใหญ่โตเต็มตา หรือประกอบเป็นรูปแบบที่ชวนมอง สร้างจอแสดงผลที่ไหลไปตามทางเข้าประตูและช่องเปิดได้อย่างง่ายดาย แม้แต่จอแสดงผลเข้ามุมและจอแสดงผลโค้งก็สร้างได้ง่ายด้วยซีรีส์ 7000 ใหม่จาก Philips

    Philips Active Health Monitoring

    ความสมบูรณ์แบบที่เกิดจากความแม่นยำ ซอฟต์แวร์ Active Health Monitoring ทำให้การบำรุงรักษารวดเร็ว ง่ายดาย และคาดการณ์ได้ด้วยการแสดงรายการชิ้นส่วนที่ชำรุดและตำแหน่งอย่างแม่นยำ ทำงานแบบเรียลไทม์ทั้งแบบออนไลน์และออฟไลน์ ทำให้กระบวนการเปลี่ยนชิ้นส่วนที่เกี่ยวข้องมีประสิทธิภาพ เป็นซอฟต์แวร์ที่ขาดไม่ได้สำหรับเจ้าของที่มีจอแสดงผลกระจายอยู่หลายสถานที่

    เชื่อมต่อกันอย่างไร้รอยต่อเพื่อภาพที่สมบูรณ์แบบ

    จอแสดงผล LED ระดับมืออาชีพของ Philips มีช่องเดินสายไฟในตัวเพื่อเก็บสายไฟและสายข้อมูลให้เรียบร้อย แผงของจอแสดงผลเชื่อมต่อกันแบบ Daisy Chain ทั้งสายไฟและสายข้อมูล ช่วยลดความยุ่งเหยิงและเพิ่มความรวดเร็วในการติดตั้ง

    ข้อมูลทางเทคนิค

    • ภาพ/การแสดงภาพ

      อัตราการจัดมุมมอง
      2:1
      ความสม่ำเสมอของความสว่าง
      >=97%
      ความสว่างหลังการสอบเทียบ
      900 nits
      ความสว่างก่อนการสอบเทียบ
      1200 nits
      การสอบเทียบ(ความสว่าง/สี)
      รองรับ
      ช่วงอุณหภูมิสีที่ปรับได้
      4000~9500 K (โดยซอฟต์แวร์)
      ค่าเริ่มต้นอุณหภูมิสี
      6500±500 K
      อัตราความคมชัด (ทั่วไป)
      3900:1
      มุมมองภาพ (แนวนอน)
      155  องศา
      มุมมองภาพ (แนวตั้ง)
      150  องศา
      การเพิ่มประสิทธิภาพของภาพ
      หน้าจอ Wide Color Gamut
      การติดตั้ง
      แนวนอน
      ความถี่เฟรม (Hz)
      50 & 60
      อัตราการรีเฟรช (Hz)
      2100~3900 (14 บิต:3900Hz)
      การใช้
      ในร่ม

    • สะดวกสบาย

      ง่ายต่อการติดตั้ง
      • ไกด์พิน
      • น้ำหนักเบา
      Power Loop Through
      16 ตู้หรือน้อยกว่าสำหรับระบบ 230V, 8 ตู้หรือน้อยกว่าสำหรับระบบ 110V, สูงสุด 10A
      Signal control loop through
      RJ45

    • กำลังไฟ

      แรงดันไฟฟ้าอินพุต
      AC100~240V (50 & 60Hz)
      กินไฟขณะหน้าจอดำ (W)
      <9
      กินไฟสูงสุด AC (W)
      <60
      กินไฟสูงสุด BC (W)
      <85.7
      กินไฟขณะทำงานปกติ (W)
      <20

    • สภาพแวดล้อมในการทำงาน

      ช่วงอุณหภูมิ (การทำงาน)
      -20~45  °C
      ช่วงอุณหภูมิ (การเก็บรักษา)
      -20~50  °C
      ช่วงความชื้น (การทำงาน)[RH]
      10~80%
      ช่วงความชื้น (การเก็บรักษา) [RH]
      10~85%

    • ตัวเครื่อง

      พื้นที่ตู้ (ตร.ม.)
      0.25
      พิกเซลตู้ ( Dot )
      12,800
      ความละเอียดของตู้ (กว้าง x สูง)
      160 x 80
      ขนาดตู้ (มม.)
      500x250x40
      ช่องเสียบดาต้า
      RJ45
      ช่องเสียบเพาเวอร์
      เต้ารับ 3 ขา (C14 เข้า, C13 ออก)
      ปริมาณการ์ดการรับ
      1 ชิ้น
      สเปกการ์ดการรับ
      A5S Plus
      แบรนด์การ์ดการรับ
      NovaStar
      น้ำหนัก (กก.)
      3.20
      แนวทแยงตู้ (นิ้ว)
      22"
      วัสดุตู้
      อะลูมิเนียมหล่อตาย
      มุมด้านข้าง (องศา)
      45

    • โมดูล

      ประเภท LED :
      ลวดทองแดง SMD 2121
      Pixel constitution
      1R1G1B
      อายุใช้งาน LED (ชม.)
      100,000 ที่ความสว่างครึ่งหนึ่ง
      ความละเอียดของโมดูล (กว้างxสูง พิกเซล)
      80x80
      ระยะห่างระหว่างพิกเซล (มม.)
      3.1
      ขนาดโมดูล (กxส หน่วย มม.)
      249.9*249.9

    • อุปกรณ์เสริม

      สาย LAN (RJ45, CAT-5)
      1 ชิ้น
      สายเพาเวอร์
      1 ชิ้น
      QSG
      1 ชิ้น

    • อุปกรณ์เบ็ดเตล็ด

      รับประกัน
      2 ปี
      การอนุมัติตามกฎข้อบังคับ
      • EN55032
      • EN55035
      • EN61000-3-2
      • EN61000-3-3
      • IEC/UL60950
      • IEC/UL62368
      • IEC62471
      • RoHS
      • FCC SDOC, ส่วนที่ 15, คลาส A
      • EAC
      มาตรฐานกันไฟลามที่ผ่านการรับรอง
      • BS 476 Part7:1997
      • UL94
      การเคลือบแบบ Conformal
      บอร์ดฮับ, โมดูล LED ด้านหลัง

    • ข้อมูลการบรรจุหีบห่อ

      ขนาดบรรจุภัณฑ์ (มม.)
      650x421x224
      น้ำหนักรวม (กก.)
      7.46

    Badge-D2C

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