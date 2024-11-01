    Signage Solutions จอแสดงผล Multi-Touch

    43BDL3452T/00

    จุดประกายการใช้งานร่วมกันและส่งมอบข้อมูลถึงคุณ จอแสดงผล Philips Multi-Touch Professional UHD ที่ตอบสนองได้รวดเร็วนี้ลงตัวสำหรับการใช้งานแบบหลายนิ้วหรือหลายผู้ใช้ ตั้งแต่การโฆษณาสัญจรไปจนถึงการนำเสนอ ซึ่งสามารถแตะพร้อมกันได้สูงสุดถึง 20 จุด

    Unfortunately this product is no longer available

    จอแสดงผลแบบ Multi-Touch 20 จุด

    • 43"
    • โดย Android
    • Multi-touch
    ใช้งาน ตรวจสอบ และบำรุงรักษาด้วย CMND & Control

    ใช้งานจอภาพของคุณผ่านการเชื่อมต่อเครือข่ายแบบเฉพาะ (LAN) โดยให้ CMND & Control พาคุณไปสัมผัสกับฟังก์ชันสำคัญมากมาย เช่น การควบคุมอินพุตต่างๆ และการติดตามสถานะของจอภาพ คุณจึงรับมือกับหน้าจอกว่า 100 เครื่องได้สบาย

    CMND & Create ต่อยอดและเผยแพร่เนื้อหาของคุณ

    จัดการกับเนื้อหาของคุณให้อยู่หมัดด้วย CMND & Create คุณสามารถเผยแพร่เนื้อหาของตัวเองสู่สาธารณะได้ง่ายๆ ผ่านอินเทอร์เฟซแบบลากแล้ววาง ไม่ว่าจะเป็นบอร์ดวันพิเศษหรือข้อมูลเกี่ยวกับแบรนด์ขององค์กร รวมไปถึงแม่แบบและวิดเจ็ตที่มีในตัวเครื่องซึ่งจะช่วยยกระดับภาพถ่าย ข้อความ และวิดีโอของคุณให้พร้อมใช้งานได้ในทันที

    FailOver ช่วยให้มั่นใจได้ว่าเนื้อหาจะเล่นอยู่เสมอ

    ไม่ว่าจะอยู่ในห้องรอหรือห้องประชุม จอแสดงผลระดับมืออาชีพจาก Philips ก็ไม่มีวันดับแน่นอน เพราะระบบ FailOver สามารถสับเปลี่ยนระหว่างอินพุตสำรองและอินพุตหลักได้โดยอัตโนมัติ จึงรับรองรองได้ว่าจะมีเนื้อหาแสดงบนหน้าจออยู่ตลอดแม้ว่าแหล่งสัญญาณหลักจะหยุดทำงานไปแล้วก็ตาม เพียงกำหนดรายการอินพุตทางเลือกไว้เพื่อให้มั่นใจทุกอย่างสามารถดำเนินไปได้อย่างราบรื่น

    CMND & Deploy ติดตั้งและใช้งานแอปต่างๆ จากระยะไกล

    แม้ไม่ได้อยู่ในที่ทำงาน คุณก็สามารถติดตั้งและใช้งานแอปพลิเคชันได้อย่างรวดเร็วจากระยะไกลเพราะ CMND & Deploy ให้คุณเพิ่มและอัปเดตแอปของคุณเองรวมถึงแอปจาก App Store สำหรับจอแสดงผลระดับมืออาชีพจาก Philips เพียงสแกนรหัส QR ล็อกอินเข้าสู่ Store แล้วคลิกเลือกแอปพลิเคชันที่คุณต้องการติดตั้ง จากนั้นแอปจะถูกดาวน์โหลดและทำงานโดยอัตโนมัติ

    หน่วยความจำภายใน อัปโหลดเนื้อหาเพื่อเล่นทันที

    บันทึกและเล่นเนื้อหาได้โดยไม่ต้องใช้เครื่องเล่นภายนอกแบบถาวร จอแสดงภาพระดับอาชีพจาก Philips มาพร้อมหน่วยความจำภายในซึ่งสามารถอัปโหลดสื่อต่างๆ ไปยังหน้าจอเพื่อเล่นได้ในทันที หน่วยความจำภายในดังกล่าวยังมีฟังก์ชันที่เป็นแคชสำหรับการสตรีมออนไลน์อีกด้วย

    หน่วยประมวลผลแบบ Android SoC การทำงานบนหน้าเว็บที่เป็นมาตรฐาน

    ควบคุมจอแสดงผลของคุณผ่านการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต หน้าจอระดับมืออาชีพของ Philips ที่ขับเคลื่อนด้วยระบบ Android เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการใช้งานร่วมกับแอปพลิเคชันมาตรฐานของ Android คุณจึงติดตั้งระบบการทำงานบนหน้าเว็บลงบนหน้าจอแสดงผลได้ทันที ระบบปฏิบัติการ Android 8 แบบใหม่ช่วยให้มั่นใจได้ว่าซอฟต์แวร์จะได้รับการรักษาความปลอดภัยและเป็นข้อมูลจำเพาะที่ใหม่อยู่เสมออย่างยาวนาน

    ข้อมูลทางเทคนิค

    • ภาพ/การแสดงภาพ

      ขนาดจอในแนวทแยง (เมตริก)
      108.0  ซม.
      ขนาดจอในแนวทแยง (นิ้ว)
      43  นิ้ว
      อัตราการจัดมุมมอง
      16:9
      ความละเอียดจอ
      3840 x 2160
      ระยะห่างระหว่างพิกเซล
      0.2451 (แนวนอน) x 0.2451 (แนวตั้ง) มม.
      ความละเอียดที่ให้ประสิทธิภาพสูงสุด
      3840 x 2160 @ 60 Hz
      ความสว่าง
      400  cd/m²
      สีในการแสดงผล
      1.07 B
      อัตราความคมชัด (ทั่วไป)
      1200:1
      เวลาตอบสนอง (ทั่วไป)
      8  ms
      มุมมองภาพ (แนวนอน)
      178  องศา
      มุมมองภาพ (แนวตั้ง)
      178  องศา
      การเพิ่มประสิทธิภาพของภาพ
      • 3/2 - 2/2 motion pull down
      • 3D Combfilter
      • Motion compens. deinterlacing
      • Progressive scan
      • 3D MA deinterlacing
      • Dynamic contrast enhancement
      การเคลือบพื้นผิว
      เคลือบผิวลดแสงจ้า
      เทคโนโลยีหน้าจอ (Panel)
      IPS
      ระบบปฏิบัติการ
      Android 8.0

    • การเชื่อมต่อ

      เอาต์พุตระบบเสียง
      แจ็ค 3.5 มม.
      อินพุตวิดีโอ
      • DVI-D (x1)
      • HDMI 2.0 (x2)
      • USB 2.0 Type A (x2)
      • USB 2.0 Type B (x1)
      • VGA (Analog D-Sub) (x1)
      อินพุตเสียง
      แจ็ค 3.5 มม.
      การเชื่อมต่ออื่นๆ
      • Micro SD
      • OPS
      การควบคุมภายนอก
      • RJ45
      • แจ็ค 3.5 มม. IR (เข้า/ออก)
      • แจ็ค 2.5 มม. RS232C (เข้า/ออก)

    • สะดวกสบาย

      การติดตั้ง
      • แนวนอน (18/7)
      • แนวตั้ง (18/7)
      ฟังก์ชันรักษาหน้าจอ
      Pixel shift ความสว่างต่ำ
      การควบคุมแป้นพิมพ์
      • ซ่อนไว้
      • ล็อคการทำงานได้
      สัญญาณการควบคุมระยะไกล
      ล็อคการทำงานได้
      Signal Loop Through
      • RS232
      • IR Loopthrough
      ฟังก์ชันประหยัดพลังงาน
      Smart Power
      สามารถควบคุมเครือข่ายได้
      • RS232
      • RJ45

    • เสียง

      ลำโพงภายในตัว
      2 x 10W

    • กำลังไฟ

      แหล่งจ่ายไฟหลัก
      100 ~ 240 VAC, 50/60Hz
      การใช้พลังงาน (ทั่วไป)
      100  วัตต์
      การใช้พลังงาน (สูงสุด)
      220 วัตต์
      ใช้ไฟขณะสแตนด์บาย
      <0.5W
      คุณสมบัติประหยัดพลังงาน
      Smart Power
      ระดับ Energy Label
      G

    • ความละเอียดของจอแสดงผลที่รองรับ

      รูปแบบคอมพิวเตอร์
      • 640 x 480, 60, 67, 72, 75Hz
      • 800 x 600, 56, 60, 72, 75Hz
      • 1024 x 768, 60Hz
      • 1280 x 768, 60Hz
      • 1280 x 800, 60Hz
      • 1280 x 1024, 60Hz
      • 1360 x 768, 60Hz
      • 1366 x 768, 60Hz
      • 1440 x 900, 60Hz
      • 1600 x 1200, 60Hz
      • 1920 x 1080, 60Hz
      • 1920 x 1200, 60Hz
      • 3840 x 2160, 60 Hz, 50 Hz
      • 720 x 400, 70Hz
      • 800 x 600, 60, 72, 75Hz
      รูปแบบวิดีโอ
      • 480i, 60Hz
      • 480p, 60Hz
      • 576p, 50Hz
      • 576i, 50Hz
      • 720p, 50, 60Hz
      • 1080i, 50, 60Hz
      • 1080p, 50, 60Hz
      • 1080i, 25, 30Hz
      • 3840 x 2160, 24, 25Hz
      • 3840 x 2160, 30Hz
      • 480i, 30, 60Hz
      • 576i, 25, 50Hz

    • ขนาด

      ความกว้างของเครื่อง
      1004.4  มม.
      น้ำหนักผลิตภัณฑ์
      18.54  กก.
      ความสูงของเครื่อง
      592.6  มม.
      ความหนาของเครื่อง
      75.3(D@Wall mount)/109.2(D@External OPS box)  มม.
      ความกว้างตัวเครื่อง (นิ้ว)
      39.54  นิ้ว
      ความสูงตัวเครื่อง (นิ้ว)
      23.33  นิ้ว
      ตัวยึดติดผนัง
      200 x 200 มม., M6
      ความลึกตัวเครื่อง (นิ้ว)
      2.96(D@Wall mount)/4.30(D@External OPS box)  นิ้ว
      ความกว้างของขอบจอ
      16.3 มม. (T/R/L/B)
      น้ำหนักผลิตภัณฑ์ (ปอนด์)
      40.87  lb

    • สภาพแวดล้อมในการทำงาน

      ความสูงเหนือระดับน้ำทะเล
      0 ~ 3000 ม.
      ช่วงอุณหภูมิ (การทำงาน)
      0 ~ 40  °C
      MTBF
      50,000  ชั่วโมง
      ช่วงอุณหภูมิ (การเก็บรักษา)
      -20 ~ 60  °C
      ช่วงความชื้น (การทำงาน)[RH]
      20 ~ 80% (ไม่มีการกลั่นตัว)
      ช่วงความชื้น (การเก็บรักษา) [RH]
      5 ~ 95% (ไม่มีการกลั่นตัว)

    • การใช้งานกับมัลติมีเดีย

      เล่นวิดีโอผ่าน USB
      • M2TS
      • M4V
      • MK3D
      • MKV
      • MP4
      • MPEG
      • MPG
      • MTS
      • TS
      • TTS
      • VOB
      • WMV
      แสดงรูปภาพผ่าน USB
      • BMP
      • GIF
      • JPEG
      • JPG
      • PDF
      เล่นเสียงผ่าน USB
      • AAC
      • AIF
      • AIFF
      • ASF
      • LPCM
      • M3U
      • M4A
      • MP3
      • MP4
      • WAV
      • WMA

    • เครื่องเล่นภายใน

      CPU
      2 x A53 + 2 x A73
      GPU
      ARM Mali G51
      หน่วยความจำ
      • DDR3 2GB
      • 8GB
      WiFi
      • 2.4 G
      • 5 G

    • อุปกรณ์เสริม

      อุปกรณ์เสริมที่มีให้
      • ผ้าทำความสะอาด (x1)
      • สายแพร์เซนเซอร์ IR (1.8 ม.) (x1)
      • โลโก้ Philips (x1)
      • สายไฟ (3 ม.)
      • คู่มือเริ่มต้นใช้งานอย่างย่อ (x1)
      • รีโมทคอนโทรลและแบตเตอรี่ขนาด AAA
      • สาย RS232 (3 ม.) (x1)
      • สาย RS232 แบบ Daisy Chain (x1)
      • ฝาครอบ USB และสกรู x1 ตัว
      ขาตั้ง
      BM05922 (เลือกได้)

    • อุปกรณ์เบ็ดเตล็ด

      ภาษาที่แสดงบนหน้าจอ
      • อาระบิก
      • อังกฤษ
      • ฝรั่งเศส
      • เยอรมัน
      • อิตาลี
      • ญี่ปุ่น
      • โปแลนด์
      • สเปน
      • ตุรกี
      • รัสเซีย
      • จีน (แผ่นดินใหญ่)
      • จีน (ไต้หวัน)
      • เดนมาร์ค
      • เนเธอร์แลนด์
      • ฟินนิช
      • นอร์เวย์
      • โปรตุเกส
      • สวีเดน
      รับประกัน
      รับประกัน 3 ปี
      การอนุมัติตามกฎข้อบังคับ
      • CE
      • RoHS
      • CB
      • BSMI
      • FCC, Class A
      • CU
      • ETL
      • IMDA
      • PSB

    • คุณสมบัติ

      เทคโนโลยี Multi-Touch
      IRHE
      การสัมผัสหลายจุด
      รองรับการสัมผัส 20 จุดพร้อมกัน
      พลักแอนด์เพลย์
      เป็นไปตาม HID
      กระจกที่มอบการป้องกัน
      กระจกนิรภัยเทมเปอร์ 3 มม.

