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    Signage Solutions จอแสดงผล Q-Line

    43BDL3550Q/00

    การจัดอันดับโดยรวม / 5
    • รีวิว

    โดดเด่น

    แสดงและสะกดทุกสายตาด้วยจอแสดงผล Philips Q-Line สำหรับมืออาชีพระดับ Ultral HD โซลูชันที่น่าเชื่อถือนี้สามารถใช้งานได้อย่างรวดเร็วตามที่คุณต้องการ

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    Signage Solutions จอแสดงผล Q-Line

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    โดดเด่น

    จอแสดงผลตั้งค่าอย่างง่ายดายเพื่อการใช้งานตลอด 18 ชั่วโมงทั้ง 7 วัน

    • 43"
    • แสงพื้นหลัง Direct LED
    • Ultra HD
    ใช้งาน ตรวจสอบ และบำรุงรักษาด้วย CMND & Control

    ใช้งาน ตรวจสอบ และบำรุงรักษาด้วย CMND & Control

    ใช้งานจอภาพของคุณผ่านการเชื่อมต่อเครือข่ายแบบเฉพาะ (LAN) โดยให้ CMND & Control พาคุณไปสัมผัสกับฟังก์ชันสำคัญมากมาย เช่น การควบคุมอินพุตต่างๆ และการติดตามสถานะของจอภาพ คุณจึงรับมือกับหน้าจอกว่า 100 เครื่องได้สบาย

    FailOver ช่วยให้มั่นใจได้ว่าเนื้อหาจะเล่นอยู่เสมอ

    FailOver ช่วยให้มั่นใจได้ว่าเนื้อหาจะเล่นอยู่เสมอ

    ไม่ว่าจะอยู่ในห้องรอหรือห้องประชุม จอแสดงผลระดับมืออาชีพจาก Philips ก็ไม่มีวันดับแน่นอน เพราะระบบ FailOver สามารถสับเปลี่ยนระหว่างอินพุตสำรองและอินพุตหลักได้โดยอัตโนมัติ จึงรับรองรองได้ว่าจะมีเนื้อหาแสดงบนหน้าจออยู่ตลอดแม้ว่าแหล่งสัญญาณหลักจะหยุดทำงานไปแล้วก็ตาม เพียงกำหนดรายการอินพุตทางเลือกไว้เพื่อให้มั่นใจทุกอย่างสามารถดำเนินไปได้อย่างราบรื่น

    CMND & Create ต่อยอดและเผยแพร่เนื้อหาของคุณ

    CMND & Create ต่อยอดและเผยแพร่เนื้อหาของคุณ

    จัดการกับเนื้อหาของคุณให้อยู่หมัดด้วย CMND & Create คุณสามารถเผยแพร่เนื้อหาของตัวเองสู่สาธารณะได้ง่ายๆ ผ่านอินเทอร์เฟซแบบลากแล้ววาง ไม่ว่าจะเป็นบอร์ดวันพิเศษหรือข้อมูลเกี่ยวกับแบรนด์ขององค์กร รวมไปถึงแม่แบบและวิดเจ็ตที่มีในตัวเครื่องซึ่งจะช่วยยกระดับภาพถ่าย ข้อความ และวิดีโอของคุณให้พร้อมใช้งานได้ในทันที

    เครื่องเล่นสื่อติดตั้งในตัว ให้คุณกำหนดเวลาของเนื้อหาจาก USB ได้สะดวก

    กำหนดเวลาการเล่นเนื้อหาต่างๆ จาก USB โดยจอแสดงผลระดับมืออาชีพจาก Philips จะเริ่มการทำงานและเล่นเนื้อหาที่คุณต้องการ จากนั้นจะกลับเข้าสู่โหมดสแตนด์บายอีกครั้งหลังเล่นเนื้อหาเสร็จแล้ว

    หน่วยประมวลผลแบบ Android SoC การทำงานบนหน้าเว็บที่เป็นมาตรฐาน

    ควบคุมจอแสดงผลของคุณผ่านการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต หน้าจอระดับมืออาชีพของ Philips ที่ขับเคลื่อนด้วยระบบ Android เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการใช้งานร่วมกับแอปพลิเคชันมาตรฐานของ Android คุณจึงติดตั้งระบบการทำงานบนหน้าเว็บลงบนหน้าจอแสดงผลได้ทันที ระบบปฏิบัติการ Android 8 แบบใหม่ช่วยให้มั่นใจได้ว่าซอฟต์แวร์จะได้รับการรักษาความปลอดภัยและเป็นข้อมูลจำเพาะที่ใหม่อยู่เสมออย่างยาวนาน

    เชื่อมต่อและควบคุมเนื้อหาของคุณผ่านระบบ Cloud

    เชื่อมต่อและควบคุมเนื้อหาของคุณผ่านระบบคลาวด์ด้วยเบราเซอร์ HTML5 ในตัว ใช้เบราเซอร์แบบ Chromium เพื่อออกแบบเนื้อหาทางออนไลน์และเชื่อมต่อกับจอแสดงผลจอเดียวหรือเครือข่ายทั้งหมดของคุณ แสดงเนื้อหาได้ทั้งโหมดแนวนอนและแนวตั้งด้วยความละเอียดแบบ FullHD เพียงเชื่อมต่อจอแสดงผลกับอินเทอร์เน็ตโดยใช้ WiFi หรือด้วยเคเบิล RJ45 แล้วเพลิดเพลินกับรายการเล่นที่คุณสร้างเองได้ทันที

    ข้อมูลทางเทคนิค

    • ภาพ/การแสดงภาพ

      ขนาดจอในแนวทแยง (เมตริก)
      108  ซม.
      ขนาดจอในแนวทแยง (นิ้ว)
      42.5  นิ้ว
      อัตราการจัดมุมมอง
      16:9
      ความละเอียดจอ
      3840 x 2160
      ระยะห่างระหว่างพิกเซล
      0.2451 x 0.2451 มม.
      ความละเอียดที่ให้ประสิทธิภาพสูงสุด
      3840 x 2160 @ 60 Hz
      ความสว่าง
      400  cd/m²
      สีในการแสดงผล
      1.07 พันล้าน
      อัตราความคมชัด (ทั่วไป)
      1200:1
      อัตราความเปรียบต่างไดนามิค
      500,000:1
      เวลาตอบสนอง (ทั่วไป)
      8  ms
      มุมมองภาพ (แนวนอน)
      178  องศา
      มุมมองภาพ (แนวตั้ง)
      178  องศา
      การเพิ่มประสิทธิภาพของภาพ
      • 3/2 - 2/2 motion pull down
      • 3D Combfilter
      • 3D MA deinterlacing
      • Dynamic contrast enhancement
      • Motion compens. deinterlacing
      • Progressive scan
      เทคโนโลยีหน้าจอ (Panel)
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      ระบบปฏิบัติการ
      Android 8.0
      ภาพทางการแพทย์
      การตั้งค่าล่วงหน้า D-Image (ใช้ได้กับ Dicom ส่วนที่ 14)

    • การเชื่อมต่อ

      เอาต์พุตระบบเสียง
      แจ็ค 3.5 มม.
      อินพุตวิดีโอ
      • DVI-D (x1)
      • HDMI 2.0 (x2)
      • USB 2.0 (x2)
      • VGA (Analog D-Sub) (x1)
      อินพุตเสียง
      แจ็ค 3.5 มม.
      การควบคุมภายนอก
      • RJ45
      • แจ็ค 2.5 มม. RS232C (เข้า/ออก)
      • แจ็ค 3.5 มม. IR (เข้า/ออก)

    • สะดวกสบาย

      การติดตั้ง
      • แนวนอน (18/7)
      • แนวตั้ง (18/7)
      ตารางแมตริกซ์
      สูงสุดถึง 15 x 15
      การควบคุมแป้นพิมพ์
      • ล็อคการทำงานได้
      • ซ่อนไว้
      สัญญาณการควบคุมระยะไกล
      ล็อคการทำงานได้
      Signal Loop Through
      • RS232
      • IR Loopthrough
      ฟังก์ชันประหยัดพลังงาน
      Smart Power
      สามารถควบคุมเครือข่ายได้
      • RS232
      • RJ45
      การเริ่มใช้งาน
      • เปิดดีเลย์
      • เปิดสถานะ
      • เปิดใช้งานแหล่งที่มา
      หน้าต่างเริ่มต้น
      เปิดใช้งาน / ปิดใช้งานโลโก้ Philips

    • เสียง

      ลำโพงภายในตัว
      2 x 10W (RMS)

    • กำลังไฟ

      แหล่งจ่ายไฟหลัก
      100 - 240V~, 50/60Hz
      การใช้พลังงาน (ทั่วไป)
      108  วัตต์
      การใช้พลังงาน (สูงสุด)
      152 W
      ใช้ไฟขณะสแตนด์บาย
      < 0.5 W
      คุณสมบัติประหยัดพลังงาน
      Smart Power
      ระดับ Energy Label
      ก้าว

    • ความละเอียดของจอแสดงผลที่รองรับ

      รูปแบบคอมพิวเตอร์
      • 1024 x 768, 60, 70, 75Hz
      • 1152 x 864, 75Hz
      • 1152 x 870, 75Hz
      • 1280 x 1024, 60Hz
      • 1280 x 720, 60Hz
      • 1280 x 800, 60Hz
      • 1440 x 900, 60Hz
      • 1600 x 1200, 60Hz
      • 1680 x 1050, 60Hz
      • 1920 x 1080, 60Hz
      • 640 x 480, 60, 67, 72, 75Hz
      • 720 x 400, 70Hz
      • 800 x 600, 56, 60, 72, 75Hz
      • 832 x 624, 75Hz
      รูปแบบวิดีโอ
      • 1080p, 50, 60Hz
      • 1080i, 50, 60Hz
      • 3840 x 2160, 30Hz
      • 3840 x 2160, 60Hz
      • 480i, 60Hz
      • 480p, 60Hz
      • 576i, 50Hz
      • 576p, 50Hz
      • 720p, 50, 60Hz

    • ขนาด

      ความกว้างของเครื่อง
      973.0  มม.
      น้ำหนักผลิตภัณฑ์
      11.29  กก.
      ความสูงของเครื่อง
      561.2  มม.
      ความหนาของเครื่อง
      63.5  มม.
      ความกว้างตัวเครื่อง (นิ้ว)
      38.31  นิ้ว
      ความสูงตัวเครื่อง (นิ้ว)
      22.09  นิ้ว
      ตัวยึดติดผนัง
      200 มม. x 200 มม. M6
      ความลึกตัวเครื่อง (นิ้ว)
      2.50  นิ้ว
      ความกว้างของขอบจอ
      13.9 มม. (ขอบจอเท่ากัน)
      น้ำหนักผลิตภัณฑ์ (ปอนด์)
      24.91  lb

    • สภาพแวดล้อมในการทำงาน

      ความสูงเหนือระดับน้ำทะเล
      0 ~ 3000 ม.
      ช่วงอุณหภูมิ (การทำงาน)
      0 ~ 40  °C
      MTBF
      30,000  ชั่วโมง
      ช่วงอุณหภูมิ (การเก็บรักษา)
      -20 ~ 60  °C
      ช่วงความชื้น (การทำงาน)[RH]
      20 ~ 80% RH (ไม่มีการกลั่นตัว)
      ช่วงความชื้น (การเก็บรักษา) [RH]
      5 ~ 95% RH (ไม่มีการกลั่นตัว)

    • การใช้งานกับมัลติมีเดีย

      เล่นวิดีโอผ่าน USB
      • H.264
      • MPEG
      • H.263
      • H.265
      แสดงรูปภาพผ่าน USB
      • BMP
      • JPEG
      • PNG
      เล่นเสียงผ่าน USB
      • AAC
      • HEAAC
      • MPEG

    • เครื่องเล่นภายใน

      CPU
      • Dual core cortex A53 1.1G Hz
      • Dual core cortex A73 1.15G Hz
      GPU
      ARM Mali G51
      หน่วยความจำ
      • DDR3 2GB
      • 8GB

    • อุปกรณ์เสริม

      อุปกรณ์เสริมที่มีให้
      • สายไฟ AC
      • สายเคเบิล RS232
      • รีโมทคอนโทรล
      • แบตเตอรี่สำหรับรีโมทคอนโทรล
      • คู่มือเริ่มต้นใช้งานอย่างย่อ
      อุปกรณ์เสริมที่มีให้
      • สายแพร์เซนเซอร์ IR (1.8 ม.) (x1)
      • สาย RS232 แบบ Daisy Chain
      • โลโก้ Philips (x1)
      • ฝาครอบ USB และสกรู (x2)
      ขาตั้ง
      BM05922 (เลือกได้)

    • อุปกรณ์เบ็ดเตล็ด

      ภาษาที่แสดงบนหน้าจอ
      • อังกฤษ
      • ฝรั่งเศส
      • เยอรมัน
      • อิตาลี
      • โปแลนด์
      • รัสเซีย
      • สเปน
      • ตุรกี
      • จีน (แผ่นดินใหญ่)
      • จีน (ไต้หวัน)
      • อาระบิก
      • ญี่ปุ่น
      รับประกัน
      รับประกัน 3 ปี
      การอนุมัติตามกฎข้อบังคับ
      • CE
      • CB
      • BSMI
      • CU
      • EPA
      • ETL
      • FCC, Class A
      • VCCI
      • J-Moss

    มีอะไรในกล่อง

    รายการอื่นๆ ในกล่อง

    • สายไฟ AC
    • สายเคเบิล RS232
    • รีโมทคอนโทรล
    • แบตเตอรี่สำหรับรีโมทคอนโทรล
    • คู่มือเริ่มต้นใช้งานอย่างย่อ
    Badge-D2C

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