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    Signage Solutions จอแสดงผล LED

    44BDL8139L/00

    ไร้ขีดจำกัด

    เติมเต็มจินตนาการ สร้างภาพหน้าจอที่ไร้รอยต่อ ด้วยจอแสดงผล L-Line ติดผนัง LED สำหรับมืออาชีพ ความเป็นไปได้ที่ไม่รู้จบกับดีไซน์แบบไร้ขอบ มุมมองแบบกว้าง และความสว่างอันยอดเยี่ยมเพื่อให้ได้ภาพอันทรงพลังในทุกขนาด

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    Signage Solutions จอแสดงผล LED

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    ไร้ขีดจำกัด

    จอแสดงผล LED ไร้ขอบติดผนัง

    • 44''
    • Direct View LED

    จอแสดงผล LED คุณภาพของภาพระดับสุดยอด ความสม่ำเสมอไร้ที่ติ

    สร้างผนังวิดีโอที่มีรูปร่าง ขนาด หรือความละเอียดใดก็ได้โดยปราศจากขอบจอ ด้วยการออกแบบโมดูลาร์ของตู้ LED ระดับมืออาชีพจาก Philips คุณจึงสามารถปรับให้เข้ากับพื้นที่ใดก็ได้ ไม่ว่าจะเป็นการติดตั้งขนาดใหญ่และครอบคลุมหรือประกอบเป็นรูปแบบอันน่าทึ่ง ก็สามารถสร้างกำแพงวิดีโอที่ไหลลื่นไร้รอยต่อในบริเวณทางเข้าออกหรือบริเวณอื่นๆ ได้อย่างง่ายได้

    สร้างผนังวิดีโอรูปร่างใดหรือขนาดใดก็ได้โดยปราศจากขอบจอ

    เพียงแค่เชื่อมต่อตู้จอแสดงผลหลายตู้เข้าด้วยกันเพื่อสร้างความละเอียดที่คุณต้องการ ไม่ว่าจะเป็น 4K 8K หรือแม้แต่ความละเอียดที่สูงกว่านี้ เทียบกับจอ LCD แล้ว จอแสดงผล LED มีอัตราการรีเฟรชที่สูงกว่าทำให้ได้ภาพที่ไหลลื่นกว่า ไม่ว่าจะแอปพลิเคชันไหนก็จะทำให้คุณต้องตื่นเต้นกับคุณภาพของภาพที่ชัดเจนระดับสุดยอด

    LED ลวดทองคำประสิทธิภาพสูง

    จอแสดงผล LED ระดับมืออาชีพจาก Philips ใช้ LED ลวดทองคำประสิทธิภาพสูง ซึ่งมีประสิทธิภาพการใช้พลังงานที่ดีและคุ้มราคา ทำให้แสงสว่างขึ้นและ LED มีอายุการใช้งานที่นานขึ้น

    เข้าถึงโมดูล LED จากด้านหน้า ง่ายต่อการบำรุงรักษา

    ระบบอิเล็กทรอนิกส์ภายในนั้นง่ายต่อการเข้าถึงเพื่อการบำรุงรักษา โมดูล LED แต่ละโมดูลจากแปดโมดูลในตู้สามารถถอดออกได้ด้วยเครื่องมือ JIG แม่เหล็กโดยเฉพาะ ซึ่งจะยกโมดูลออกจากด้านหน้า

    ฝาครอบสายเคเบิลด้านหลังในตัว ง่ายต่อการจัดการสายเคเบิล

    จอแสดงผล LED ระดับมืออาชีพจาก Philips มีคุณสมบัติฝาครอบสายเคเบิลด้านหลังในตัวเพื่อคงความเรียบร้อยของสายเพาเวอร์และสายดาต้าเคเบิล ตู้จอแสดงผลสามารถกำหนดลำดับแบบสายโซ่เดซีได้ทั้งกับสายเพาเวอร์และสายดาต้าเคเบิล ทำให้คุณสามารถลดความยุ่งเหยิง เพิ่มความเร็วในการติดตั้ง

    ข้อมูลทางเทคนิค

    • ภาพ/การแสดงภาพ

      อัตราการจัดมุมมอง
      1:2
      ความสม่ำเสมอของความสว่าง
      >=97%
      ความสว่างหลังการสอบเทียบ
      800 nits
      ความสว่างก่อนการสอบเทียบ
      1000 nits
      การสอบเทียบ(ความสว่าง/สี)
      รองรับ
      ช่วงอุณหภูมิสีที่ปรับได้
      4000~9500 K (โดยซอฟต์แวร์)
      ค่าเริ่มต้นอุณหภูมิสี
      6500±500 K
      อัตราความคมชัด (ทั่วไป)
      >=3000:1
      มุมมองภาพ (แนวนอน)
      140  องศา
      มุมมองภาพ (แนวตั้ง)
      140  องศา
      การเพิ่มประสิทธิภาพของภาพ
      • Dynamic contrast enhancement
      • หน้าจอ Wide Color Gamut
      การติดตั้ง
      แนวตั้ง
      ความถี่เฟรม (Hz)
      50 & 60
      อัตราการรีเฟรช (Hz)
      1200~1920
      การใช้
      24/7 ชม. ภายในอาคาร

    • สะดวกสบาย

      ง่ายต่อการติดตั้ง
      • ไกด์พิน
      • น้ำหนักเบา
      • กลไกการการล็อคของตู้
      Power Loop Through
      ไม่เกิน 6 ตู้สำหรับระบบ 230V, ไม่เกิน 3 ตู้สำหรับระบบ 110V
      Signal control loop through
      RJ45

    • กำลังไฟ

      การใช้พลังงาน (ทั่วไป)
      <=80  วัตต์
      ค่า BTU ตร.ม.
      1,637 BTU/m2
      การบริโภคพลังงานสูงสุดของตู้
      240  วัตต์
      แรงดันไฟฟ้าอินพุต
      AC200~240V/AC100-120V (50-60Hz)

    • สภาพแวดล้อมในการทำงาน

      ช่วงอุณหภูมิ (การทำงาน)
      -20~45  °C
      ช่วงอุณหภูมิ (การเก็บรักษา)
      -20 ~ 50  °C
      ช่วงความชื้น (การทำงาน)[RH]
      10~80%
      ช่วงความชื้น (การเก็บรักษา) [RH]
      10~85%

    • ตัวเครื่อง

      พื้นที่ตู้ (ตร.ม.)
      0.5
      พิกเซลตู้ ( Dot )
      32,768
      ความละเอียดของตู้ (กว้าง x สูง)
      128×256
      ขนาดตู้ (มม.)
      500x1000x86
      ช่องเสียบดาต้า
      RJ45
      ช่องเสียบเพาเวอร์
      เข้า/ออก(C14/C13)
      ปริมาณการ์ดการรับ
      1 ชิ้น
      สเปกการ์ดการรับ
      A5S / A5S Plus
      แบรนด์การ์ดการรับ
      Novastar
      น้ำหนัก (กก.)
      15.6 กก.
      แนวทแยงตู้ (นิ้ว)
      44
      วัสดุตู้
      อะลูมิเนียม+เหล็ก

    • โมดูล

      ประเภท LED :
      SMD 2121 ลวดทองคำ
      Pixel constitution
      1R1G1B
      อายุใช้งาน LED (ชม.)
      100,000
      ความละเอียดของโมดูล (กว้างxสูง พิกเซล)
      64x64
      ขนาดโมดูล (กว้างxสูงxลึก หน่วยเป็น มม.)
      250*250*19.1
      ระยะห่างระหว่างพิกเซล (มม.)
      3.91 มม.

    • อุปกรณ์เสริม

      ชิ้นส่วนเชื่อมต่อร่วมกัน
      3 ชิ้น
      สาย LAN (RJ45, CAT-5)
      1 ชิ้น (130 ซม.)
      QSG
      1 ชิ้น
      สกรูโบลท์
      4 ชิ้น (M10*70) (สกรูหกเหลี่ยมหัวจม)
      สายเคเบิล Power loop through
      1 ชิ้น

    • อุปกรณ์เบ็ดเตล็ด

      รับประกัน
      3 ปี
      การอนุมัติตามกฎข้อบังคับ
      • FCC SDOC ส่วนที่ 15
      • EMC Class A
      • EN55032
      • EN55035
      • EN61000-3-2
      • EN61000-3-3
      • IEC/UL60950
      • IEC/UL62368
      • IEC62471
      • RoHS

    Badge-D2C

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