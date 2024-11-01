Signage Solutions จอแสดงผล LED
ไร้ขีดจำกัด
เติมเต็มจินตนาการ สร้างภาพหน้าจอที่ไร้รอยต่อ ด้วยจอแสดงผล L-Line ติดผนัง LED สำหรับมืออาชีพ ความเป็นไปได้ที่ไม่รู้จบกับดีไซน์แบบไร้ขอบ มุมมองแบบกว้าง และความสว่างอันยอดเยี่ยมเพื่อให้ได้ภาพอันทรงพลังในทุกขนาด
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Signage Solutions จอแสดงผล LED
ไร้ขีดจำกัด
จอแสดงผล LED ไร้ขอบติดผนัง
จอแสดงผล LED คุณภาพของภาพระดับสุดยอด ความสม่ำเสมอไร้ที่ติ
สร้างผนังวิดีโอที่มีรูปร่าง ขนาด หรือความละเอียดใดก็ได้โดยปราศจากขอบจอ ด้วยการออกแบบโมดูลาร์ของตู้ LED ระดับมืออาชีพจาก Philips คุณจึงสามารถปรับให้เข้ากับพื้นที่ใดก็ได้ ไม่ว่าจะเป็นการติดตั้งขนาดใหญ่และครอบคลุมหรือประกอบเป็นรูปแบบอันน่าทึ่ง ก็สามารถสร้างกำแพงวิดีโอที่ไหลลื่นไร้รอยต่อในบริเวณทางเข้าออกหรือบริเวณอื่นๆ ได้อย่างง่ายได้
สร้างผนังวิดีโอรูปร่างใดหรือขนาดใดก็ได้โดยปราศจากขอบจอ
เพียงแค่เชื่อมต่อตู้จอแสดงผลหลายตู้เข้าด้วยกันเพื่อสร้างความละเอียดที่คุณต้องการ ไม่ว่าจะเป็น 4K 8K หรือแม้แต่ความละเอียดที่สูงกว่านี้ เทียบกับจอ LCD แล้ว จอแสดงผล LED มีอัตราการรีเฟรชที่สูงกว่าทำให้ได้ภาพที่ไหลลื่นกว่า ไม่ว่าจะแอปพลิเคชันไหนก็จะทำให้คุณต้องตื่นเต้นกับคุณภาพของภาพที่ชัดเจนระดับสุดยอด
LED ลวดทองคำประสิทธิภาพสูง
จอแสดงผล LED ระดับมืออาชีพจาก Philips ใช้ LED ลวดทองคำประสิทธิภาพสูง ซึ่งมีประสิทธิภาพการใช้พลังงานที่ดีและคุ้มราคา ทำให้แสงสว่างขึ้นและ LED มีอายุการใช้งานที่นานขึ้น
เข้าถึงโมดูล LED จากด้านหน้า ง่ายต่อการบำรุงรักษา
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ภายในนั้นง่ายต่อการเข้าถึงเพื่อการบำรุงรักษา โมดูล LED แต่ละโมดูลจากแปดโมดูลในตู้สามารถถอดออกได้ด้วยเครื่องมือ JIG แม่เหล็กโดยเฉพาะ ซึ่งจะยกโมดูลออกจากด้านหน้า
ฝาครอบสายเคเบิลด้านหลังในตัว ง่ายต่อการจัดการสายเคเบิล
จอแสดงผล LED ระดับมืออาชีพจาก Philips มีคุณสมบัติฝาครอบสายเคเบิลด้านหลังในตัวเพื่อคงความเรียบร้อยของสายเพาเวอร์และสายดาต้าเคเบิล ตู้จอแสดงผลสามารถกำหนดลำดับแบบสายโซ่เดซีได้ทั้งกับสายเพาเวอร์และสายดาต้าเคเบิล ทำให้คุณสามารถลดความยุ่งเหยิง เพิ่มความเร็วในการติดตั้ง
ข้อมูลทางเทคนิค
-
ภาพ/การแสดงภาพ
- อัตราการจัดมุมมอง
-
1:2
- ความสม่ำเสมอของความสว่าง
-
>=97%
- ความสว่างหลังการสอบเทียบ
-
800 nits
- ความสว่างก่อนการสอบเทียบ
-
1000 nits
- การสอบเทียบ(ความสว่าง/สี)
-
รองรับ
- ช่วงอุณหภูมิสีที่ปรับได้
-
4000~9500 K (โดยซอฟต์แวร์)
- ค่าเริ่มต้นอุณหภูมิสี
-
6500±500 K
- อัตราความคมชัด (ทั่วไป)
-
>=3000:1
- มุมมองภาพ (แนวนอน)
-
140
องศา
- มุมมองภาพ (แนวตั้ง)
-
140
องศา
- การเพิ่มประสิทธิภาพของภาพ
-
- การติดตั้ง
-
แนวตั้ง
- ความถี่เฟรม (Hz)
-
50 & 60
- อัตราการรีเฟรช (Hz)
-
1200~1920
- การใช้
-
24/7 ชม. ภายในอาคาร
-
สะดวกสบาย
- ง่ายต่อการติดตั้ง
-
-
ไกด์พิน
-
น้ำหนักเบา
-
กลไกการการล็อคของตู้
- Power Loop Through
-
ไม่เกิน 6 ตู้สำหรับระบบ 230V, ไม่เกิน 3 ตู้สำหรับระบบ 110V
- Signal control loop through
-
RJ45
-
กำลังไฟ
- การใช้พลังงาน (ทั่วไป)
-
<=80
วัตต์
- ค่า BTU ตร.ม.
-
1,637 BTU/m2
- การบริโภคพลังงานสูงสุดของตู้
-
240
วัตต์
- แรงดันไฟฟ้าอินพุต
-
AC200~240V/AC100-120V (50-60Hz)
-
สภาพแวดล้อมในการทำงาน
- ช่วงอุณหภูมิ (การทำงาน)
-
-20~45
°C
- ช่วงอุณหภูมิ (การเก็บรักษา)
-
-20 ~ 50
°C
- ช่วงความชื้น (การทำงาน)[RH]
-
10~80%
- ช่วงความชื้น (การเก็บรักษา) [RH]
-
10~85%
-
ตัวเครื่อง
- พื้นที่ตู้ (ตร.ม.)
-
0.5
- พิกเซลตู้ ( Dot )
-
32,768
- ความละเอียดของตู้ (กว้าง x สูง)
-
128×256
- ขนาดตู้ (มม.)
-
500x1000x86
- ช่องเสียบดาต้า
-
RJ45
- ช่องเสียบเพาเวอร์
-
เข้า/ออก(C14/C13)
- ปริมาณการ์ดการรับ
-
1 ชิ้น
- สเปกการ์ดการรับ
-
A5S / A5S Plus
- แบรนด์การ์ดการรับ
-
Novastar
- น้ำหนัก (กก.)
-
15.6 กก.
- แนวทแยงตู้ (นิ้ว)
-
44
- วัสดุตู้
-
อะลูมิเนียม+เหล็ก
-
โมดูล
- ประเภท LED :
-
SMD 2121 ลวดทองคำ
- Pixel constitution
-
1R1G1B
- อายุใช้งาน LED (ชม.)
-
100,000
- ความละเอียดของโมดูล (กว้างxสูง พิกเซล)
-
64x64
- ขนาดโมดูล (กว้างxสูงxลึก หน่วยเป็น มม.)
-
250*250*19.1
- ระยะห่างระหว่างพิกเซล (มม.)
-
3.91 มม.
-
อุปกรณ์เสริม
- ชิ้นส่วนเชื่อมต่อร่วมกัน
-
3 ชิ้น
- สาย LAN (RJ45, CAT-5)
-
1 ชิ้น (130 ซม.)
- QSG
-
1 ชิ้น
- สกรูโบลท์
-
4 ชิ้น (M10*70) (สกรูหกเหลี่ยมหัวจม)
- สายเคเบิล Power loop through
-
1 ชิ้น
-
อุปกรณ์เบ็ดเตล็ด
- รับประกัน
-
3 ปี
- การอนุมัติตามกฎข้อบังคับ
-
-
FCC SDOC ส่วนที่ 15
-
EMC Class A
-
EN55032
-
EN55035
-
EN61000-3-2
-
EN61000-3-3
-
IEC/UL60950
-
IEC/UL62368
-
IEC62471
-
RoHS
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