คำค้นหา

    Signage Solutions 55BDL4550D D-Line Display

    55BDL4550D/75

    Unfortunately this product is no longer available

    Signage Solutions 55BDL4550D D-Line Display

    ผลิตภัณฑ์ที่คล้ายกัน

    ดู ไม่ปรากฏ ทั้งหมด

    CMND: ควบคุมจอแสดงผลของคุณ

    CMND: ควบคุมจอแสดงผลของคุณ

    CMND ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มการจัดการจอแสดงผลประสิทธิภาพสูง จะช่วยให้คุณทำทุกอย่างได้ดั่งใจ อัพเดตและจัดการเนื้อหาด้วย CMND & Create หรือควบคุมการตั้งค่าด้วย CMND & Control ทุกอย่างเป็นไปได้ด้วย CMND

    จอแสดงผลโฆษณามุมมองกว้าง

    มองเห็นได้จากทุกมุมด้วยเทคโนโลยี ADS มุมมองกว้างแบบ Advanced Super Dimension Switch ให้การประมวลผลภาพบนหน้าจอเร็วขึ้นเพื่อการเปลี่ยนเนื้อหาที่ราบรื่นยิ่งขึ้น ความแม่นยำของภาพที่โดดเด่น และการสร้างสีที่เหนือกว่าด้วยการรับชม 180 องศา

    Badge-D2C

    รับการสนับสนุนสำหรับผลิตภัณฑ์

    ค้นหาเคล็ดลับเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ คำถามที่พบบ่อย (FAQs) คู่มือการใช้งาน และข้อมูลด้านความปลอดภัยและการปฏิบัติตามข้อกำหนด

    ผลิตภัณฑ์ที่แนะนำ

    ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด

    ความคิดเห็น

    เป็นคนแรกที่วิจารณ์รายการนี้

    สมัครรับจดหมายข่าวของเรา

    * ต้องกรอกข้อมูลในฟิลด์นี้

    ข่าวสาร และกิจกรรมส่งเสริมการขาย

    การเปิดตัวผลิตภัณฑ์

    เคล็ดลับและเทคนิคพิเศษ

    *
    ข้าพเจ้าต้องการรับข้อเสนอพิเศษตามความต้องการและพฤติกรรมการใช้งาน เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการ กิจกรรม และโปรโมชั่นของ Philips ฉันสามารถยกเลิกการสมัครรับเมื่อไรก็ได้!
    หมายความว่าอย่างไร

    ค้นหาเกี่ยวกับ MyPhilips  

    การเพิ่มระยะเวลาการรับประกันสินค้า

    ง่ายที่จะรับการบริการ

    สมัครเพื่อรับฟังข่าวสารเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ และโปรโมชั่น

    สมัครตอนนี้

    ไซต์ของเราสามารถดูได้ดีที่สุดด้วย Microsoft Edge, Google Chrome หรือ Firefox เวอร์ชันล่าสุด