65BDL4550D/75
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หากคุณมีสิทธิ์ได้รับการลดหย่อนภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับอุปกรณ์การแพทย์ คุณสามารถใช้สิทธิ์กับผลิตภัณฑ์นี้ได้ จำนวนภาษีมูลค่าเพิ่มจะถูกหักออกจากราคาที่แสดงด้านบน สามารถดูรายละเอียดทั้งหมดในตะกร้าสินค้าของคุณ
CMND ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มการจัดการจอแสดงผลประสิทธิภาพสูง จะช่วยให้คุณทำทุกอย่างได้ดั่งใจ อัพเดตและจัดการเนื้อหาด้วย CMND & Create หรือควบคุมการตั้งค่าด้วย CMND & Control ทุกอย่างเป็นไปได้ด้วย CMND
มองเห็นได้จากทุกมุมด้วยเทคโนโลยี ADS มุมมองกว้างแบบ Advanced Super Dimension Switch ให้การประมวลผลภาพบนหน้าจอเร็วขึ้นเพื่อการเปลี่ยนเนื้อหาที่ราบรื่นยิ่งขึ้น ความแม่นยำของภาพที่โดดเด่น และการสร้างสีที่เหนือกว่าด้วยการรับชม 180 องศา
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