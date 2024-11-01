รายการอื่นๆ ในกล่อง
- สายไฟ AC
- สายเคเบิล RS232
- รีโมทคอนโทรล
- แบตเตอรี่สำหรับรีโมทคอนโทรล
- คู่มือเริ่มต้นใช้งานอย่างย่อ
86BDL3550Q/00
โดดเด่น
แสดงและสะกดทุกสายตาด้วยจอแสดงผล Philips Q-Line สำหรับมืออาชีพระดับ Ultral HD โซลูชันที่น่าเชื่อถือนี้สามารถใช้งานได้อย่างรวดเร็วตามที่คุณต้องการดูประโยชน์ทั้งหมด
หากคุณมีสิทธิ์ได้รับการลดหย่อนภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับอุปกรณ์การแพทย์ คุณสามารถใช้สิทธิ์กับผลิตภัณฑ์นี้ได้ จำนวนภาษีมูลค่าเพิ่มจะถูกหักออกจากราคาที่แสดงด้านบน สามารถดูรายละเอียดทั้งหมดในตะกร้าสินค้าของคุณ
ใช้งานจอภาพของคุณผ่านการเชื่อมต่อเครือข่ายแบบเฉพาะ (LAN) โดยให้ CMND & Control พาคุณไปสัมผัสกับฟังก์ชันสำคัญมากมาย เช่น การควบคุมอินพุตต่างๆ และการติดตามสถานะของจอภาพ คุณจึงรับมือกับหน้าจอกว่า 100 เครื่องได้สบาย
ไม่ว่าจะอยู่ในห้องรอหรือห้องประชุม จอแสดงผลระดับมืออาชีพจาก Philips ก็ไม่มีวันดับแน่นอน เพราะระบบ FailOver สามารถสับเปลี่ยนระหว่างอินพุตสำรองและอินพุตหลักได้โดยอัตโนมัติ จึงรับรองรองได้ว่าจะมีเนื้อหาแสดงบนหน้าจออยู่ตลอดแม้ว่าแหล่งสัญญาณหลักจะหยุดทำงานไปแล้วก็ตาม เพียงกำหนดรายการอินพุตทางเลือกไว้เพื่อให้มั่นใจทุกอย่างสามารถดำเนินไปได้อย่างราบรื่น
ผสานการทำงานของ PC เต็มรูปแบบและโมดูล CRD50 ที่ขับเคลื่อนโดยระบบ Android เข้ากับจอแสดงผลระดับมืออาชีพจาก Philips โดยตรง ซึ่งช่องเสียบ OPS นี้มาพร้อมกับการเชื่อมต่อทั้งหมดที่คุณต้องอาศัยการเสียบสาย รวมไปถึงการใช้งานแหล่งจ่ายไฟ
จัดการกับเนื้อหาของคุณให้อยู่หมัดด้วย CMND & Create คุณสามารถเผยแพร่เนื้อหาของตัวเองสู่สาธารณะได้ง่ายๆ ผ่านอินเทอร์เฟซแบบลากแล้ววาง ไม่ว่าจะเป็นบอร์ดวันพิเศษหรือข้อมูลเกี่ยวกับแบรนด์ขององค์กร รวมไปถึงแม่แบบและวิดเจ็ตที่มีในตัวเครื่องซึ่งจะช่วยยกระดับภาพถ่าย ข้อความ และวิดีโอของคุณให้พร้อมใช้งานได้ในทันที
กำหนดเวลาการเล่นเนื้อหาต่างๆ จาก USB โดยจอแสดงผลระดับมืออาชีพจาก Philips จะเริ่มการทำงานและเล่นเนื้อหาที่คุณต้องการ จากนั้นจะกลับเข้าสู่โหมดสแตนด์บายอีกครั้งหลังเล่นเนื้อหาเสร็จแล้ว
ควบคุมจอแสดงผลของคุณผ่านการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต หน้าจอระดับมืออาชีพของ Philips ที่ขับเคลื่อนด้วยระบบ Android เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการใช้งานร่วมกับแอปพลิเคชันมาตรฐานของ Android คุณจึงติดตั้งระบบการทำงานบนหน้าเว็บลงบนหน้าจอแสดงผลได้ทันที ระบบปฏิบัติการ Android 8 แบบใหม่ช่วยให้มั่นใจได้ว่าซอฟต์แวร์จะได้รับการรักษาความปลอดภัยและเป็นข้อมูลจำเพาะที่ใหม่อยู่เสมออย่างยาวนาน
เชื่อมต่อและควบคุมเนื้อหาของคุณผ่านระบบคลาวด์ด้วยเบราเซอร์ HTML5 ในตัว ใช้เบราเซอร์แบบ Chromium เพื่อออกแบบเนื้อหาทางออนไลน์และเชื่อมต่อกับจอแสดงผลจอเดียวหรือเครือข่ายทั้งหมดของคุณ แสดงเนื้อหาได้ทั้งโหมดแนวนอนและแนวตั้งด้วยความละเอียดแบบ FullHD เพียงเชื่อมต่อจอแสดงผลกับอินเทอร์เน็ตโดยใช้ WiFi หรือด้วยเคเบิล RJ45 แล้วเพลิดเพลินกับรายการเล่นที่คุณสร้างเองได้ทันที
ภาพ/การแสดงภาพ
การเชื่อมต่อ
สะดวกสบาย
เสียง
กำลังไฟ
ความละเอียดของจอแสดงผลที่รองรับ
ขนาด
สภาพแวดล้อมในการทำงาน
การใช้งานกับมัลติมีเดีย
เครื่องเล่นภายใน
อุปกรณ์เสริม
อุปกรณ์เบ็ดเตล็ด
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