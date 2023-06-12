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  • 4K Ultra High Definition 4K Ultra High Definition 4K Ultra High Definition
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    Brilliance จอ LCD 4K Ultra HD

    BDM4350UC/00

    4K Ultra High Definition

    จอแสดงผล Philips รุ่น 43" ขนาดใหญ่ Ultra HD ระดับมืออาชีพจะให้พื้นที่เพิ่มขึ้น รับชมภาพขนาดใหญ่และรายละเอียดทั้งหมดในรูปแบบ 4K Ultra High Definition (ความละเอียดสูงขึ้นจาก Full HD ถึงสี่เท่า)

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    Brilliance จอ LCD 4K Ultra HD

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    4K Ultra High Definition

    มองเห็นภาพขนาดใหญ่พร้อมรายละเอียดทั้งหมด

    • 43 (ทแยง 42.51" / 108 ซม.)
    • 3840 x 2160 (4K UHD)
    ความละเอียด UltraClear 4K UHD (3840x2160) เพื่อความแม่นยำ

    ความละเอียด UltraClear 4K UHD (3840x2160) เพื่อความแม่นยำ

    จอภาพจาก Philips เหล่านี้ใช้แผงประสิทธิภาพสูงเพื่อมอบภาพที่มีความละเอียดแบบ UltraClear และ 4K UHD (3840 x 2160) ไม่ว่าคุณจะเป็นมืออาชีพที่ต้องการรายละเอียดอย่างสูงยิ่งสำหรับโซลูชัน CAD การใช้แอปพลิเคชันกราฟิกแบบ 3D หรือตัวช่วยทางการเงินในการทำงานกับสเปรดชีตขนาดใหญ่ จอภาพ Philips จะทำให้ภาพและกราฟิกของคุณมีชีวิต

    เทคโนโลยีจอ LED IPS จอกว้างเพื่อภาพและสีที่เที่ยงตรง

    เทคโนโลยีจอ LED IPS จอกว้างเพื่อภาพและสีที่เที่ยงตรง

    จอแสดงผล IPS ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงซึ่งให้มุมมองภาพที่กว้างขึ้นเป็นพิเศษที่มุม 178/178 องศา ทำให้สามารถรับชมภาพได้จากทุกมุม จอแสดงผล IPS ให้คุณได้สัมผัสกับภาพที่คมชัดพร้อมสีสันสดใสไม่เหมือนกับแผง TN มาตรฐานทั่วไป ทำให้ IPS เป็นตัวเลือกที่เหมาะสำหรับภาพถ่าย ภาพยนตร์ และการเบราส์เว็บ รวมไปถึงการใช้งานแบบมืออาชีพที่ต้องการความเที่ยงตรงของสีและความสว่างที่ต่อเนื่องตลอดเวลา

    MultiView 4K สำหรับ 4 ระบบในหน้าจอเดียว

    MultiView 4K สำหรับ 4 ระบบในหน้าจอเดียว

    คุณสมบัติ MultiView จาก Philips บนจอภาพ 4K UHD ขนาดใหญ่นี้ให้คุณมีระบบภาพถึง 4 ระบบที่แสดงในรูปแบบ Full HD ในหน้าจอเดียว คุณสามารถใช้โหมด Picture-by-Picture (PbP) เพื่อตรวจสอบทั้ง 4 ระบบในหน้าจอเดียวสำหรับห้องควบคุมหรือการรักษาความปลอดภัย หรือสำหรับหลายอุปกรณ์ เช่น โน้ตบุ๊กสองตัวที่ใช้งานพร้อมกัน ทำให้การทำงานร่วมกันมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น หรือ โหมด Picture-in-Picture mode (PiP) ในการดูถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอลจากกล่องรับสัญญาณขณะทำงานบน PC ของคุณ

    SmartUniformity เพื่อภาพที่ต่อเนื่อง

    SmartUniformity เพื่อภาพที่ต่อเนื่อง

    การผันผวนของความสว่างและสีบนหน้าจอ LCD เป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นได้ทั่วไป โหมด SmartUniformit จาก Philips จะให้ภาพที่แม่นยำในแง่ของความสว่างซึ่งเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการถ่ายภาพ การออกแบบ และการพิมพ์ ด้วยตัววัดสีที่ใช้ในการประเมินความแม่นยำของสี โหมดนี้จึงได้รับการปรับให้เหมาะกับค่าความสม่ำเสมอของความส่องสว่างเฉลี่ยซึ่งมากกว่า 95% การเลือกโหมดนี้จะช่วยให้ภาพมีความสม่ำเสมอและแม่นยำ

    การตั้งค่าล่วงหน้า SmartImage สำหรับการตั้งค่าภาพให้เหมาะสมที่ใช้งานได้อย่างง่ายดาย

    การตั้งค่าล่วงหน้า SmartImage สำหรับการตั้งค่าภาพให้เหมาะสมที่ใช้งานได้อย่างง่ายดาย

    SmartImage เป็นเทคโนโลยีเอกสิทธิ์เฉพาะตัวใหม่ล่าสุดของ Philips ที่ช่วยวิเคราะห์ข้อมูลที่แสดงผลบนหน้าจอของคุณและเพิ่มประสิทธิภาพหน้าจอ พร้อมอินเตอร์เฟซที่ใช้งานง่ายช่วยให้คุณสามารถเลือกโหมดต่างๆ ได้ง่าย เช่น ออฟฟิศ (Office), ภาพ (Photo), ภาพยนตร์ (Movie), เกม (Game), ประหยัด (Economy) และอื่นๆ เพื่อให้เหมาะสมกับแอปพลิเคชันที่ใช้ ตัวเลือก SmartImage ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของหน้าจอด้านความเปรียบต่าง ปรับความอิ่มตัวของสีและความคมชัดของภาพและวิดีโอ ตัวเลือกโหมดประหยัด (Economy) ช่วยประหยัดพลังงาน คุณสามารถเลือกตัวเลือกทั้งหมดทันทีด้วยการกดเพียงปุ่มเดียว!

    เทคโนโลยี MHL เพื่อความเพลิดเพลินกับข้อมูลที่คุณรับชมได้บนจอขนาดใหญ่

    เทคโนโลยี MHL เพื่อความเพลิดเพลินกับข้อมูลที่คุณรับชมได้บนจอขนาดใหญ่

    Mobile High Definition Link (MHL) คืออินเทอร์เฟซเสียง/วิดีโอเคลื่อนที่สำหรับเชื่อมต่อโทรศัพท์มือถือและอุปกรณ์พกพาอื่น ๆ กับจอแสดงผลความละเอียดสูงโดยตรง สายเคเบิล MHL ที่เป็นอุปกรณ์เสริมช่วยให้คุณเชื่อมต่ออุปกรณ์พกพาที่รองรับ MHL กับจอภาพ Philips MHL ขนาดใหญ่นี้ และชมวิดีโอ HD ของคุณอย่างสมจริงด้วยเสียงดิจิทัลเต็มรูปแบบ ไม่เพียงแต่คุณจะสามารถเพลิดเพลินกับเกมมือถือ รูปภาพ ภาพยนตร์ หรือแอปอื่น ๆ บนหน้าจอขนาดใหญ่ได้เท่านั้น คุณยังสามารถชาร์จอุปกรณ์มือถือของคุณไปพร้อม ๆ กัน เพื่อไม่ให้แบตเตอรี่หมดกลางทางได้อีกด้วย

    ดีไซน์ขอบจอภาพบางเฉียบแลดูมีสไตล์

    ดีไซน์ขอบจอภาพบางเฉียบเพิ่มความมีสไตล์ให้กับจอแสดงผลสู่สาธารณะและยังสามารถกลมกลืนกับสิ่งแวดล้อมโดยรอบได้เป็นอย่างดี ยิ่งไปกว่านั้น การออกแบบนี้เป็นการแสดงวิดีโอตารางแมตริกซ์ติดผนังอีกด้วย

    ลำโพงกำลังไฟ 7 วัตต์เพื่อแสดงเนื้อหาของคุณ

    มีลำโพงระบบเสียงสเตอริโอคู่คุณภาพสูงในอุปกรณ์แสดงภาพ สามารถจัดวางได้แบบ Front Firing ซึ่งสามารถมองเห็นได้ หรือแบบ Down Firing ซึ่งมองไม่เห็น, Top Firing, Rear Firing เป็นต้น ขึ้นอยู่กับรุ่นและการออกแบบ

    ฮับ USB 3.0 เพื่อการใช้งานที่สะดวกสบายและการชาร์จที่รวดเร็ว

    USB 3.0 ความเร็วสูงให้อัตราการถ่ายโอนข้อมูลที่ 5.0 gbit/s ซึ่งเร็วกว่ามาตรฐาน USB 2.0 ประมาณ 10 เท่า ช่วยลดเวลาในการถ่ายโอนข้อมูลลงอย่างมาก ทำให้คุณประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย ด้วยแบนด์วิธที่สูงกว่า อัตราการถ่ายโอนข้อมูลความเร็วสูง การจัดการพลังงานที่ดีกว่า และประสิทธิภาพโดยรวมที่สูงกว่า USB 3.0 ได้สร้างมาตรฐานใหม่ระดับโลก ทำให้คุณสามารถใช้อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลขนาดใหญ่ ปัจจุบันนี้คุณจึงไม่ต้องรอนานเพื่อชาร์จอุปกรณ์ FastCharge ใหม่จะช่วยให้คุณชาร์จได้อย่างรวดเร็วโดยไม่ต้องรอ USB 3.0 ยังเข้ากันได้กับอุปกรณ์ USB 2.0 รุ่นเก่า

    SmartConnect พร้อม DisplayPort, การเชื่อมต่อ HDMI และ VGA

    จอภาพ Philips เหล่านี้มาพร้อมความสามารถในการเชื่อมต่อขั้นสูงที่สุดอันหลากหลาย เช่น VGA พอร์ตการแสดงผล หัวเสียบ HDMI อเนกประสงค์ ให้คุณได้เพลิดเพลินกับเนื้อหาวิดีโอและเสียงความละเอียดสูงที่ไม่มีการบีบอัด ในขณะนี้ การเชื่อมต่อ DisplayPort และ HDMI 2.0 ใหม่สามารถให้ความละเอียดระดับ Full 4Kที่ 60Hz เพื่อภาพที่ลื่นไหล การเชื่อมต่อ USB รับประกันการถ่ายโอนข้อมูลความเร็วสูงขณะมีความหลากหลายในการเชื่อมต่อ ไม่ว่าคุณจะมีแหล่งภาพและเสียงจากไหน คุณสามารถมั่นใจได้ว่าจอภาพ Philips นี้จะทำให้การลงทุนของคุณคุ้มค่าไปเป็นเวลายาวนาน!

    ขาตั้ง VESA ให้การติดตั้งที่สมบูรณ์แบบ

    รูปแบบ VESA รับประกันความเข้ากันได้ของโซลูชันนวัตกรรมการติดตั้งกว่าร้อยโซลูชัน

    การใช้พลังงานเป็นศูนย์ด้วยสวิตซ์ใช้พลังงาน 0 วัตต์

    แค่เพียงกดสวิตซ์ใช้พลังงาน 0 วัตต์ซึ่งออกแบบให้อยู่ด้านหลังของจอภาพเพื่อความสะดวกสบาย คุณสามารถปิดการเชื่อมต่อไฟ AC กับจอภาพได้อย่างสมบูรณ์แบบ ทำให้การใช้พลังงานเป็นศูนย์ทั้งยังช่วยลดปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้อีกด้วย

    ข้อมูลทางเทคนิค

    • ภาพ/การแสดงภาพ

      ขนาดจอภาพ
      42.51 นิ้ว (108 ซม.)
      อัตราการจัดมุมมอง
      16:9
      ประเภทจอ LCD
      LCD IPS
      ชนิดแสงพื้นหลัง
      ระบบ W-LED
      ระยะห่างระหว่างพิกเซล
      0.2451 x 0.2451 มม.
      ความละเอียดที่ให้ประสิทธิภาพสูงสุด
      3840 x 2160 @ 60Hz
      ความสว่าง
      300  cd/m²
      ความสม่ำเสมอของความสว่าง
      96~105%
      สีในการแสดงผล
      รองรับสี 1.07 พันล้านสี (10 บิต)
      อัตราความคมชัด (ทั่วไป)
      1200:1
      SmartContrast
      50,000,000:1
      เวลาตอบสนอง (ทั่วไป)
      5 มิลลิวินาที (Gray to Gray)*
      มุมมองภาพ
      • 178º (H) / 178º (V)
      • @ C/R > 20
      การเพิ่มประสิทธิภาพของภาพ
      SmartImage
      พื้นที่แสดงภาพจริง
      941.2 (H) x 529.4 (V)
      ความถี่ในการสแกน
      VGA/HDMI: 30 - 99 kHz ; DP: 30 - 160 kHz (H) / VGA: 56 - 80 Hz ; HDMI/DP: 23 - 80 Hz (V)
      sRGB
      มี
      MHL
      1080P @ 60Hz
      Delta E
      <3
      ปราศจากการสั่นไหว
      มี
      การเคลือบจอแสดงผล
      ลดแสงสะท้อน 3H ความทึบแสง 25%

    • การเชื่อมต่อ

      สัญญาณอินพุต
      • VGA (อะนาล็อก)
      • DisplayPort x 2
      • HDMI (2.0) - MHL x 2
      USB
      USB 3.0x4 (สำหรับชาร์จแบบรวดเร็ว 1 อัน)*
      Sync Input
      • Separate Sync
      • Sync on Green
      สัญญาณเสียง (เข้า/ออก)
      • Audio In PC
      • ช่องสัญญาณออกของหูฟัง

    • สะดวกสบาย

      ลำโพงภายในตัว
      7 W x 2
      การใช้งานกับระบบพลักแอนด์เพลย์
      • DDC/CI
      • Mac OS X
      • sRGB
      • Windows 10 / 8.1 / 8 / 7
      ความสะดวกสำหรับผู้ใช้
      • SmartImage
      • Multiview
      • ผู้ใช้
      • เมนู
      • เปิด/ปิดเครื่อง
      ภาษา OSD
      • โปรตุเกสบราซิล
      • เชค
      • เนเธอร์แลนด์
      • อังกฤษ
      • ฟินนิช
      • ฝรั่งเศส
      • เยอรมัน
      • กรีก
      • ฮังการี
      • อิตาลี
      • ญี่ปุ่น
      • เกาหลี
      • โปแลนด์
      • โปรตุเกส
      • รัสเซีย
      • จีน (แผ่นดินใหญ่)
      • สเปน
      • สวีเดน
      • จีน (ไต้หวัน)
      • ตุรกี
      • Ukrainian
      อุปกรณ์อำนวยความสะดวกอื่นๆ
      • ล็อค Kensington
      • ขาตั้ง VESA (200x200 มม.)
      ซอฟต์แวร์ควบคุม
      SmartControl
      MultiView
      • PIP (อุปกรณ์ 2x)
      • PBP (อุปกรณ์ 4x)

    • กำลังไฟ

      โหมด ECO
      46.5 W (ทั่วไป)
      แหล่งจ่ายไฟ
      • ภายในตัว
      • 100-240VAC, 50-60Hz
      โหมดปิด
      การใช้พลังงานเป็นศูนย์ด้วยสวิตซ์ AC
      ในโหมดเปิด
      63.1 W (ทั่วไป) (วิธีทดสอบ EnergyStar 6.0)
      โหมดสแตนด์บาย
      <0.5 W (ทั่วไป)
      สัญญาณไฟ LED การปิด/เปิดเครื่อง
      • การใช้งาน - สีขาว
      • โหมดสแตนด์บาย- ไฟสีขาว (กะพริบ)

    • ขนาด

      บรรจุภัณฑ์หน่วยเป็น มม. (กว้างxสูงxลึก)
      1070 x 680 x 160  มม.
      ผลิตภัณฑ์ไม่มีขาตั้ง (มม.)
      968 x 562 x 82  มม.
      ผลิตภัณฑ์พร้อมขาตั้ง (สูงที่สุด)
      968 x 630 x 259  มม.

    • น้ำหนัก

      ผลิตภัณฑ์พร้อมบรรจุภัณฑ์ (กก.)
      14.29  กก.
      ผลิตภัณฑ์พร้อมขาตั้ง (กก.)
      9.72  กก.
      ผลิตภัณฑ์ไม่มีขาตั้ง (กก.)
      9.40  กก.

    • สภาพแวดล้อมในการทำงาน

      ความสูงเหนือระดับน้ำทะเล
      ขณะทำงาน: +12,000 ฟุต (3,658 ม.), ขณะไม่ทำงาน: +40,000 ฟุต (12,192 ม.)
      ช่วงอุณหภูมิ (การทำงาน)
      0°C ถึง 40°C  °C
      MTBF
      70,000 ชั่วโมง (ไม่รวม Backlight)  ชั่วโมง
      ความชื้นสัมพัทธ์
      20%-80  %
      ช่วงอุณหภูมิ (การเก็บรักษา)
      -20° C ถึง 60° C  °C

    • ความยั่งยืน

      สิ่งแวดล้อมและพลังงาน
      • EnergyStar 6.0
      • RoHS
      วัสดุบรรจุภัณฑ์ที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้
      100  %
      สารจำเพาะ
      • ปลอดสาร PVC / BFR
      • ปราศจากสารปรอท

    • มาตรฐานและการรับรอง

      การอนุมัติตามกฎข้อบังคับ
      • CECP
      • WEEE
      • KCC
      • PSE
      • VCCI
      • J-MOSS
      • EPA
      • BSMI
      • SEMKO
      • RCM
      • เครื่องหมาย CE
      • FCC Class B
      • EAC
      • cETLus
      • TUV/ISO9241-307
      • PSB
      • E-standby
      • SASO
      • CB
      • China RoHS
      • UKRAINIAN
      • Kuwait
      • KUCAS
      • ICES-003

    • ตัวเครื่อง

      เคลือบ
      เคลือบเงา (ขอบจอภาพด้านหน้า) / หยาบละเอียด (กรอบด้านล่าง/ ด้านหลัง)
      ส่วนฐาน
      สีเงิน
      กรอบจอภาพด้านหน้า
      สีดำ
      กรอบจอภาพด้านหลัง
      สีดำ

    • มีอะไรในกล่อง

      สาย
      VGA, HDMI, DP, Audio, กำลังไฟ
      จอภาพพร้อมขาตั้ง
      มี
      เอกสารสำหรับผู้ใช้
      มี

    Badge-D2C

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    ความคิดเห็น

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    • จอภาพ Philips นี้ได้รับการรับรอง MHL อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่อุปกรณ์ MHL ของคุณไม่เชื่อมต่อหรือทำงานผิดปกติ ให้ตรวจสอบ FAQ ของอุปกรณ์ MHL ของคุณหรือตรวจสอบกับผู้ขายโดยตรงเพื่อขอคำแนะนำ นโยบายของผู้ผลิตอุปกรณ์ของคุณอาจต้องการให้คุณซื้อสายหรืออะแดปเตอร์ MHL เฉพาะจากแบรนด์ของตนเพื่อให้สามารถใช้งานได้
    • ต้องมีอุปกรณ์มือถือที่ได้รับการรับรอง MHL และสาย MHL (ไม่มีมาให้) โปรดตรวจสอบเกี่ยวกับความสามารถในการใช้ร่วมกันได้กับผู้จำหน่ายอุปกรณ์ MHL
    • การสแตนด์บาย/ปิดการประหยัดพลังงานของ ErP ไม่สามารถใช้งานได้กับการชาร์จ MHL
    • โปรดดูที่ www.mhlconsortiun.org เพื่อดูรายชื่อผลิตภัณฑ์ทั้งหมดที่ใช้งาน MHL ได้
    • ชาร์จแบบรวดเร็วตามมาตรฐาน USB BC 1.2
    • ค่าเวลาการตอบสนองเท่ากับ SmartResponse
    • ต้องใช้ 4 อินพุตสำหรับ 4 ระบบในหน้าจอเดียว

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