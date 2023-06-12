BDM4350UC/00
4K Ultra High Definition
จอแสดงผล Philips รุ่น 43" ขนาดใหญ่ Ultra HD ระดับมืออาชีพจะให้พื้นที่เพิ่มขึ้น รับชมภาพขนาดใหญ่และรายละเอียดทั้งหมดในรูปแบบ 4K Ultra High Definition (ความละเอียดสูงขึ้นจาก Full HD ถึงสี่เท่า)ดูประโยชน์ทั้งหมด
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หากคุณมีสิทธิ์ได้รับการลดหย่อนภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับอุปกรณ์การแพทย์ คุณสามารถใช้สิทธิ์กับผลิตภัณฑ์นี้ได้ จำนวนภาษีมูลค่าเพิ่มจะถูกหักออกจากราคาที่แสดงด้านบน สามารถดูรายละเอียดทั้งหมดในตะกร้าสินค้าของคุณ
จอภาพจาก Philips เหล่านี้ใช้แผงประสิทธิภาพสูงเพื่อมอบภาพที่มีความละเอียดแบบ UltraClear และ 4K UHD (3840 x 2160) ไม่ว่าคุณจะเป็นมืออาชีพที่ต้องการรายละเอียดอย่างสูงยิ่งสำหรับโซลูชัน CAD การใช้แอปพลิเคชันกราฟิกแบบ 3D หรือตัวช่วยทางการเงินในการทำงานกับสเปรดชีตขนาดใหญ่ จอภาพ Philips จะทำให้ภาพและกราฟิกของคุณมีชีวิต
จอแสดงผล IPS ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงซึ่งให้มุมมองภาพที่กว้างขึ้นเป็นพิเศษที่มุม 178/178 องศา ทำให้สามารถรับชมภาพได้จากทุกมุม จอแสดงผล IPS ให้คุณได้สัมผัสกับภาพที่คมชัดพร้อมสีสันสดใสไม่เหมือนกับแผง TN มาตรฐานทั่วไป ทำให้ IPS เป็นตัวเลือกที่เหมาะสำหรับภาพถ่าย ภาพยนตร์ และการเบราส์เว็บ รวมไปถึงการใช้งานแบบมืออาชีพที่ต้องการความเที่ยงตรงของสีและความสว่างที่ต่อเนื่องตลอดเวลา
คุณสมบัติ MultiView จาก Philips บนจอภาพ 4K UHD ขนาดใหญ่นี้ให้คุณมีระบบภาพถึง 4 ระบบที่แสดงในรูปแบบ Full HD ในหน้าจอเดียว คุณสามารถใช้โหมด Picture-by-Picture (PbP) เพื่อตรวจสอบทั้ง 4 ระบบในหน้าจอเดียวสำหรับห้องควบคุมหรือการรักษาความปลอดภัย หรือสำหรับหลายอุปกรณ์ เช่น โน้ตบุ๊กสองตัวที่ใช้งานพร้อมกัน ทำให้การทำงานร่วมกันมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น หรือ โหมด Picture-in-Picture mode (PiP) ในการดูถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอลจากกล่องรับสัญญาณขณะทำงานบน PC ของคุณ
การผันผวนของความสว่างและสีบนหน้าจอ LCD เป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นได้ทั่วไป โหมด SmartUniformit จาก Philips จะให้ภาพที่แม่นยำในแง่ของความสว่างซึ่งเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการถ่ายภาพ การออกแบบ และการพิมพ์ ด้วยตัววัดสีที่ใช้ในการประเมินความแม่นยำของสี โหมดนี้จึงได้รับการปรับให้เหมาะกับค่าความสม่ำเสมอของความส่องสว่างเฉลี่ยซึ่งมากกว่า 95% การเลือกโหมดนี้จะช่วยให้ภาพมีความสม่ำเสมอและแม่นยำ
SmartImage เป็นเทคโนโลยีเอกสิทธิ์เฉพาะตัวใหม่ล่าสุดของ Philips ที่ช่วยวิเคราะห์ข้อมูลที่แสดงผลบนหน้าจอของคุณและเพิ่มประสิทธิภาพหน้าจอ พร้อมอินเตอร์เฟซที่ใช้งานง่ายช่วยให้คุณสามารถเลือกโหมดต่างๆ ได้ง่าย เช่น ออฟฟิศ (Office), ภาพ (Photo), ภาพยนตร์ (Movie), เกม (Game), ประหยัด (Economy) และอื่นๆ เพื่อให้เหมาะสมกับแอปพลิเคชันที่ใช้ ตัวเลือก SmartImage ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของหน้าจอด้านความเปรียบต่าง ปรับความอิ่มตัวของสีและความคมชัดของภาพและวิดีโอ ตัวเลือกโหมดประหยัด (Economy) ช่วยประหยัดพลังงาน คุณสามารถเลือกตัวเลือกทั้งหมดทันทีด้วยการกดเพียงปุ่มเดียว!
Mobile High Definition Link (MHL) คืออินเทอร์เฟซเสียง/วิดีโอเคลื่อนที่สำหรับเชื่อมต่อโทรศัพท์มือถือและอุปกรณ์พกพาอื่น ๆ กับจอแสดงผลความละเอียดสูงโดยตรง สายเคเบิล MHL ที่เป็นอุปกรณ์เสริมช่วยให้คุณเชื่อมต่ออุปกรณ์พกพาที่รองรับ MHL กับจอภาพ Philips MHL ขนาดใหญ่นี้ และชมวิดีโอ HD ของคุณอย่างสมจริงด้วยเสียงดิจิทัลเต็มรูปแบบ ไม่เพียงแต่คุณจะสามารถเพลิดเพลินกับเกมมือถือ รูปภาพ ภาพยนตร์ หรือแอปอื่น ๆ บนหน้าจอขนาดใหญ่ได้เท่านั้น คุณยังสามารถชาร์จอุปกรณ์มือถือของคุณไปพร้อม ๆ กัน เพื่อไม่ให้แบตเตอรี่หมดกลางทางได้อีกด้วย
ดีไซน์ขอบจอภาพบางเฉียบเพิ่มความมีสไตล์ให้กับจอแสดงผลสู่สาธารณะและยังสามารถกลมกลืนกับสิ่งแวดล้อมโดยรอบได้เป็นอย่างดี ยิ่งไปกว่านั้น การออกแบบนี้เป็นการแสดงวิดีโอตารางแมตริกซ์ติดผนังอีกด้วย
มีลำโพงระบบเสียงสเตอริโอคู่คุณภาพสูงในอุปกรณ์แสดงภาพ สามารถจัดวางได้แบบ Front Firing ซึ่งสามารถมองเห็นได้ หรือแบบ Down Firing ซึ่งมองไม่เห็น, Top Firing, Rear Firing เป็นต้น ขึ้นอยู่กับรุ่นและการออกแบบ
USB 3.0 ความเร็วสูงให้อัตราการถ่ายโอนข้อมูลที่ 5.0 gbit/s ซึ่งเร็วกว่ามาตรฐาน USB 2.0 ประมาณ 10 เท่า ช่วยลดเวลาในการถ่ายโอนข้อมูลลงอย่างมาก ทำให้คุณประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย ด้วยแบนด์วิธที่สูงกว่า อัตราการถ่ายโอนข้อมูลความเร็วสูง การจัดการพลังงานที่ดีกว่า และประสิทธิภาพโดยรวมที่สูงกว่า USB 3.0 ได้สร้างมาตรฐานใหม่ระดับโลก ทำให้คุณสามารถใช้อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลขนาดใหญ่ ปัจจุบันนี้คุณจึงไม่ต้องรอนานเพื่อชาร์จอุปกรณ์ FastCharge ใหม่จะช่วยให้คุณชาร์จได้อย่างรวดเร็วโดยไม่ต้องรอ USB 3.0 ยังเข้ากันได้กับอุปกรณ์ USB 2.0 รุ่นเก่า
จอภาพ Philips เหล่านี้มาพร้อมความสามารถในการเชื่อมต่อขั้นสูงที่สุดอันหลากหลาย เช่น VGA พอร์ตการแสดงผล หัวเสียบ HDMI อเนกประสงค์ ให้คุณได้เพลิดเพลินกับเนื้อหาวิดีโอและเสียงความละเอียดสูงที่ไม่มีการบีบอัด ในขณะนี้ การเชื่อมต่อ DisplayPort และ HDMI 2.0 ใหม่สามารถให้ความละเอียดระดับ Full 4Kที่ 60Hz เพื่อภาพที่ลื่นไหล การเชื่อมต่อ USB รับประกันการถ่ายโอนข้อมูลความเร็วสูงขณะมีความหลากหลายในการเชื่อมต่อ ไม่ว่าคุณจะมีแหล่งภาพและเสียงจากไหน คุณสามารถมั่นใจได้ว่าจอภาพ Philips นี้จะทำให้การลงทุนของคุณคุ้มค่าไปเป็นเวลายาวนาน!
รูปแบบ VESA รับประกันความเข้ากันได้ของโซลูชันนวัตกรรมการติดตั้งกว่าร้อยโซลูชัน
แค่เพียงกดสวิตซ์ใช้พลังงาน 0 วัตต์ซึ่งออกแบบให้อยู่ด้านหลังของจอภาพเพื่อความสะดวกสบาย คุณสามารถปิดการเชื่อมต่อไฟ AC กับจอภาพได้อย่างสมบูรณ์แบบ ทำให้การใช้พลังงานเป็นศูนย์ทั้งยังช่วยลดปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้อีกด้วย
ภาพ/การแสดงภาพ
การเชื่อมต่อ
สะดวกสบาย
กำลังไฟ
ขนาด
น้ำหนัก
สภาพแวดล้อมในการทำงาน
ความยั่งยืน
มาตรฐานและการรับรอง
ตัวเครื่อง
มีอะไรในกล่อง
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