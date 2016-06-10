IT Providers
These providers deliver the necessary hardware, software, networking, storage, transactional services and/or related technology required to run the App or the services provided.
แอป Philips Clean Home+ (“แอป”) ช่วยให้คุณควบคุม ตรวจสอบ และจัดการเครื่องฟอกอากาศอากาศ Philips และหุ่นยนต์ดูดฝุ่น (รวมๆ เรียกว่า “อุปกรณ์”) ได้ทุกที่ทุกเวลา ("บริการ") แอปและอุปกรณ์ต่างๆ จะควบคุมโดย Philips Consumer Lifestyle B.V. หรือบริษัทในเครือหรือบริษัทย่อย (“Philips”, “ของเรา” หรือ “เรา”) เราประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่รวบรวมจากแอป และ/หรืออุปกรณ์ใดๆ ที่คุณตัดสินใจจับคู่กับแอป
แอป Philips Clean Home+ (“แอป”) ช่วยให้คุณควบคุม ตรวจสอบ และจัดการเครื่องฟอกอากาศอากาศ Philips และหุ่นยนต์ดูดฝุ่น (รวมๆ เรียกว่า “อุปกรณ์”) ได้ทุกที่ทุกเวลา ("บริการ")
แอปและอุปกรณ์ต่างๆ จะควบคุมโดย Philips Consumer Lifestyle B.V. หรือบริษัทในเครือหรือบริษัทย่อย (“Philips”, “ของเรา” หรือ “เรา”) เราประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่รวบรวมจากแอป และ/หรืออุปกรณ์ใดๆ ที่คุณตัดสินใจจับคู่กับแอป
ประกาศเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้มีผลกับข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวมและประมวลผลโดยอุปกรณ์และ/หรือแอป
ประกาศเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้มุ่งหมายเพื่อช่วยให้คุณทำความเข้าใจหลักปฏิบัติด้านความเป็นส่วนตัวเมื่อคุณใช้งานแอป รวมถึงข้อมูลที่เราเก็บรวบรวม เหตุผลที่เก็บรวบรวม และการนำข้อมูลเหล่านั้นไปใช้ รวมถึงสิทธิส่วนบุคคลของคุณ
โปรดอ่านประกาศเกี่ยวกับคุกกี้และเงื่อนไขการใช้งานร่วมด้วย
ประกาศเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้มีผลกับข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวมและประมวลผลโดยอุปกรณ์และ/หรือแอป
เรารับและเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลเมื่อให้บริการ ซึ่งรวมถึงเมื่อคุณเข้าถึง ดาวน์โหลด ติดตั้งอุปกรณ์หรือแอปตามที่ได้อธิบายไว้โดยละเอียดด้านล่าง
ข้อมูลบัญชี คุณสามารถลงชื่อเข้าใช้แอปด้วยบัญชี MyPhilips หรือโปรไฟล์สื่อสังคมออนไลน์ของคุณ ผู้ใช้ในประเทศจีนสามารถล็อกอินโดยใช้เบอร์โทรศัพท์
ข้อมูลบัญชี
คุณสามารถลงชื่อเข้าใช้แอปด้วยบัญชี MyPhilips หรือโปรไฟล์สื่อสังคมออนไลน์ของคุณ ผู้ใช้ในประเทศจีนสามารถล็อกอินโดยใช้เบอร์โทรศัพท์
เราใช้ข้อมูลบัญชีของคุณเพื่อสร้างและจัดการบัญชีของคุณ เนื่องจากเราใช้ข้อมูลบัญชีของคุณในการให้บริการ เราจึงถือว่าการดำเนินการนี้มีความจำเป็นสำหรับการปฏิบัติตามสัญญาที่คุณมีส่วนร่วมและชอบด้วยกฎหมายภายใต้มาตรา 6.1 (b) ระเบียบ (EU) 2016/679
ข้อมูล อุปกรณ์ เมื่อคุณทำการจับคู่อุปกรณ์กับแอป เราจะเก็บรวมรวมข้อมูลดังต่อไปนี้:
ข้อมูล อุปกรณ์
เมื่อคุณทำการจับคู่อุปกรณ์กับแอป เราจะเก็บรวมรวมข้อมูลดังต่อไปนี้:
(I) ข้อมูลอุปกรณ์ ซึ่งรวมถึง ID อุปกรณ์ โหมดที่กำลังใช้งาน การเปิด/ปิด โหมด ความเร็วพัดลม การจัดตาราง และคำสั่งควบคุม (II) ข้อมูลคุณภาพอากาศทั่วไป ซึ่งรวมถึงดัชนีสารก่อภูมิแพ้ภายในอาคาร PM2.5 อุณหภูมิ ก๊าซ และระดับความชื้น (I) ข้อมูลอุปกรณ์ ซึ่งรวมถึง ID อุปกรณ์ ข้อมูลการจัดตาราง จำนวนรอบ และระยะเวลาการทำความสะอาด นอกจากนี้เรายังรวบรวม IP แอดเดรสของเราเตอร์ที่เชื่อมต่อกับอุปกรณ์ของคุณ เราใช้ข้อมูลนี้เพื่อให้บริการ ซึ่งทำให้อุปกรณ์รับรู้สภาพแวดล้อม อีกทั้งยังปรับปรุงอุปกรณ์และบริการของเรา และให้คุณมีส่วนร่วมกับอุปกรณ์และบริการมากขึ้น เนื่องจากข้อมูลอุปกรณ์ของคุณจะได้รับการประมวลผลต่อเมื่อคุณเลือกที่จะจับคู่อุปกรณ์กับแอปเพื่อวัตถุประสงค์ด้านบริการ เราจึงถือว่าการดำเนินการนี้มีความจำเป็นสำหรับการปฏิบัติตามสัญญาที่คุณมีส่วนร่วมและชอบด้วยกฎหมายภายใต้มาตรา 6.1.(b) ระเบียบ (EU) 2016/679
(I) ข้อมูลอุปกรณ์ ซึ่งรวมถึง ID อุปกรณ์ โหมดที่กำลังใช้งาน การเปิด/ปิด โหมด ความเร็วพัดลม การจัดตาราง และคำสั่งควบคุม
(II) ข้อมูลคุณภาพอากาศทั่วไป ซึ่งรวมถึงดัชนีสารก่อภูมิแพ้ภายในอาคาร PM2.5 อุณหภูมิ ก๊าซ และระดับความชื้น
(I) ข้อมูลอุปกรณ์ ซึ่งรวมถึง ID อุปกรณ์ ข้อมูลการจัดตาราง จำนวนรอบ และระยะเวลาการทำความสะอาด
นอกจากนี้เรายังรวบรวม IP แอดเดรสของเราเตอร์ที่เชื่อมต่อกับอุปกรณ์ของคุณ
เราใช้ข้อมูลนี้เพื่อให้บริการ ซึ่งทำให้อุปกรณ์รับรู้สภาพแวดล้อม อีกทั้งยังปรับปรุงอุปกรณ์และบริการของเรา และให้คุณมีส่วนร่วมกับอุปกรณ์และบริการมากขึ้น
เนื่องจากข้อมูลอุปกรณ์ของคุณจะได้รับการประมวลผลต่อเมื่อคุณเลือกที่จะจับคู่อุปกรณ์กับแอปเพื่อวัตถุประสงค์ด้านบริการ เราจึงถือว่าการดำเนินการนี้มีความจำเป็นสำหรับการปฏิบัติตามสัญญาที่คุณมีส่วนร่วมและชอบด้วยกฎหมายภายใต้มาตรา 6.1.(b) ระเบียบ (EU) 2016/679
ข้อมูลอื่นที่คุณมอบให้ แอปอาจจะแสดงคำถามที่เกี่ยวข้องกับข้อสงสัยเกี่ยวกับคุณภาพอากาศในบ้านของคุณ เช่น นานแค่ไหนที่คุณย้ายไปที่บ้าน/ห้องของคุณ และคุณวางอุปกรณ์ไว้ที่ห้องใด โดยขึ้นอยู่กับรุ่นของอุปกรณ์เครื่องฟอกอากาศ แอปจะใช้คำตอบของคุณเพื่อตั้งค่าโหมดการทำงานที่เหมาะสมที่สุดสำหรับอุปกรณ์ของคุณ
ข้อมูลอื่นที่คุณมอบให้
แอปอาจจะแสดงคำถามที่เกี่ยวข้องกับข้อสงสัยเกี่ยวกับคุณภาพอากาศในบ้านของคุณ เช่น นานแค่ไหนที่คุณย้ายไปที่บ้าน/ห้องของคุณ และคุณวางอุปกรณ์ไว้ที่ห้องใด โดยขึ้นอยู่กับรุ่นของอุปกรณ์เครื่องฟอกอากาศ แอปจะใช้คำตอบของคุณเพื่อตั้งค่าโหมดการทำงานที่เหมาะสมที่สุดสำหรับอุปกรณ์ของคุณ
เนื่องจากข้อมูลอุปกรณ์อื่นๆ ของคุณจะได้รับการประมวลผลต่อเมื่อคุณเลือกที่จะจับคู่อุปกรณ์กับแอปเพื่อวัตถุประสงค์ด้านบริการ เราจึงถือว่าการดำเนินการนี้มีความจำเป็นสำหรับการปฏิบัติตามสัญญาที่คุณมีส่วนร่วมและชอบด้วยกฎหมายภายใต้มาตรา 6.1.(b) ระเบียบ (EU) 2016/679
เนื่องจากข้อมูลอุปกรณ์อื่นๆ ของคุณจะได้รับการประมวลผลต่อเมื่อคุณเลือกที่จะจับคู่อุปกรณ์กับแอปเพื่อวัตถุประสงค์ด้านบริการ เราจึงถือว่าการดำเนินการนี้มีความจำเป็นสำหรับการปฏิบัติตามสัญญาที่คุณมีส่วนร่วมและชอบด้วยกฎหมายภายใต้มาตรา 6.1.(b) ระเบียบ (EU) 2016/679
คุ้กกี้ เราใช้คุกกี้ แท็ก และเทคโนโลยีที่คล้ายกัน (“คุกกี้”) เพื่อดำเนินการ มอบ พัฒนา ทำความเข้าใจ และปรับแต่งบริการของเรา คุกกี้ทำให้เราจดจำอุปกรณ์เคลื่อนที่และเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่รวมถึงหมายเลขอุปกรณ์ผู้ใช้เฉพาะตัว IP แอดเดรสของอุปกรณ์เคลื่อนที่ ประเภทเบราว์เซอร์อินเตอร์เน็ตเคลื่อนที่หรือระบบปฏิบัติการที่คุณใช้ ข้อมูลเซสชันและการใช้งาน หรือข้อมูลประสิทธิภาพที่เกี่ยวข้องกับบริการ ซึ่งเป็นข้อมูลเกี่ยวกับการใช้งานแอป
คุ้กกี้
เราใช้คุกกี้ แท็ก และเทคโนโลยีที่คล้ายกัน (“คุกกี้”) เพื่อดำเนินการ มอบ พัฒนา ทำความเข้าใจ และปรับแต่งบริการของเรา คุกกี้ทำให้เราจดจำอุปกรณ์เคลื่อนที่และเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่รวมถึงหมายเลขอุปกรณ์ผู้ใช้เฉพาะตัว IP แอดเดรสของอุปกรณ์เคลื่อนที่ ประเภทเบราว์เซอร์อินเตอร์เน็ตเคลื่อนที่หรือระบบปฏิบัติการที่คุณใช้ ข้อมูลเซสชันและการใช้งาน หรือข้อมูลประสิทธิภาพที่เกี่ยวข้องกับบริการ ซึ่งเป็นข้อมูลเกี่ยวกับการใช้งานแอป
เราจะถามความยินยอมของคุณก่อนที่จะใช้คุกกี้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้คุกกี้ในแอป โปรดอ่านประกาศเกี่ยวกับคุกกี้ใต้การตั้งค่าความเป็นส่วนตัวของแอป
เราจะถามความยินยอมของคุณก่อนที่จะใช้คุกกี้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้คุกกี้ในแอป โปรดอ่านประกาศเกี่ยวกับคุกกี้ใต้การตั้งค่าความเป็นส่วนตัวของแอป
ฝ่ายบริการลูกค้า เราจะดำเนินการและให้บริการ รวมถึงการให้บริการลูกค้า และการพัฒนา ซ่อมแซม และปรับแต่งบริการของเรา เมื่อคุณต้องการบริการลูกค้า คุณอาจให้ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้บริการของเรา ซึ่งประกอบด้วยปฏิสัมพันธ์ของคุณกับ Philips และวิธีติดต่อคุณเพื่อมอบการบริการที่คุณต้องการ เรายังใช้ข้อมูลของคุณเพื่อตอบสนองการติดต่อจากคุณอีกด้วย
ฝ่ายบริการลูกค้า
เราจะดำเนินการและให้บริการ รวมถึงการให้บริการลูกค้า และการพัฒนา ซ่อมแซม และปรับแต่งบริการของเรา เมื่อคุณต้องการบริการลูกค้า คุณอาจให้ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้บริการของเรา ซึ่งประกอบด้วยปฏิสัมพันธ์ของคุณกับ Philips และวิธีติดต่อคุณเพื่อมอบการบริการที่คุณต้องการ เรายังใช้ข้อมูลของคุณเพื่อตอบสนองการติดต่อจากคุณอีกด้วย
เราพิจารณาว่าการประมวลผลข้อมูลการสนับสนุนลูกค้าของคุณเป็นเรื่องจำเป็นต่อการดำเนินการตามสัญญาที่คุณมีส่วนร่วมและชอบด้วยกฎหมายภายใต้มาตรา 6.1.(b) ระเบียบ (EU) 2016/679
เราพิจารณาว่าการประมวลผลข้อมูลการสนับสนุนลูกค้าของคุณเป็นเรื่องจำเป็นต่อการดำเนินการตามสัญญาที่คุณมีส่วนร่วมและชอบด้วยกฎหมายภายใต้มาตรา 6.1.(b) ระเบียบ (EU) 2016/679
ข้อมูลรวม เราอาจรวมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ ประกอบด้วยข้อมูลบัญชี ข้อมูลอุปกรณ์ คุกกี้ ข้อมูลที่เก็บรวบรวมระหว่างการมีปฏิสัมพันธ์ของคุณและการใช้ช่องทางดิจิตอลของ Philips เช่น สื่อสังคมออนไลน์ เว็บไซต์ อีเมล แอปและผลิตภัณฑ์ที่เชื่อมต่อกับแอป รวมถึง IP แอดเดรส คุกกี้ ข้อมูลอุปกรณ์เคลื่อนที่ การสื่อสารที่คุณคลิกหรือแตะ รายละเอียดตำแหน่ง และเว็บไซต์ที่คุณเยี่ยมชม
ข้อมูลรวม
เราอาจรวมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ ประกอบด้วยข้อมูลบัญชี ข้อมูลอุปกรณ์ คุกกี้ ข้อมูลที่เก็บรวบรวมระหว่างการมีปฏิสัมพันธ์ของคุณและการใช้ช่องทางดิจิตอลของ Philips เช่น สื่อสังคมออนไลน์ เว็บไซต์ อีเมล แอปและผลิตภัณฑ์ที่เชื่อมต่อกับแอป รวมถึง IP แอดเดรส คุกกี้ ข้อมูลอุปกรณ์เคลื่อนที่ การสื่อสารที่คุณคลิกหรือแตะ รายละเอียดตำแหน่ง และเว็บไซต์ที่คุณเยี่ยมชม
เราทำการวิเคราะห์ข้อมูลรวมเพื่อให้บริการที่ปรับมาเฉพาะคุณ ซึ่งช่วยให้เราพัฒนาเนื้อหา การทำงาน และการใช้งานของแอป อุปกรณ์ และบริการ รวมถึงเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ๆ ในกรณีนี้ เราพิจารณาว่าการประมวลผลข้อมูลรวมของคุณเพื่อเป็นผลประโยชน์ตามกฎหมายของ Philips ที่จะดำเนินการตามชอบด้วยกฎหมายภายใต้มาตรา 6.1 (f) ระเบียบ (EU) 2016/679 หากคุณเลือกรับการสื่อสารเพื่อส่งเสริมการขายเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการ กิจกรรม และโปรโมชั่นของ Philips ที่อาจเกี่ยวข้องกับคุณตามความสนใจและพฤติกรรมออนไลน์ของคุณ เราอาจส่งการสื่อสารทางการตลาดและการสื่อสารเพื่อส่งเสริมการขายถึงคุณผ่านอีเมล์ โทรศัพท์ และช่องทางดิจิตอลอื่นๆ เช่น แอปมือถือและสื่อสังคมออนไลน์ ในการปรับแต่งการสื่อสารให้ตรงตามความสนใจและพฤติกรรมของคุณ และเพื่อมอบประสบการณ์ที่ตรงจุดและเหมาะสมกับคุณยิ่งขึ้น เราอาจวิเคราะห์และรวมข้อมูลรวมของคุณ เราจะถามความยินยอมของคุณก่อนจะแจ้งข่าวสารด้านโปรโมชัน
เราทำการวิเคราะห์ข้อมูลรวมเพื่อให้บริการที่ปรับมาเฉพาะคุณ ซึ่งช่วยให้เราพัฒนาเนื้อหา การทำงาน และการใช้งานของแอป อุปกรณ์ และบริการ รวมถึงเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ๆ ในกรณีนี้ เราพิจารณาว่าการประมวลผลข้อมูลรวมของคุณเพื่อเป็นผลประโยชน์ตามกฎหมายของ Philips ที่จะดำเนินการตามชอบด้วยกฎหมายภายใต้มาตรา 6.1 (f) ระเบียบ (EU) 2016/679
หากคุณเลือกรับการสื่อสารเพื่อส่งเสริมการขายเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการ กิจกรรม และโปรโมชั่นของ Philips ที่อาจเกี่ยวข้องกับคุณตามความสนใจและพฤติกรรมออนไลน์ของคุณ เราอาจส่งการสื่อสารทางการตลาดและการสื่อสารเพื่อส่งเสริมการขายถึงคุณผ่านอีเมล์ โทรศัพท์ และช่องทางดิจิตอลอื่นๆ เช่น แอปมือถือและสื่อสังคมออนไลน์ ในการปรับแต่งการสื่อสารให้ตรงตามความสนใจและพฤติกรรมของคุณ และเพื่อมอบประสบการณ์ที่ตรงจุดและเหมาะสมกับคุณยิ่งขึ้น เราอาจวิเคราะห์และรวมข้อมูลรวมของคุณ เราจะถามความยินยอมของคุณก่อนจะแจ้งข่าวสารด้านโปรโมชัน
การอนุญาต เราจะถามความยินยอมของคุณเมื่อแอปต้องได้รับการอนุญาตในการเข้าถึงเซ็นเซอร์อุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณ (เช่น กล้อง Wi-Fi ตำแหน่งทางภูมิศาสตร์ หรือ Bluetooth) หรือข้อมูลอื่น (เช่น รูปถ่าย) เพื่อวัตถุประสงค์ด้านการบริการ เราใช้ข้อมูลดังกล่าวเฉพาะในกรณีที่จำเป็นต่อการให้บริการและได้รับความยินยอมจากคุณแล้วเท่านั้น
การอนุญาต
เราจะถามความยินยอมของคุณเมื่อแอปต้องได้รับการอนุญาตในการเข้าถึงเซ็นเซอร์อุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณ (เช่น กล้อง Wi-Fi ตำแหน่งทางภูมิศาสตร์ หรือ Bluetooth) หรือข้อมูลอื่น (เช่น รูปถ่าย) เพื่อวัตถุประสงค์ด้านการบริการ เราใช้ข้อมูลดังกล่าวเฉพาะในกรณีที่จำเป็นต่อการให้บริการและได้รับความยินยอมจากคุณแล้วเท่านั้น
1) สิทธิ์ทั่วไป - การจับคู่อุปกรณ์ ระบบปฏิบัติการ Android ต้องมีตำแหน่งทางภูมิศาสตร์แบบคร่าวๆ เพื่อเชื่อมต่อแอปเข้ากับอุปกรณ์ ส่วน iOS ต้องการการเข้าถึงข้อมูลตำแหน่งเพื่อรับรู้เมื่อแอปและอุปกรณ์อยู่ใกล้เคียงกัน อย่างไรก็ตาม Philips ไม่ได้ประมวลผลข้อมูลดังกล่าวในลักษณะใดๆ ข้อมูลจะถูกเก็บไว้ในอุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณโดยที่ Philips ไม่สามารถเข้าถึงได้ หากคุณลบโปรไฟล์หรือแอปของคุณ ข้อมูลนี้จะถูกลบออกจากอุปกรณ์ของคุณด้วย - ค้นหา Philips ใกล้บ้านคุณ เมื่อคุณเปิดใช้งานฟังก์ชั่นนี้ เราจะใช้ข้อมูลตำแหน่งของคุณเพื่อนำคุณไปยังร้านค้าหรือศูนย์บริการลูกค้าที่อยู่ใกล้คุณ 2) การอนุญาตของเครื่องฟอกอากาศ IT Providers These providers deliver the necessary hardware, software, networking, storage, transactional services and/or related technology required to run the App or the services provided. Cloud Providers These providers deliver data storage services. Philips is committed to store your personal data in your region, with cloud services in ${cloud_providers_locations}. ${name_app_service} service Providers These providers deliver specific services for ${name_app_service} such as${app_service_providers_purpose}. Payment These providers handle financial data in relation to ${payment_purpose}. IT Providers These providers deliver the necessary hardware, software, networking, storage, transactional services and/or related technology required to run the App or the services provided. Cloud Providers These providers deliver data storage services. Philips is committed to store your personal data in your region, with cloud services in ${cloud_providers_locations}. ${name_app_service} service Providers These providers deliver specific services for ${name_app_service} such as${app_service_providers_purpose}. Payment These providers handle financial data in relation to ${payment_purpose}. IT Providers These providers deliver the necessary hardware, software, networking, storage, transactional services and/or related technology required to run the App or the services provided. Cloud Providers These providers deliver data storage services. Philips is committed to store your personal data in your region, with cloud services in ${cloud_providers_locations}. ${name_app_service} service Providers These providers deliver specific services for ${name_app_service} such as${app_service_providers_purpose}. Payment These providers handle financial data in relation to ${payment_purpose}. ${name_app_service} service Providers These providers deliver specific services for ${name_app_service} such as${app_service_providers_purpose}. ${name_app_service} service Providers These providers deliver specific services for ${name_app_service} such as${app_service_providers_purpose}.
คุณสามารถบล็อคการอนุญาตแอปได้ทุกเมื่อ ผ่านการตั้งค่าของอุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณ
1) สิทธิ์ทั่วไป
- การจับคู่อุปกรณ์ ระบบปฏิบัติการ Android ต้องมีตำแหน่งทางภูมิศาสตร์แบบคร่าวๆ เพื่อเชื่อมต่อแอปเข้ากับอุปกรณ์ ส่วน iOS ต้องการการเข้าถึงข้อมูลตำแหน่งเพื่อรับรู้เมื่อแอปและอุปกรณ์อยู่ใกล้เคียงกัน อย่างไรก็ตาม Philips ไม่ได้ประมวลผลข้อมูลดังกล่าวในลักษณะใดๆ ข้อมูลจะถูกเก็บไว้ในอุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณโดยที่ Philips ไม่สามารถเข้าถึงได้ หากคุณลบโปรไฟล์หรือแอปของคุณ ข้อมูลนี้จะถูกลบออกจากอุปกรณ์ของคุณด้วย
- ค้นหา Philips ใกล้บ้านคุณ เมื่อคุณเปิดใช้งานฟังก์ชั่นนี้ เราจะใช้ข้อมูลตำแหน่งของคุณเพื่อนำคุณไปยังร้านค้าหรือศูนย์บริการลูกค้าที่อยู่ใกล้คุณ
2) การอนุญาตของเครื่องฟอกอากาศ
IT Providers
These providers deliver the necessary hardware, software, networking, storage, transactional services and/or related technology required to run the App or the services provided.
Cloud Providers
These providers deliver data storage services. Philips is committed to store your personal data in your region, with cloud services in ${cloud_providers_locations}.
${name_app_service} service Providers
These providers deliver specific services for ${name_app_service} such as${app_service_providers_purpose}.
Payment
These providers handle financial data in relation to ${payment_purpose}.
IT Providers
These providers deliver the necessary hardware, software, networking, storage, transactional services and/or related technology required to run the App or the services provided.
Cloud Providers
These providers deliver data storage services. Philips is committed to store your personal data in your region, with cloud services in ${cloud_providers_locations}.
${name_app_service} service Providers
These providers deliver specific services for ${name_app_service} such as${app_service_providers_purpose}.
Payment
These providers handle financial data in relation to ${payment_purpose}.
IT Providers
These providers deliver the necessary hardware, software, networking, storage, transactional services and/or related technology required to run the App or the services provided.
Cloud Providers
These providers deliver data storage services. Philips is committed to store your personal data in your region, with cloud services in ${cloud_providers_locations}.
${name_app_service} service Providers
These providers deliver specific services for ${name_app_service} such as${app_service_providers_purpose}.
Payment
These providers handle financial data in relation to ${payment_purpose}.
${name_app_service} service Providers
These providers deliver specific services for ${name_app_service} such as${app_service_providers_purpose}.
${name_app_service} service Providers
These providers deliver specific services for ${name_app_service} such as${app_service_providers_purpose}.
Philips อาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณกับผู้ให้บริการรายอื่น หุ้นส่วนธุรกิจ หรือบุคคลที่สามรายอื่นตามประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวนี้และ/หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ผู้ให้บริการ เราทำงานร่วมกับผู้ให้บริการรายอื่นเพื่อช่วยเหลือในการดำเนินการ มอบ พัฒนา ทำความเข้าใจ ปรับแต่ง สนับสนุน และโฆษณาบริการของเรา
ผู้ให้บริการ
เราทำงานร่วมกับผู้ให้บริการรายอื่นเพื่อช่วยเหลือในการดำเนินการ มอบ พัฒนา ทำความเข้าใจ ปรับแต่ง สนับสนุน และโฆษณาบริการของเรา
เราอาจแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณกับผู้ให้บริการต่อไปนี้: ผู้ให้บริการเหล่านี้ส่งมอบฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ เครือข่าย พื้นที่จัดเก็บ บริการธุรกรรม และ/หรือเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องที่จำเป็น ต่อการทำงานของแอพและการให้บริการ Philips กำหนดให้ผู้ให้บริการมอบระดับการคุ้มครองที่เพียงพอต่อข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในระดับที่ใกล้เคียงกับการคุ้มครองของเรา เรากำหนดให้ผู้ให้บริการประมวลผลข้อมูลของคุณตามคำแนะนำของเราในกรณีเฉพาะที่กล่าวถึงข้างต้นเท่านั้น รวมถึงกำหนดให้เข้าถึงข้อมูลปริมาณน้อยที่สุดเท่าที่จำเป็นในการส่งมอบบริการ และรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ
เราอาจแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณกับผู้ให้บริการต่อไปนี้:
ผู้ให้บริการเหล่านี้ส่งมอบฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ เครือข่าย พื้นที่จัดเก็บ บริการธุรกรรม และ/หรือเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องที่จำเป็น ต่อการทำงานของแอพและการให้บริการ
Philips กำหนดให้ผู้ให้บริการมอบระดับการคุ้มครองที่เพียงพอต่อข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในระดับที่ใกล้เคียงกับการคุ้มครองของเรา เรากำหนดให้ผู้ให้บริการประมวลผลข้อมูลของคุณตามคำแนะนำของเราในกรณีเฉพาะที่กล่าวถึงข้างต้นเท่านั้น รวมถึงกำหนดให้เข้าถึงข้อมูลปริมาณน้อยที่สุดเท่าที่จำเป็นในการส่งมอบบริการ และรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ
บุคคลที่สามอื่นๆ
Philips อาจทำงานร่วมกับบุคคลที่สามที่ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ หาก Philips แบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลกับบุคคลที่สามซึ่งใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ ก่อนจะแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ Philips จะตรวจสอบว่าได้แจ้งให้คุณทราบแล้วและ/หรือได้รับความยินยอมซึ่งเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องจากคุณแล้ว ในกรณีนี้ โปรดอ่านประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวของบุคคลที่สามอย่างละเอียดเกี่ยวกับหลักปฏิบัติด้านความเป็นส่วนตัว รวมถึงประเภทข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวม และการใช้งาน ประมวลผล และคุ้มครองข้อมูล ในบางครั้ง Philips มีการขายธุรกิจหรือส่วนหนึ่งของธุรกิจให้แก่บริษัทอื่น การถ่ายโอนกรรมสิทธิ์อาจรวมถึงการถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจนั้นโดยตรง ให้แก่บริษัทผู้ซื้อ Philips สามารถมอบหมายหรือดำเนินการทางกฎหมายหรือในทางกลับกันเพื่อมอบหมายสิทธิและข้อผูกมัดทั้งหมดเกี่ยวกับการควบรวมกิจการ การซื้อกิจการ การปรับโครงสร้าง การขายสินทรัพย์ภายใต้ประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวของเราอย่างอิสระให้กับบริษัทในเครือใดๆ และอาจถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไปยังบริษัทในเครือ ผู้สืบทอดกิจการ หรือเจ้าของกิจการรายใหม่ Amazon Alexa เรารองรับความสามารถเครื่องฟอกอากาศของ Philips ในบางประเทศ หากเปิดใช้งานความสามารถ คุณจะสามารถควบคุมอุปกรณ์ของคุณผ่าน Amazon Alexa Amazon จะมอบบริการของตัวเองเมื่อคุณเปิดใช้งาน Amazon Alexa เราขอให้คุณอ่าน ข้อกำหนดและเงื่อนไข และประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวของ Amazon Alexa Tmall Genie เรารองรับความสามารถ Philips Air ในแอป Tmall Genie ในประเทศจีน หากเปิดใช้งานความสามารถ คุณจะสามารถควบคุมอุปกรณ์ของคุณผ่าน Tmall Genie ในกรณีนี้ Tmall Genie จะมอบบริการของตัวเองให้กับคุณ เราขอให้คุณอ่าน Tmall Genie ข้อกำหนดและเงื่อนไข และประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว การถ่ายโอนข้ามพรมแดน เราอาจเก็บรักษาหรือประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในประเทศใดก็ได้ที่เรามีสถานประกอบการหรือมีการติดต่อกับผู้ให้บริการ ด้วยการใช้บริการ คุณได้รับรู้การถ่ายโอน (หากมี) ข้อมูลไปยังประเทศต่างๆ นอกประเทศที่คุณอาศัย ซึ่งอาจมีกฎการคุ้มครองข้อมูลที่แตกต่างจากประเทศของคุณ ในบางสภาพการณ์ ศาล องค์กรบังคับใช้กฎหมาย องค์กรที่มีอำนาจควบคุม หรือเจ้าหน้าที่ด้านการรักษาความปลอดภัยในประเทศเหล่านั้นอาจมีสิทธิ์เข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ หากคุณอาศัยอยู่ในเขตเศรษฐกิจยุโรป ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอาจถูกถ่ายโอนไปยังบริษัทในเครือหรือผู้ให้บริการในประเทศนอกเขตเศรษฐกิจยุโรปที่ คณะกรรมาธิการยุโรปยอมรับว่ามีระดับการคุ้มครองข้อมูลที่เพียงพอตามมาตรฐานของเขตเศรษฐกิจยุโรป (สามารถดูรายชื่อประเทศแบบเต็มได้ ที่นี่ http://ec.europa.eu/justice/data-protection/international-transfers/adequacy/index_en.htm) สำหรับการถ่ายโอนจากเขตเศรษฐกิจยุโรปไปยังประเทศที่ไม่ได้รับการยอมรับจากคณะกรรมาธิการยุโรป เช่น สหรัฐอเมริกา เราได้ใช้มาตรการที่เพียงพอในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เช่น กฎเกณฑ์การให้ความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลภายในองค์กรสำหรับลูกค้า ข้อมูลซัพพลายเออร์และหุ้นส่วนธุรกิจ และ/หรือเงื่อนไขในสัญญามาตรฐานที่ยอมรับโดยคณะกรรมาธิการยุโรป คุณสามารถรับสำเนามาตรการเหล่านี้ได้โดยการไปที่ลิงก์ด้านบน หรือติดต่อ [email protected]
Philips อาจทำงานร่วมกับบุคคลที่สามที่ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ หาก Philips แบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลกับบุคคลที่สามซึ่งใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ ก่อนจะแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ Philips จะตรวจสอบว่าได้แจ้งให้คุณทราบแล้วและ/หรือได้รับความยินยอมซึ่งเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องจากคุณแล้ว ในกรณีนี้ โปรดอ่านประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวของบุคคลที่สามอย่างละเอียดเกี่ยวกับหลักปฏิบัติด้านความเป็นส่วนตัว รวมถึงประเภทข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวม และการใช้งาน ประมวลผล และคุ้มครองข้อมูล
ในบางครั้ง Philips มีการขายธุรกิจหรือส่วนหนึ่งของธุรกิจให้แก่บริษัทอื่น การถ่ายโอนกรรมสิทธิ์อาจรวมถึงการถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจนั้นโดยตรง ให้แก่บริษัทผู้ซื้อ Philips สามารถมอบหมายหรือดำเนินการทางกฎหมายหรือในทางกลับกันเพื่อมอบหมายสิทธิและข้อผูกมัดทั้งหมดเกี่ยวกับการควบรวมกิจการ การซื้อกิจการ การปรับโครงสร้าง การขายสินทรัพย์ภายใต้ประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวของเราอย่างอิสระให้กับบริษัทในเครือใดๆ และอาจถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไปยังบริษัทในเครือ ผู้สืบทอดกิจการ หรือเจ้าของกิจการรายใหม่
Amazon Alexa
เรารองรับความสามารถเครื่องฟอกอากาศของ Philips ในบางประเทศ หากเปิดใช้งานความสามารถ คุณจะสามารถควบคุมอุปกรณ์ของคุณผ่าน Amazon Alexa Amazon จะมอบบริการของตัวเองเมื่อคุณเปิดใช้งาน Amazon Alexa เราขอให้คุณอ่าน ข้อกำหนดและเงื่อนไข และประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวของ Amazon Alexa
Tmall Genie
เรารองรับความสามารถ Philips Air ในแอป Tmall Genie ในประเทศจีน หากเปิดใช้งานความสามารถ คุณจะสามารถควบคุมอุปกรณ์ของคุณผ่าน Tmall Genie ในกรณีนี้ Tmall Genie จะมอบบริการของตัวเองให้กับคุณ เราขอให้คุณอ่าน Tmall Genie ข้อกำหนดและเงื่อนไข และประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว
การถ่ายโอนข้ามพรมแดน
เราอาจเก็บรักษาหรือประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในประเทศใดก็ได้ที่เรามีสถานประกอบการหรือมีการติดต่อกับผู้ให้บริการ ด้วยการใช้บริการ คุณได้รับรู้การถ่ายโอน (หากมี) ข้อมูลไปยังประเทศต่างๆ นอกประเทศที่คุณอาศัย ซึ่งอาจมีกฎการคุ้มครองข้อมูลที่แตกต่างจากประเทศของคุณ ในบางสภาพการณ์ ศาล องค์กรบังคับใช้กฎหมาย องค์กรที่มีอำนาจควบคุม หรือเจ้าหน้าที่ด้านการรักษาความปลอดภัยในประเทศเหล่านั้นอาจมีสิทธิ์เข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ
หากคุณอาศัยอยู่ในเขตเศรษฐกิจยุโรป ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอาจถูกถ่ายโอนไปยังบริษัทในเครือหรือผู้ให้บริการในประเทศนอกเขตเศรษฐกิจยุโรปที่ คณะกรรมาธิการยุโรปยอมรับว่ามีระดับการคุ้มครองข้อมูลที่เพียงพอตามมาตรฐานของเขตเศรษฐกิจยุโรป (สามารถดูรายชื่อประเทศแบบเต็มได้ ที่นี่ http://ec.europa.eu/justice/data-protection/international-transfers/adequacy/index_en.htm) สำหรับการถ่ายโอนจากเขตเศรษฐกิจยุโรปไปยังประเทศที่ไม่ได้รับการยอมรับจากคณะกรรมาธิการยุโรป เช่น สหรัฐอเมริกา เราได้ใช้มาตรการที่เพียงพอในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เช่น กฎเกณฑ์การให้ความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลภายในองค์กรสำหรับลูกค้า ข้อมูลซัพพลายเออร์และหุ้นส่วนธุรกิจ และ/หรือเงื่อนไขในสัญญามาตรฐานที่ยอมรับโดยคณะกรรมาธิการยุโรป คุณสามารถรับสำเนามาตรการเหล่านี้ได้โดยการไปที่ลิงก์ด้านบน หรือติดต่อ [email protected]
เราจะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไว้นานเท่าที่จำเป็นหรือเท่าที่อนุญาตตามวัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวมข้อมูล หลักเกณฑ์ที่เราใช้เพื่อกำหนดระยะเวลาในการเก็บข้อมูลประกอบด้วย: (i) ระยะเวลาที่คุณใช้แอปหรือบริการ (ii) ข้อมูกมัดทางกฎหมายที่เราต้องปฏิบัติตาม หรือ (iii) ความเหมาะสมของการเก็บข้อมูลตามสถานะทางกฎหมายของเรา (เช่น ตามอายุความ การดำเนินคดี หรือการตรวจสอบตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง)
ทางเลือกและสิทธิของคุณ หากคุณต้องการส่งคำร้องเพื่อเข้าถึง แก้ไข ลบ จำกัด หรือคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่คุณได้ให้เราก่อนหน้านี้ หรือหากคุณต้องการส่งคำร้องเพื่อรับสำเนาอิเล็กทรอนิกส์ขอองข้อมูลส่วนบุคคลโดยมีวัตถุประสงค์เป็นการส่งข้อมูลดังกล่าวไปยังบริษัทอื่น (ในขอบเขตที่คุณมีสิทธิ์เคลื่อนย้ายข้อมูลนี้ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง) คุณสามารถติดต่อเราได้ที่ [email protected] เราจะตอบสนองต่อคำร้องคุณตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ทางเลือกและสิทธิของคุณ
หากคุณต้องการส่งคำร้องเพื่อเข้าถึง แก้ไข ลบ จำกัด หรือคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่คุณได้ให้เราก่อนหน้านี้ หรือหากคุณต้องการส่งคำร้องเพื่อรับสำเนาอิเล็กทรอนิกส์ขอองข้อมูลส่วนบุคคลโดยมีวัตถุประสงค์เป็นการส่งข้อมูลดังกล่าวไปยังบริษัทอื่น (ในขอบเขตที่คุณมีสิทธิ์เคลื่อนย้ายข้อมูลนี้ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง) คุณสามารถติดต่อเราได้ที่ [email protected] เราจะตอบสนองต่อคำร้องคุณตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ในคำร้อง โปรดระบุให้ชัดเจนว่าต้องการ เข้าถึง แก้ไข ลบ จำกัด หรือคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลใด เพื่อความปลอดภัยของคุณ เราอาจปฏิบัติตามคำร้องในส่วนของข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบัญชี ที่อยู่อีเมล หรือข้อมูลอื่นๆ ของบัญชีที่คุณใช้ในการส่งคำร้องถึงเราเท่านั้น โดยเราอาจจำเป็นต้องยืนยันตัวตนของคุณก่อนปฏิบัติตามคำร้อง เราจะพยายามปฏิบัติตามคำร้องของคุณโดยเร็วที่สุดตามสมควรในทางปฏิบัติ ในขณะที่เราได้รับการยินยอมให้เก็บรวบรวมและ/หรือประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล คุณสามารถถอนความยินยอมได้ตลอดเวลา โดยจะไม่มีผลกระทบกับความชอบตามกฎหมายของการประมวลผลตามความยินยอมก่อนการถอนความยินยอม โปรดทราบว่าหากคุณใช้ทางเลือกและสิทธิ (บางประการ) คุณอาจไม่สามารถใช้บริการบางส่วนหรือทั้งหมดได้อีก
ในคำร้อง โปรดระบุให้ชัดเจนว่าต้องการ เข้าถึง แก้ไข ลบ จำกัด หรือคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลใด เพื่อความปลอดภัยของคุณ เราอาจปฏิบัติตามคำร้องในส่วนของข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบัญชี ที่อยู่อีเมล หรือข้อมูลอื่นๆ ของบัญชีที่คุณใช้ในการส่งคำร้องถึงเราเท่านั้น โดยเราอาจจำเป็นต้องยืนยันตัวตนของคุณก่อนปฏิบัติตามคำร้อง เราจะพยายามปฏิบัติตามคำร้องของคุณโดยเร็วที่สุดตามสมควรในทางปฏิบัติ
ในขณะที่เราได้รับการยินยอมให้เก็บรวบรวมและ/หรือประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล คุณสามารถถอนความยินยอมได้ตลอดเวลา โดยจะไม่มีผลกระทบกับความชอบตามกฎหมายของการประมวลผลตามความยินยอมก่อนการถอนความยินยอม
โปรดทราบว่าหากคุณใช้ทางเลือกและสิทธิ (บางประการ) คุณอาจไม่สามารถใช้บริการบางส่วนหรือทั้งหมดได้อีก
เราปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ
เราเคร่งครัดกับหน้าที่ในการคุ้มครองข้อมูลที่คุณมอบให้กับ Philips จากการบิดเบือนโดยไม่ตั้งใจหรือโดยไม่ได้รับอนุญาต การสูญหาย การใช้งานในทางที่ผิด การเปิดเผย หรือการเข้าถึง Philips ใช้เทคโนโลยีเพื่อความปลอดภัย เทคนิค และดำเนินการตามขั้นตอนขององค์กร เพื่อช่วยปกป้องข้อมูลของคุณ เพื่อวัตถุประสงค์นี้ เราจึงใช้การควบคุมการเข้าถึง การใช้ไฟร์วอลล์ และโปรโตคอลที่มีความปลอดภัยเพิ่มเติมจากมาตรการอื่นๆ
เราเคร่งครัดกับหน้าที่ในการคุ้มครองข้อมูลที่คุณมอบให้กับ Philips จากการบิดเบือนโดยไม่ตั้งใจหรือโดยไม่ได้รับอนุญาต การสูญหาย การใช้งานในทางที่ผิด การเปิดเผย หรือการเข้าถึง Philips ใช้เทคโนโลยีเพื่อความปลอดภัย เทคนิค และดำเนินการตามขั้นตอนขององค์กร เพื่อช่วยปกป้องข้อมูลของคุณ เพื่อวัตถุประสงค์นี้ เราจึงใช้การควบคุมการเข้าถึง การใช้ไฟร์วอลล์ และโปรโตคอลที่มีความปลอดภัยเพิ่มเติมจากมาตรการอื่นๆ
ข้อมูลพิเศษสำหรับพ่อแม่
โดยทั่วไปแล้ว แม้ว่าการบริการจะมิได้มีเป้าหมายสำหรับเด็กโดยตรง แต่ Philips ก็มีนโยบายที่จะปฏิบัติตามกฎหมาย เมื่อกฎหมายกำหนดให้ต้องได้รับอนุญาตจากพ่อแม่หรือผู้ปกครองก่อนที่จะรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของเด็กตามที่ระบุไว้ภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง เรามุ่งมั่นที่จะคุ้มครองความต้องการด้านการเป็นส่วนตัวของเด็ก และสนับสนุนให้พ่อแม่และผู้ปกครองมีบทบาทในกิจกรรมหรือความสนใจออนไลน์ของเด็ก หากพ่อแม่หรือผู้ปกครองพบว่าบุตรหลานได้มอบข้อมูลส่วนบุคคลของตนให้แก่เราโดยไม่ได้รับความยินยอม โปรดติดต่อเราที่ [email protected] หากเราพบว่ามีเด็กให้ข้อมูลส่วนบุคคลของตนเองแก่เรา เราจะลบข้อมูลของเด็กผู้นั้นออกจากไฟล์ของเรา
โดยทั่วไปแล้ว แม้ว่าการบริการจะมิได้มีเป้าหมายสำหรับเด็กโดยตรง แต่ Philips ก็มีนโยบายที่จะปฏิบัติตามกฎหมาย เมื่อกฎหมายกำหนดให้ต้องได้รับอนุญาตจากพ่อแม่หรือผู้ปกครองก่อนที่จะรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของเด็กตามที่ระบุไว้ภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง เรามุ่งมั่นที่จะคุ้มครองความต้องการด้านการเป็นส่วนตัวของเด็ก และสนับสนุนให้พ่อแม่และผู้ปกครองมีบทบาทในกิจกรรมหรือความสนใจออนไลน์ของเด็ก
หากพ่อแม่หรือผู้ปกครองพบว่าบุตรหลานได้มอบข้อมูลส่วนบุคคลของตนให้แก่เราโดยไม่ได้รับความยินยอม โปรดติดต่อเราที่ [email protected] หากเราพบว่ามีเด็กให้ข้อมูลส่วนบุคคลของตนเองแก่เรา เราจะลบข้อมูลของเด็กผู้นั้นออกจากไฟล์ของเรา
ข้อมูลเฉพาะระดับท้องถิ่น: สิทธิความเป็นส่วนตัวของคุณในแคลิฟอร์เนีย (เฉพาะสหรัฐอเมริกา)
ประมวลกฎหมายแพ่งแห่งแคลิฟอร์เนีย (California Civil Code) มาตรา 1798.83 อนุญาตให้ลูกค้าที่พำนักอาศัยในแคลิฟอร์เนียสามารถร้องขอและขอรับข้อมูลเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของตนเอง (หากมี) ที่เราได้ทำการเปิดเผยกับบุคคลที่สาม ภายใต้วัตถุประสงค์การทำการตลาดทางตรงในปีปฏิทินก่อนหน้าจากเราได้ปีละหนึ่งครั้ง โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย หากมี ข้อมูลนี้จะรวมถึงรายการหมวดหมู่ของข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้ทำการเปิดเผย รวมถึงชื่อและที่อยู่ของบุคคลที่สามทั้งหมดที่เราแบ่งปันข้อมูลให้ในรอบปีปฏิทินล่าสุด หากคุณเป็นผู้พำนักอาศัยในแคลิฟอร์เนีย และต้องการส่งคำร้องขอนี้ โปรดเข้าไปที่เว็บไซต์ความเป็นส่วนตัวของเรา: http://www.philips.com/a-w/privacy/questions-and-feedback.html
ประมวลกฎหมายแพ่งแห่งแคลิฟอร์เนีย (California Civil Code) มาตรา 1798.83 อนุญาตให้ลูกค้าที่พำนักอาศัยในแคลิฟอร์เนียสามารถร้องขอและขอรับข้อมูลเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของตนเอง (หากมี) ที่เราได้ทำการเปิดเผยกับบุคคลที่สาม ภายใต้วัตถุประสงค์การทำการตลาดทางตรงในปีปฏิทินก่อนหน้าจากเราได้ปีละหนึ่งครั้ง โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย หากมี ข้อมูลนี้จะรวมถึงรายการหมวดหมู่ของข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้ทำการเปิดเผย รวมถึงชื่อและที่อยู่ของบุคคลที่สามทั้งหมดที่เราแบ่งปันข้อมูลให้ในรอบปีปฏิทินล่าสุด หากคุณเป็นผู้พำนักอาศัยในแคลิฟอร์เนีย และต้องการส่งคำร้องขอนี้ โปรดเข้าไปที่เว็บไซต์ความเป็นส่วนตัวของเรา: http://www.philips.com/a-w/privacy/questions-and-feedback.html
การเปลี่ยนแปลงสำหรับประกาศเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้
บริการของเราอาจมีการเปลี่ยนแปลงเป็นครั้งคราวโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ด้วยเหตุผลนี้ เราขอสงวนสิทธิ์ในการปรับปรุงหรืออัปเดตประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวนี้เป็นครั้งคราว เมื่อมีการอัปเดตประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวนี้ เราจะอัปเดตวันที่ในส่วนบนของประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวนี้ เราสนับสนุนให้คุณตรวจสอบเวอร์ชันล่าสุดของประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวอย่างสม่ำเสมอ ประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวฉบับใหม่จะมีผลบังคับใช้ทันทีที่ประกาศ หากคุณไม่ยอมรับประกาศฉบับแก้ไข คุณควรเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าของคุณ หรือหยุดใช้งานบริการ หากคุณยังคงเข้าถึงหรือใช้บริการของเราต่อหลังจากที่การเปลี่ยนแปลงมีผลบังคับใช้ ถือว่าคุณได้รับรู้และยอมรับประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวที่มีการปรับปรุง
บริการของเราอาจมีการเปลี่ยนแปลงเป็นครั้งคราวโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ด้วยเหตุผลนี้ เราขอสงวนสิทธิ์ในการปรับปรุงหรืออัปเดตประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวนี้เป็นครั้งคราว เมื่อมีการอัปเดตประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวนี้ เราจะอัปเดตวันที่ในส่วนบนของประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวนี้
เราสนับสนุนให้คุณตรวจสอบเวอร์ชันล่าสุดของประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวอย่างสม่ำเสมอ
ประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวฉบับใหม่จะมีผลบังคับใช้ทันทีที่ประกาศ หากคุณไม่ยอมรับประกาศฉบับแก้ไข คุณควรเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าของคุณ หรือหยุดใช้งานบริการ หากคุณยังคงเข้าถึงหรือใช้บริการของเราต่อหลังจากที่การเปลี่ยนแปลงมีผลบังคับใช้ ถือว่าคุณได้รับรู้และยอมรับประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวที่มีการปรับปรุง
ติดต่อเรา หากคุณมีคำถามเกี่ยวกับประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวนี้หรือวิธีที่ Philips นำข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไปใช้ โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลของเราได้ที่ [email protected] นอกจากนี้ คุณมีสิทธิ์ในการร้องเรียนกับเจ้าหน้าที่ควบคุมดูแลในประเทศหรือภูมิภาคของคุณ Philips Consumer Lifestyle B.V. High Tech Campus 5, 5656 AE, Eindhoven, เนเธอร์แลนด์
ติดต่อเรา
หากคุณมีคำถามเกี่ยวกับประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวนี้หรือวิธีที่ Philips นำข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไปใช้ โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลของเราได้ที่ [email protected] นอกจากนี้ คุณมีสิทธิ์ในการร้องเรียนกับเจ้าหน้าที่ควบคุมดูแลในประเทศหรือภูมิภาคของคุณ
Philips Consumer Lifestyle B.V.
High Tech Campus 5, 5656 AE,
Eindhoven, เนเธอร์แลนด์
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