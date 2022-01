เราทำการวิเคราะห์ข้อมูลรวมเพื่อให้บริการที่ปรับมาเฉพาะคุณ ซึ่งช่วยให้เราพัฒนาเนื้อหา การทำงาน และการใช้งานของแอป อุปกรณ์ และบริการ รวมถึงเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ๆ ในกรณีนี้ เราพิจารณาว่าการประมวลผลข้อมูลรวมของคุณเพื่อเป็นผลประโยชน์ตามกฎหมายของ Philips ที่จะดำเนินการตามชอบด้วยกฎหมายภายใต้มาตรา 6.1 (f) ระเบียบ (EU) 2016/679



หากคุณเลือกรับการสื่อสารเพื่อส่งเสริมการขายเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการ กิจกรรม และโปรโมชั่นของ Philips ที่อาจเกี่ยวข้องกับคุณตามความสนใจและพฤติกรรมออนไลน์ของคุณ เราอาจส่งการสื่อสารทางการตลาดและการสื่อสารเพื่อส่งเสริมการขายถึงคุณผ่านอีเมล์ โทรศัพท์ และช่องทางดิจิตอลอื่นๆ เช่น แอปมือถือและสื่อสังคมออนไลน์ ในการปรับแต่งการสื่อสารให้ตรงตามความสนใจและพฤติกรรมของคุณ และเพื่อมอบประสบการณ์ที่ตรงจุดและเหมาะสมกับคุณยิ่งขึ้น เราอาจวิเคราะห์และรวมข้อมูลรวมของคุณ เราจะถามความยินยอมของคุณก่อนจะแจ้งข่าวสารด้านโปรโมชัน