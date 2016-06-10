แอป Philips Sonicare for Kids (“แอป”) ช่วยให้ผู้ปกครองสามารถปรับปรุงและติดตามนิสัยการแปรงฟัน แอปจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวมและประมวลผลโดยด้ามจับแปรงสีฟัน Philips Sonicare for Kids พร้อมการเชื่อมต่อบลูทูธ ("อุปกรณ์") และ/หรือแอป ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณภายใต้ประกาศ ประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวนี้มีผลใช้กับข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวมโดยแอปและอุปกรณ์ ประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยให้คุณเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติทางด้าน
ของเด็ก และให้ข้อมูลการแปรงฟันที่ปรับให้เหมาะกับแต่ละบุคคลตามข้อมูลการแปรงฟันของเด็ก ("บริการ")
ความเป็นส่วนตัวนี้คือ Philips Oral Healthcare, LLC ซึ่งมีที่อยู่คือ 22100 Bothell Everett Highway, Bothell WA 98021 สหรัฐอเมริกา ("Philips", "ของเรา", "เรา" หรือ "พวกเรา")
ความเป็นส่วนตัวของเราขณะที่คุณใช้บริการของเรา รวมถึงข้อมูลที่เราเก็บรวบรวม สาเหตุที่เราเก็บ
รวบรวม และสิ่งที่เราทำกับข้อมูล รวมถึงสิทธิ์ในฐานะบุคคลของคุณ
แอป Philips Sonicare for Kids (“แอป”) ช่วยให้ผู้ปกครองสามารถปรับปรุงและติดตามนิสัยการแปรงฟัน
แอปจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวมและประมวลผลโดยด้ามจับแปรงสีฟัน Philips Sonicare for Kids พร้อมการเชื่อมต่อบลูทูธ ("อุปกรณ์") และ/หรือแอป ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณภายใต้ประกาศ
ประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวนี้มีผลใช้กับข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวมโดยแอปและอุปกรณ์ ประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยให้คุณเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติทางด้าน
เรารับหรือเก็บรวบรวมข้อมูลและข้อมูลส่วนบุคคลเมื่อเราให้บริการของเรา รวมถึงขณะที่คุณเข้าถึง ดาวน์โหลด และติดตั้งแอปนี้ ตามที่บรรยายไว้โดยละเอียดด้านล่างนี้
ข้อมูลการวิเคราะห์ที่มีความอ่อนไหว หากคุณให้ความยินยอม เราจะเก็บรวบรวมข้อมูลการวิเคราะห์นิสัยการแปรงฟันและการใช้งานแอปของเด็ก รวมถึงประเภทแปรงสีฟัน (ธรรมดา ไฟฟ้า หรือ sonicare) ข้อมูลด้ามจับแปรงสีฟัน (หมายเลขรุ่น หมายเลขซีเรียล เวอร์ชันเฟิร์มแวร์ ผู้ผลิต) ระยะเวลาการแปรงฟัน เวลาเริ่มแปรงฟัน และการออกแรง (“ข้อมูลการแปรงฟัน”) เราใช้และ/หรือรวบรวมข้อมูลการแปรงฟันเพื่อวัตถุประสงค์ในการวิเคราะห์ที่จะช่วยปรับปรุงแอปและบริการซึ่งรวมถึงปรับปรุงประสบการณ์ในการใช้งานแอป เกมและกราฟิกของแอป ก่อนเก็บรวบรวมข้อมูลที่มีความอ่อนไหวใดๆ เราจะแจ้งให้คุณทราบและขอความยินยอมจากคุณอย่างชัดแจ้งตามมาตรา 9.2.a. ของระเบียบข้อบังคับ (สหภาพยุโรป) 2016/679 นอกเหนือจากข้อมูลที่ให้ ข้างต้น เราขอให้คุณไม่ส่งหรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวอื่นๆ แก่เรา (เช่น หมายเลข ประกันสังคม ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเชื้อชาติหรือกลุ่มชาติพันธุ์ ความเห็นทางการเมือง ศาสนา ความเชื่อ ทางปรัชญาหรือความเชื่ออื่นๆ สุขภาพ การมีเพศสัมพันธ์หรือรสนิยมทางเพศ ข้อมูลชีวมิติหรือลักษณะ ทางพันธุกรรม ประวัติอาชญากรรม หรือการเป็นสมาชิกสหภาพแรงงาน) ทั้งในหรือผ่านทางแอป หรือ โดยวิธีการอื่นๆ หากคุณไม่ให้ความยินยอม Philips จะไม่ประมวลผลข้อมูลการแปรงฟันไม่ว่าด้วยวิธีใดๆ ในกรณีนี้ ข้อมูลการแปรงฟันจะยังคงจัดเก็บไว้ในแอปในโทรศัพท์มือถือของคุณ โดยที่ Philips จะไม่มีสิทธิ์เข้าถึงข้อมูลดังกล่าว คุณจะสามารถควบคุมข้อมูลนี้ได้ หากคุณลบโปรไฟล์ของบุตรหลานของคุณและ/หรือแอป ข้อมูลการแปรงฟันจะถูกลบออกจากโทรศัพท์มือถือของคุณ
และประสิทธิภาพของอุปกรณ์ Philips จะตรวจสอบให้แน่ใจอยู่เสมอว่าการประมวลผลข้อมูลการแปรงฟันจะอยู่ภายใต้ระบบป้องกันการคุ้มครองข้อมูลที่เหมาะสม ตัวอย่างเช่น Philips จะเชื่อมโยงข้อมูลการแปรงฟันเข้ากับตัวระบุแบบสุ่มและเปลี่ยน IP แอดเดรสใดๆ ที่เชื่อมโยงกับข้อมูลการแปรงฟันไปเป็น IP แอดเดรสทั่วไปก่อนการจัดเก็บข้อมูล
ข้อมูลการวิเคราะห์ที่มีความอ่อนไหว
หากคุณให้ความยินยอม เราจะเก็บรวบรวมข้อมูลการวิเคราะห์นิสัยการแปรงฟันและการใช้งานแอปของเด็ก รวมถึงประเภทแปรงสีฟัน (ธรรมดา ไฟฟ้า หรือ sonicare) ข้อมูลด้ามจับแปรงสีฟัน (หมายเลขรุ่น หมายเลขซีเรียล เวอร์ชันเฟิร์มแวร์ ผู้ผลิต) ระยะเวลาการแปรงฟัน เวลาเริ่มแปรงฟัน และการออกแรง (“ข้อมูลการแปรงฟัน”) เราใช้และ/หรือรวบรวมข้อมูลการแปรงฟันเพื่อวัตถุประสงค์ในการวิเคราะห์ที่จะช่วยปรับปรุงแอปและบริการซึ่งรวมถึงปรับปรุงประสบการณ์ในการใช้งานแอป เกมและกราฟิกของแอป
ก่อนเก็บรวบรวมข้อมูลที่มีความอ่อนไหวใดๆ เราจะแจ้งให้คุณทราบและขอความยินยอมจากคุณอย่างชัดแจ้งตามมาตรา 9.2.a. ของระเบียบข้อบังคับ (สหภาพยุโรป) 2016/679 นอกเหนือจากข้อมูลที่ให้ ข้างต้น เราขอให้คุณไม่ส่งหรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวอื่นๆ แก่เรา (เช่น หมายเลข ประกันสังคม ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเชื้อชาติหรือกลุ่มชาติพันธุ์ ความเห็นทางการเมือง ศาสนา ความเชื่อ ทางปรัชญาหรือความเชื่ออื่นๆ สุขภาพ การมีเพศสัมพันธ์หรือรสนิยมทางเพศ ข้อมูลชีวมิติหรือลักษณะ ทางพันธุกรรม ประวัติอาชญากรรม หรือการเป็นสมาชิกสหภาพแรงงาน) ทั้งในหรือผ่านทางแอป หรือ โดยวิธีการอื่นๆ
หากคุณไม่ให้ความยินยอม Philips จะไม่ประมวลผลข้อมูลการแปรงฟันไม่ว่าด้วยวิธีใดๆ ในกรณีนี้ ข้อมูลการแปรงฟันจะยังคงจัดเก็บไว้ในแอปในโทรศัพท์มือถือของคุณ โดยที่ Philips จะไม่มีสิทธิ์เข้าถึงข้อมูลดังกล่าว คุณจะสามารถควบคุมข้อมูลนี้ได้ หากคุณลบโปรไฟล์ของบุตรหลานของคุณและ/หรือแอป ข้อมูลการแปรงฟันจะถูกลบออกจากโทรศัพท์มือถือของคุณ
ข้อมูลบัญชี คุณจำเป็นต้องสร้างบัญชีเพื่อเข้าถึงแดชบอร์ดผู้ปกครองของแอป ในการสร้างบัญชี คุณสามารถใช้บัญชี MyPhilips หรือเข้าสู่ระบบโดยใช้โปรไฟล์สื่อสังคมออนไลน์ของคุณรวมถึงบัญชี Apple ของคุณ เราจะใช้ ข้อมูลบัญชีของคุณเพื่อสร้างและจัดการบัญชีของคุณ ไว้ในแอปในโทรศัพท์มือถือของคุณ โดยที่ Philips จะไม่มีสิทธิ์เข้าถึงข้อมูลดังกล่าว คุณจะสามารถ ควบคุมข้อมูลนี้ได้ หากคุณลบตัวแอปและ/หรือโปรไฟล์บุตรของคุณ ข้อมูลดังกล่าจะถูกลบออกจาก อุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณ
ข้อมูลบัญชี
คุณจำเป็นต้องสร้างบัญชีเพื่อเข้าถึงแดชบอร์ดผู้ปกครองของแอป ในการสร้างบัญชี คุณสามารถใช้บัญชี MyPhilips หรือเข้าสู่ระบบโดยใช้โปรไฟล์สื่อสังคมออนไลน์ของคุณรวมถึงบัญชี Apple ของคุณ เราจะใช้ ข้อมูลบัญชีของคุณเพื่อสร้างและจัดการบัญชีของคุณ
ไว้ในแอปในโทรศัพท์มือถือของคุณ โดยที่ Philips จะไม่มีสิทธิ์เข้าถึงข้อมูลดังกล่าว คุณจะสามารถ ควบคุมข้อมูลนี้ได้ หากคุณลบตัวแอปและ/หรือโปรไฟล์บุตรของคุณ ข้อมูลดังกล่าจะถูกลบออกจาก อุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณ
คุกกี้ เราจะใช้คุกกี้ แท็ก หรือเทคโนโลยีที่คล้ายคลึงกัน (“คุกกี้”) เพื่อดำเนินการ มอบ พัฒนา ทำความเข้าใจ และปรับแต่งบริการของเรา คุกกี้ช่วยให้เราสามารถจดจำโทรศัพท์มือถือของคุณได้และเก็บรวบรวม ข้อมูลและข้อมูลส่วนบุคคลต่างๆ ของคุณ ได้แก่ หมายเลขอุปกรณ์เฉพาะผู้ใช้ IP แอดเดรสของ โทรศัพท์มือถือ ประเภทเบราว์เซอร์อินเทอร์เน็ตเคลื่อนที่หรือระบบปฏิบัติการที่คุณใช้ ข้อมูลเซสชัน และการใช้งาน หรือข้อมูลประสิทธิภาพที่เกี่ยวข้องกับบริการ ซึ่งเป็นข้อมูลเกี่ยวกับการใช้งานแอป เรายังใช้ข้อมูลนี้เพื่อแสดงให้คุณเห็นเนื้อหาที่เฉพาะกับแต่ละประเทศ (รวมถึงข้อมูลที่เป็นภาษา ท้องถิ่นของคุณ) เราจะขอความยินยอมจากคุณก่อนที่เราจะใช้งานคุกกี้เพื่อวัตถุประสงค์ในการวิเคราะห์
คุกกี้
เราจะใช้คุกกี้ แท็ก หรือเทคโนโลยีที่คล้ายคลึงกัน (“คุกกี้”) เพื่อดำเนินการ มอบ พัฒนา ทำความเข้าใจ และปรับแต่งบริการของเรา คุกกี้ช่วยให้เราสามารถจดจำโทรศัพท์มือถือของคุณได้และเก็บรวบรวม ข้อมูลและข้อมูลส่วนบุคคลต่างๆ ของคุณ ได้แก่ หมายเลขอุปกรณ์เฉพาะผู้ใช้ IP แอดเดรสของ โทรศัพท์มือถือ ประเภทเบราว์เซอร์อินเทอร์เน็ตเคลื่อนที่หรือระบบปฏิบัติการที่คุณใช้ ข้อมูลเซสชัน และการใช้งาน หรือข้อมูลประสิทธิภาพที่เกี่ยวข้องกับบริการ ซึ่งเป็นข้อมูลเกี่ยวกับการใช้งานแอป เรายังใช้ข้อมูลนี้เพื่อแสดงให้คุณเห็นเนื้อหาที่เฉพาะกับแต่ละประเทศ (รวมถึงข้อมูลที่เป็นภาษา ท้องถิ่นของคุณ)
เราจะขอความยินยอมจากคุณก่อนที่เราจะใช้งานคุกกี้เพื่อวัตถุประสงค์ในการวิเคราะห์
ข้อมูลการให้คะแนนและบทวิจารณ์ หากคุณเขียนคำวิจารณ์หรือให้คะแนนแอปบนแอปสโตร์ เราอาจประมวลผลข้อมูลดังกล่าวเพื่อตอบสนอง ต่อข้อคิดเห็นและข้อสงสัยของคุณ ทำความเข้าใจต่อความรู้สึกของคุณเมื่อใช้งานแอป ทำความคุ้นเคย ต่อมุมมองการรับรู้ทั่วไปของคุณต่อแอปและแบรนด์ของเรา ตลอดจนใช้ข้อมูลเชิงลึกเหล่านี้เพื่อปรับปรุง พัฒนาตัวแอป ทางเราจะเห็นเพียงแค่ชื่อผู้ใช้บนแอปสโตร์ของคุณ การให้คะแนน และข้อคิดเห็น รวมถึง รายละเอียดอื่นใดที่คุณตัดสินใจแบ่งปันกับเรา หรือเปิดเผยให้เข้าถึงได้โดยสาธารณะเท่านั้น เราจะ ไม่เชื่อมโยงข้อมูลนี้ไปยังข้อมูลรหัสประจำตัวหรือข้อมูลอื่นใดของคุณที่เราถือครองไว้ เว้นแต่คุณ ต้องการให้เราดำเนินการเช่นนั้น เมื่อคุณจำเป็นต้องใช้บริการฝ่ายสนับสนุนลูกค้า เราอาจใช้ข้อมูล ของคุณเพื่อติดตามเคสของคุณและนำคุณดำเนินการผ่านขั้นตอนการสนับสนุนลูกค้าของเราตามส่วน ข้อมูลสนับสนุนลูกค้าในภายหลัง เราจะพิจารณาการประมวลผลข้อมูลการให้คะแนนและบทวิจารณ์
ของคุณตามประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของ Philips และกฎหมายภายใต้มาตรา 6.1 (f) ของ ระเบียบข้อบังคับ (EU) 2016/679
ข้อมูลการให้คะแนนและบทวิจารณ์
หากคุณเขียนคำวิจารณ์หรือให้คะแนนแอปบนแอปสโตร์ เราอาจประมวลผลข้อมูลดังกล่าวเพื่อตอบสนอง ต่อข้อคิดเห็นและข้อสงสัยของคุณ ทำความเข้าใจต่อความรู้สึกของคุณเมื่อใช้งานแอป ทำความคุ้นเคย ต่อมุมมองการรับรู้ทั่วไปของคุณต่อแอปและแบรนด์ของเรา ตลอดจนใช้ข้อมูลเชิงลึกเหล่านี้เพื่อปรับปรุง พัฒนาตัวแอป ทางเราจะเห็นเพียงแค่ชื่อผู้ใช้บนแอปสโตร์ของคุณ การให้คะแนน และข้อคิดเห็น รวมถึง รายละเอียดอื่นใดที่คุณตัดสินใจแบ่งปันกับเรา หรือเปิดเผยให้เข้าถึงได้โดยสาธารณะเท่านั้น เราจะ ไม่เชื่อมโยงข้อมูลนี้ไปยังข้อมูลรหัสประจำตัวหรือข้อมูลอื่นใดของคุณที่เราถือครองไว้ เว้นแต่คุณ ต้องการให้เราดำเนินการเช่นนั้น เมื่อคุณจำเป็นต้องใช้บริการฝ่ายสนับสนุนลูกค้า เราอาจใช้ข้อมูล ของคุณเพื่อติดตามเคสของคุณและนำคุณดำเนินการผ่านขั้นตอนการสนับสนุนลูกค้าของเราตามส่วน ข้อมูลสนับสนุนลูกค้าในภายหลัง เราจะพิจารณาการประมวลผลข้อมูลการให้คะแนนและบทวิจารณ์
ข้อมูลสนับสนุนลูกค้า หากคุณต้องการความช่วยเหลือจากฝ่ายบริการลูกค้า คุณอาจให้ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้บริการของเรา รวมถึงปฏิสัมพันธ์ของคุณกับ Philips และวิธีติดต่อกับคุณเพื่อให้เราสามารถมอบการบริการลูกค้าได้ เราดำเนินการและให้บริการต่างๆ ที่รวมถึงการให้บริการลูกค้า และการพัฒนา ซ่อมแซม และปรับแต่ง บริการของเรา เรายังใช้ข้อมูลของคุณเพื่อตอบกลับการติดต่อจากคุณด้วย เราถือว่าการประมวลผลข้อมูลบริการลูกค้าของคุณเป็นเรื่องจำเป็นต่อการดำเนินการตามสัญญาที่คุณมี ส่วนร่วมและชอบด้วยกฎหมายภายใต้มาตรา 6.1.(b) ของระเบียบข้อบังคับ (สหภาพยุโรป) 2016/679 ในบางกรณี เราถือว่าการประมวลผลข้อมูลบริการลูกค้าของคุณนั้นเป็นไปตามผลประโยชน์ที่ถูกต้องของ Philips และถูกต้องตามกฎหมายภายใต้มาตรา 6.1. (f) ของระเบียบข้อบังคับ (สหภาพยุโรป) 2016/679
ข้อมูลสนับสนุนลูกค้า
หากคุณต้องการความช่วยเหลือจากฝ่ายบริการลูกค้า คุณอาจให้ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้บริการของเรา รวมถึงปฏิสัมพันธ์ของคุณกับ Philips และวิธีติดต่อกับคุณเพื่อให้เราสามารถมอบการบริการลูกค้าได้ เราดำเนินการและให้บริการต่างๆ ที่รวมถึงการให้บริการลูกค้า และการพัฒนา ซ่อมแซม และปรับแต่ง บริการของเรา เรายังใช้ข้อมูลของคุณเพื่อตอบกลับการติดต่อจากคุณด้วย เราถือว่าการประมวลผลข้อมูลบริการลูกค้าของคุณเป็นเรื่องจำเป็นต่อการดำเนินการตามสัญญาที่คุณมี ส่วนร่วมและชอบด้วยกฎหมายภายใต้มาตรา 6.1.(b) ของระเบียบข้อบังคับ (สหภาพยุโรป) 2016/679 ในบางกรณี เราถือว่าการประมวลผลข้อมูลบริการลูกค้าของคุณนั้นเป็นไปตามผลประโยชน์ที่ถูกต้องของ Philips และถูกต้องตามกฎหมายภายใต้มาตรา 6.1. (f) ของระเบียบข้อบังคับ (สหภาพยุโรป) 2016/679
ข้อมูลรวม เราอาจรวมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ ประกอบด้วยข้อมูลบัญชี คุกกี้ ข้อมูลที่เก็บรวบรวมระหว่างการมี เราใช้ข้อมูลรวมเพื่อ พัฒนาเนื้อหา หน้าที่การทำงาน และความสามารถในการใช้งานของแอป อุปกรณ์ หากคุณยินยอมรับการสื่อสารเพื่อส่งเสริมการขายเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการ กิจกรรม และโปรโมชัน
ปฏิสัมพันธ์ของคุณและการใช้ช่องทางดิจิทัลของ Philips เช่น สื่อสังคมออนไลน์ เว็บไซต์ อีเมล แอป
และผลิตภัณฑ์ที่เชื่อมต่อกับแอป รวมถึง IP แอดเดรส คุกกี้ ข้อมูลโทรศัพท์มือถือ การสื่อสารที่คุณ
คลิกหรือแตะ รายละเอียดตำแหน่ง และเว็บไซต์ที่คุณเยี่ยมชม
และบริการ รวมถึงพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ๆ ในกรณีนี้ เราถือว่าการประมวลผลข้อมูลรวม
นั้นเป็นไปตามผลประโยชน์ที่ถูกต้องของ Philips และถูกต้องตามกฎหมายภายใต้มาตรา 6.1. (f)
ของระเบียบข้อบังคับ (สหภาพยุโรป) 2016/679 ก่อนการประมวลผลข้อมูลที่มีความอ่อนไหวใดๆ
เพื่อวัตถุประสงค์ตามที่ได้กล่าวถึงในหัวข้อนี้ เราจะแจ้งให้คุณทราบและขอความยินยอมอย่างชัดเจน
จากคุณตามมาตรา 9.2.a ของระเบียบข้อบังคับ (สหภาพยุโรป) 2016/679 และกฎหมายว่าด้วย
ความเป็นส่วนตัวของข้อมูลทั่วไปของบราซิล (LGPD) กฎหมายของรัฐบาลกลางฉบับที่ 13 709/2018
โดยที่ข้อมูลรวมจะไม่รวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับเด็ก
ของ Philips ที่อาจเกี่ยวข้องกับคุณตามความสนใจและพฤติกรรมออนไลน์ของคุณ เราอาจส่งการสื่อสาร
ทางการตลาดและการสื่อสารเพื่อส่งเสริมการขายถึงคุณผ่านอีเมล โทรศัพท์ และช่องทางดิจิทัลอื่นๆ
เช่น แอปมือถือและสื่อสังคมออนไลน์ เราอาจวิเคราะห์ข้อมูลรวมของคุณเพื่อให้สามารถปรับแต่ง
การสื่อสารให้ตรงตามความสนใจและพฤติกรรมของคุณ และเพื่อมอบประสบการณ์ที่ตรงจุดและ
เหมาะสมกับคุณยิ่งขึ้น เราจะขอความยินยอมจากคุณก่อนส่งการสื่อสารเพื่อส่งเสริมการขายให้แก่คุณ
ข้อมูลรวม
เราอาจรวมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ ประกอบด้วยข้อมูลบัญชี คุกกี้ ข้อมูลที่เก็บรวบรวมระหว่างการมี
เราใช้ข้อมูลรวมเพื่อ พัฒนาเนื้อหา หน้าที่การทำงาน และความสามารถในการใช้งานของแอป อุปกรณ์
หากคุณยินยอมรับการสื่อสารเพื่อส่งเสริมการขายเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการ กิจกรรม และโปรโมชัน
การอนุญาต แอปอาจจะร้องขอการอนุญาตจากคุณเพื่อเข้าถึงความสามารถในการจัดเก็บข้อมูล เซนเซอร์หรือ คุณสมบัติอื่นๆ (เช่น รูปถ่าย, กล้อง, Wi-Fi, ตำแหน่งภูมิศาสตร์ หรือบลูทูธ) เราต้องการการเข้าถึง เมื่อมีความจำเป็นที่จะต้องให้บริการดังรายละเอียดด้านล่าง
การอนุญาต
แอปอาจจะร้องขอการอนุญาตจากคุณเพื่อเข้าถึงความสามารถในการจัดเก็บข้อมูล เซนเซอร์หรือ คุณสมบัติอื่นๆ (เช่น รูปถ่าย, กล้อง, Wi-Fi, ตำแหน่งภูมิศาสตร์ หรือบลูทูธ) เราต้องการการเข้าถึง เมื่อมีความจำเป็นที่จะต้องให้บริการดังรายละเอียดด้านล่าง
Philips อาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณกับผู้ให้บริการรายอื่น หุ้นส่วนธุรกิจ หรือบุคคลภายนอก รายอื่นตามประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวนี้และ/หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ผู้ให้บริการ เราทำงานร่วมกับผู้ให้บริการรายอื่นเพื่อช่วยเหลือในการดำเนินการ มอบ พัฒนา ทำความเข้าใจ ปรับแต่ง สนับสนุน และทำการตลาดบริการของเรา เราอาจแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณกับผู้ให้บริการต่อไปนี้: ผู้ให้บริการเหล่านี้ส่งมอบฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ เครือข่าย พื้นที่จัดเก็บ บริการธุรกรรม และ/หรือ เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องที่จำเป็นต่อการทำงานของแอปหรือการให้บริการ ผู้ให้บริการเหล่านี้ส่งมอบฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ เครือข่าย พื้นที่จัดเก็บและ/หรือเทคโนโลยี Philips กำหนดให้ผู้ให้บริการมอบระดับการคุ้มครองที่เพียงพอต่อข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในระดับที่ ใกล้เคียงกับการคุ้มครองของเรา เรากำหนดให้ผู้ให้บริการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตาม คำแนะนำของเราในกรณีเฉพาะที่กล่าวถึงข้างต้นเท่านั้น รวมถึงกำหนดให้เข้าถึงข้อมูลปริมาณน้อย ที่สุดเท่าที่จำเป็นในการส่งมอบบริการ และคุ้มครองความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ บุคคลภายนอกอื่นๆ Philips ยังอาจทำงานร่วมกับบุคคลภายนอกที่เป็นผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ของบุคคลภายนอกเอง หาก Philips แบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลกับบุคคลภายนอกที่ใช้ข้อมูลส่วนบุคคล ของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ของบุคคลภายนอกเอง Philips จะตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้มีการแจ้งให้คุณ ทราบและ/หรือขอการยินยอมจากคุณตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องก่อนแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ ในกรณีนี้ โปรดอ่านประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวของบุคคลภายนอกโดยละเอียด เนื่องจากจะ บางครั้ง Philips มีการขายธุรกิจหรือส่วนหนึ่งของธุรกิจให้แก่บริษัทอื่น การถ่ายโอนกรรมสิทธิ์ดังกล่าว อาจรวมถึงการถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจนั้นโดยตรงให้แก่บริษัทผู้ซื้อ Philips สามารถมอบหมายสิทธิ์และข้อผูกมัดทั้งหมดภายใต้ประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวของเราได้อย่าง อิสระให้กับบริษัทใดๆ ในเครือโดยเกี่ยวข้องกับการควบรวมกิจการ การซื้อกิจการ การปรับโครงสร้าง หรือการขายสินทรัพย์ หรือโดยการดำเนินการทางกฎหมายหรือวิธีอื่นใด และอาจถ่ายโอนข้อมูล โปรดทราบว่าเมื่อคุณเข้าสู่ระบบผ่านบัญชีสื่อสังคมออนไลน์ Facebook จาก Android คุณจะเปิดใช้งาน Facebook เพื่อรวบรวมข้อมูลต่อไปนี้ผ่าน Facebook SDK: Facebook ยังอาจเก็บรวบรวมข้อมูลการวิเคราะห์จากการใช้ SDK ของคุณ ข้อมูลที่เกี่ยวกับชื่อของแอป ที่คุณใช้ วันที่ที่คุณอนุญาตการเข้าสู่ระบบและ URL ใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเข้าสู่ระบบ คุณสามารถ ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีที่ Facebook ใช้ข้อมูลของคุณได้จากการอ่าน นโยบายข้อมูล ของ Facebook โปรดทราบว่าฟังก์ชันการเข้าสู่ระบบ Facebook เป็นเพียงทางเลือก เราจะอนุญาตให้คุณเข้าสู่ระบบ โดยใช้บัญชี MyPhilips ของคุณได้เสมอ การถ่ายโอนข้ามพรมแดน เราอาจเก็บรักษาหรือประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในประเทศใดก็ได้ที่เรามีโรงงานหรือมีการ ติดต่อกับผู้ให้บริการ ด้วยการใช้บริการ คุณได้ยินยอมให้มีการถ่ายโอน (หากมี) ข้อมูลไปยังประเทศต่างๆ นอกประเทศที่คุณอาศัย ซึ่งอาจมีกฎการคุ้มครองข้อมูลที่แตกต่างจากประเทศของคุณ ในบางสภาพการณ์ ศาล องค์กรบังคับใช้กฎหมาย องค์กรที่มีอำนาจควบคุม หรือเจ้าหน้าที่ด้านการรักษาความปลอดภัย ในประเทศเหล่านั้นอาจมีสิทธิ์เข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ หากคุณอาศัยอยู่ในเขตเศรษฐกิจยุโรป ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอาจถูกถ่ายโอนไปยังบริษัทในเครือ หรือผู้ให้บริการในประเทศนอกเขตเศรษฐกิจยุโรปที่คณะกรรมาธิการยุโรปยอมรับว่ามีระดับการคุ้มครอง ข้อมูลที่เพียงพอตามมาตรฐานของเขตเศรษฐกิจยุโรป (สามารถดูรายชื่อประเทศแบบเต็มได้ ที่นี่ https://ec.europa.eu/justice/data-protection/international-transfers/adequacy/index_en.htm) สำหรับการถ่ายโอนข้อมูลจากเขตเศรษฐกิจยุโรปไปยังประเทศที่ไม่ได้รับการยอมรับจากคณะกรรมาธิการ เราเก็บข้อมูลของคุณไว้นานเท่าไร เราจะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไว้นานเท่าที่จำเป็นหรือเท่าที่อนุญาตตามวัตถุประสงค์ของการเก็บ รวบรวมข้อมูล หลักเกณฑ์ที่เราใช้เพื่อกำหนดระยะเวลาในการเก็บข้อมูลประกอบด้วย (i) ระยะเวลา ที่คุณใช้แอปหรือบริการ (ii) ข้อผูกมัดทางกฎหมายที่เราต้องปฏิบัติตาม หรือ (iii) ความเหมาะสมของ การเก็บข้อมูลตามสถานะทางกฎหมายของเรา (เช่น ตามอายุความ การดำเนินคดี หรือการตรวจสอบ ตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง)
ที่เกี่ยวข้องที่จำเป็นต่อการดำเนินการวิเคราะห์แอป
ระบุการปฏิบัติทางด้านความเป็นส่วนตัวของบุคคลภายนอก ประเภทข้อมูลส่วนบุคคลที่บุคคลภายนอก เก็บรวบรวม และวิธีการใช้งาน ประมวลผล และคุ้มครองข้อมูลดังกล่าวโดยบุคคลภายนอก
ส่วนบุคคลของคุณไปยังบริษัทใดๆ ในเครือ ผู้สืบทอดกิจการ หรือเจ้าของกิจการรายใหม่ได้
ยุโรป เช่น สหรัฐอเมริกา เราได้ใช้มาตรการที่เพียงพอในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เช่น กฎเกณฑ์การให้ความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลภายในองค์กรสำหรับลูกค้า ข้อมูลซัพพลายเออร์และ หุ้นส่วนธุรกิจ และ/หรือเงื่อนไขในสัญญามาตรฐานที่ยอมรับโดยคณ กรรมาธิการยุโรป คุณสามารถรับ
สำเนามาตรการเหล่านี้ได้โดยการไปที่ลิงก์ด้านบนหรือ ติดต่อเรา ที่นี่
ผู้ให้บริการ
เราทำงานร่วมกับผู้ให้บริการรายอื่นเพื่อช่วยเหลือในการดำเนินการ มอบ พัฒนา ทำความเข้าใจ ปรับแต่ง สนับสนุน และทำการตลาดบริการของเรา
เราอาจแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณกับผู้ให้บริการต่อไปนี้:
ผู้ให้บริการเหล่านี้ส่งมอบฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ เครือข่าย พื้นที่จัดเก็บ บริการธุรกรรม และ/หรือ เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องที่จำเป็นต่อการทำงานของแอปหรือการให้บริการ
ผู้ให้บริการเหล่านี้ส่งมอบฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ เครือข่าย พื้นที่จัดเก็บและ/หรือเทคโนโลยี
Philips กำหนดให้ผู้ให้บริการมอบระดับการคุ้มครองที่เพียงพอต่อข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในระดับที่ ใกล้เคียงกับการคุ้มครองของเรา เรากำหนดให้ผู้ให้บริการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตาม คำแนะนำของเราในกรณีเฉพาะที่กล่าวถึงข้างต้นเท่านั้น รวมถึงกำหนดให้เข้าถึงข้อมูลปริมาณน้อย ที่สุดเท่าที่จำเป็นในการส่งมอบบริการ และคุ้มครองความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ
บุคคลภายนอกอื่นๆ
Philips ยังอาจทำงานร่วมกับบุคคลภายนอกที่เป็นผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ของบุคคลภายนอกเอง หาก Philips แบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลกับบุคคลภายนอกที่ใช้ข้อมูลส่วนบุคคล ของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ของบุคคลภายนอกเอง Philips จะตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้มีการแจ้งให้คุณ ทราบและ/หรือขอการยินยอมจากคุณตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องก่อนแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ ในกรณีนี้ โปรดอ่านประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวของบุคคลภายนอกโดยละเอียด เนื่องจากจะ
บางครั้ง Philips มีการขายธุรกิจหรือส่วนหนึ่งของธุรกิจให้แก่บริษัทอื่น การถ่ายโอนกรรมสิทธิ์ดังกล่าว อาจรวมถึงการถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจนั้นโดยตรงให้แก่บริษัทผู้ซื้อ Philips สามารถมอบหมายสิทธิ์และข้อผูกมัดทั้งหมดภายใต้ประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวของเราได้อย่าง อิสระให้กับบริษัทใดๆ ในเครือโดยเกี่ยวข้องกับการควบรวมกิจการ การซื้อกิจการ การปรับโครงสร้าง หรือการขายสินทรัพย์ หรือโดยการดำเนินการทางกฎหมายหรือวิธีอื่นใด และอาจถ่ายโอนข้อมูล
โปรดทราบว่าเมื่อคุณเข้าสู่ระบบผ่านบัญชีสื่อสังคมออนไลน์ Facebook จาก Android คุณจะเปิดใช้งาน Facebook เพื่อรวบรวมข้อมูลต่อไปนี้ผ่าน Facebook SDK:
Facebook ยังอาจเก็บรวบรวมข้อมูลการวิเคราะห์จากการใช้ SDK ของคุณ ข้อมูลที่เกี่ยวกับชื่อของแอป ที่คุณใช้ วันที่ที่คุณอนุญาตการเข้าสู่ระบบและ URL ใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเข้าสู่ระบบ คุณสามารถ ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีที่ Facebook ใช้ข้อมูลของคุณได้จากการอ่าน นโยบายข้อมูล ของ Facebook โปรดทราบว่าฟังก์ชันการเข้าสู่ระบบ Facebook เป็นเพียงทางเลือก เราจะอนุญาตให้คุณเข้าสู่ระบบ โดยใช้บัญชี MyPhilips ของคุณได้เสมอ
การถ่ายโอนข้ามพรมแดน
เราอาจเก็บรักษาหรือประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในประเทศใดก็ได้ที่เรามีโรงงานหรือมีการ ติดต่อกับผู้ให้บริการ ด้วยการใช้บริการ คุณได้ยินยอมให้มีการถ่ายโอน (หากมี) ข้อมูลไปยังประเทศต่างๆ นอกประเทศที่คุณอาศัย ซึ่งอาจมีกฎการคุ้มครองข้อมูลที่แตกต่างจากประเทศของคุณ ในบางสภาพการณ์ ศาล องค์กรบังคับใช้กฎหมาย องค์กรที่มีอำนาจควบคุม หรือเจ้าหน้าที่ด้านการรักษาความปลอดภัย ในประเทศเหล่านั้นอาจมีสิทธิ์เข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ
หากคุณอาศัยอยู่ในเขตเศรษฐกิจยุโรป ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอาจถูกถ่ายโอนไปยังบริษัทในเครือ หรือผู้ให้บริการในประเทศนอกเขตเศรษฐกิจยุโรปที่คณะกรรมาธิการยุโรปยอมรับว่ามีระดับการคุ้มครอง ข้อมูลที่เพียงพอตามมาตรฐานของเขตเศรษฐกิจยุโรป (สามารถดูรายชื่อประเทศแบบเต็มได้ ที่นี่ https://ec.europa.eu/justice/data-protection/international-transfers/adequacy/index_en.htm) สำหรับการถ่ายโอนข้อมูลจากเขตเศรษฐกิจยุโรปไปยังประเทศที่ไม่ได้รับการยอมรับจากคณะกรรมาธิการ
เราเก็บข้อมูลของคุณไว้นานเท่าไร
เราจะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไว้นานเท่าที่จำเป็นหรือเท่าที่อนุญาตตามวัตถุประสงค์ของการเก็บ รวบรวมข้อมูล หลักเกณฑ์ที่เราใช้เพื่อกำหนดระยะเวลาในการเก็บข้อมูลประกอบด้วย (i) ระยะเวลา ที่คุณใช้แอปหรือบริการ (ii) ข้อผูกมัดทางกฎหมายที่เราต้องปฏิบัติตาม หรือ (iii) ความเหมาะสมของ การเก็บข้อมูลตามสถานะทางกฎหมายของเรา (เช่น ตามอายุความ การดำเนินคดี หรือการตรวจสอบ ตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง)
ทางเลือกและสิทธิของคุณ หากคุณต้องการส่งคำร้องเพื่อเข้าถึง แก้ไข ลบ จำกัด หรือคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่คุณ ได้ให้เราก่อนหน้านี้ หรือหากคุณต้องการส่งคำร้องเพื่อรับสำเนาอิเล็กทรอนิกส์ของข้อมูลส่วบุคคล โดยมีวัตถุประสงค์เป็นการส่งข้อมูลดังกล่าวไปยังบริษัทอื่น (ในขอบเขตที่คุณมีสิทธิ์เคลื่อนย้ายข้อมูลนี้ ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง) คุณสามารถติดต่อเราได้ ที่นี่ เราจะตอบสนองต่อคำร้องของคุณตามกฎหมาย ที่เกี่ยวข้อง ในคำร้อง โปรดระบุให้ชัดเจนว่าต้องการ เข้าถึง แก้ไข ลบ จำกัด หรือคัดค้านการประมวลผลข้อมูล ส่วนบุคคลใด เพื่อความปลอดภัยของคุณ เราอาจปฏิบัติตามคำร้องในส่วนของข้อมูลส่วนบุคคลที่ เกี่ยวข้องกับบัญชี ที่อยู่อีเมล หรือข้อมูลอื่นๆ ของบัญชีที่คุณใช้ในการส่งคำร้องถึงเราเท่านั้น โดยเรา อาจจำเป็นต้องยืนยันตัวตนของคุณก่อนปฏิบัติตามคำร้อง เราจะพยายามปฏิบัติตามคำร้องของคุณ โดยเร็วที่สุดตามสมควรในทางปฏิบัติ ในกรณีที่เราต้องอาศัยความยินยอมในการเก็บรวบรวมและ/หรือประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ คุณ จะสามารถเพิกถอนความยินยอมได้ทุกเมื่อโดยไม่ส่งผลต่อความถูกต้องตามกฎหมายของการประมวลผลตามความยินยอมของคุณก่อนมีการเพิกถอน ในกรณีที่เราต้องอาศัยการปฏิบัติตามสัญญาในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตามวัตถุประสงค์ของบริการ เราอาจไม่สามารถให้บริการได้หากเราไม่ได้รับข้อมูล ของคุณ โปรดทราบว่าหากคุณใช้ทางเลือกและสิทธิ์ (บางประการ) คุณอาจไม่สามารถใช้บริการบางส่วนหรือ ทั้งหมดได้อีก เมื่อเราประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตามข้อผูกมัดทางกฎหมายที่เราต้องปฏิบัติตาม รวมถึงเมื่อคุณ มีปฏิสัมพันธ์กับเราเพื่อใช้สิทธิ์ใดๆ ที่คุณมี เราจะถือว่าการประมวลผลเป็นการชอบด้วยกฎหมายตาม มาตรา 6.1.(c) ของระเบียบข้อบังคับ (สหภาพยุโรป) 2016/679
ทางเลือกและสิทธิของคุณ
หากคุณต้องการส่งคำร้องเพื่อเข้าถึง แก้ไข ลบ จำกัด หรือคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่คุณ ได้ให้เราก่อนหน้านี้ หรือหากคุณต้องการส่งคำร้องเพื่อรับสำเนาอิเล็กทรอนิกส์ของข้อมูลส่วบุคคล โดยมีวัตถุประสงค์เป็นการส่งข้อมูลดังกล่าวไปยังบริษัทอื่น (ในขอบเขตที่คุณมีสิทธิ์เคลื่อนย้ายข้อมูลนี้ ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง) คุณสามารถติดต่อเราได้ ที่นี่ เราจะตอบสนองต่อคำร้องของคุณตามกฎหมาย ที่เกี่ยวข้อง
ในคำร้อง โปรดระบุให้ชัดเจนว่าต้องการ เข้าถึง แก้ไข ลบ จำกัด หรือคัดค้านการประมวลผลข้อมูล ส่วนบุคคลใด เพื่อความปลอดภัยของคุณ เราอาจปฏิบัติตามคำร้องในส่วนของข้อมูลส่วนบุคคลที่ เกี่ยวข้องกับบัญชี ที่อยู่อีเมล หรือข้อมูลอื่นๆ ของบัญชีที่คุณใช้ในการส่งคำร้องถึงเราเท่านั้น โดยเรา อาจจำเป็นต้องยืนยันตัวตนของคุณก่อนปฏิบัติตามคำร้อง เราจะพยายามปฏิบัติตามคำร้องของคุณ โดยเร็วที่สุดตามสมควรในทางปฏิบัติ
ในกรณีที่เราต้องอาศัยความยินยอมในการเก็บรวบรวมและ/หรือประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ คุณ จะสามารถเพิกถอนความยินยอมได้ทุกเมื่อโดยไม่ส่งผลต่อความถูกต้องตามกฎหมายของการประมวลผลตามความยินยอมของคุณก่อนมีการเพิกถอน ในกรณีที่เราต้องอาศัยการปฏิบัติตามสัญญาในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตามวัตถุประสงค์ของบริการ เราอาจไม่สามารถให้บริการได้หากเราไม่ได้รับข้อมูล ของคุณ
โปรดทราบว่าหากคุณใช้ทางเลือกและสิทธิ์ (บางประการ) คุณอาจไม่สามารถใช้บริการบางส่วนหรือ ทั้งหมดได้อีก
เมื่อเราประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตามข้อผูกมัดทางกฎหมายที่เราต้องปฏิบัติตาม รวมถึงเมื่อคุณ มีปฏิสัมพันธ์กับเราเพื่อใช้สิทธิ์ใดๆ ที่คุณมี เราจะถือว่าการประมวลผลเป็นการชอบด้วยกฎหมายตาม มาตรา 6.1.(c) ของระเบียบข้อบังคับ (สหภาพยุโรป) 2016/679
เราปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เราเคร่งครัดกับหน้าที่ในการคุ้มครองข้อมูลที่คุณมอบให้กับ Philips จากการบิดเบือนโดยไม่ตั้งใจหรือโดย ไม่ได้รับอนุญาต การสูญหาย การใช้งานในทางที่ผิด การเปิดเผย หรือการเข้าถึง Philips ใช้เทคโนโลยี รักษาความปลอดภัยและมาตรการทางเทคนิคและมาตรการขององค์กรที่หลากหลายเพื่อช่วยคุ้มครอง ข้อมูลของคุณ เราจึงใช้การควบคุมการเข้าถึง ไฟร์วอลล์ และโปรโตคอลที่มีความปลอดภัย รวมถึง มาตรการอื่นๆ เพื่อวัตถุประสงค์นี้
เราปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ
เราเคร่งครัดกับหน้าที่ในการคุ้มครองข้อมูลที่คุณมอบให้กับ Philips จากการบิดเบือนโดยไม่ตั้งใจหรือโดย ไม่ได้รับอนุญาต การสูญหาย การใช้งานในทางที่ผิด การเปิดเผย หรือการเข้าถึง Philips ใช้เทคโนโลยี รักษาความปลอดภัยและมาตรการทางเทคนิคและมาตรการขององค์กรที่หลากหลายเพื่อช่วยคุ้มครอง ข้อมูลของคุณ เราจึงใช้การควบคุมการเข้าถึง ไฟร์วอลล์ และโปรโตคอลที่มีความปลอดภัย รวมถึง มาตรการอื่นๆ เพื่อวัตถุประสงค์นี้
ข้อมูลพิเศษสำหรับผู้ปกครอง Philips มีนโยบายในการปฏิบัติตามกฎหมายเมื่อจำเป็นต้องมีการอนุญาตจากพ่อแม่หรือผู้ปกครอง ก่อนเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของเด็ก เรามุ่งมั่นที่จะคุ้มครองความต้องการด้าน ความเป็นส่วนตัวของเด็ก และสนับสนุนให้พ่อแม่และผู้ปกครองมีบทบาทในกิจกรรมหรือความสนใจ
ทางออนไลน์ของเด็ก หากพ่อแม่หรือผู้ปกครองพบว่าบุตรหลานได้มอบข้อมูลส่วนบุคคลของตนให้แก่เราโดยไม่ได้รับ ความยินยอม โปรดติดต่อเรา ที่นี่ หากเราพบว่ามีเด็กให้ข้อมูลส่วนบุคคลของตนเองแก่เรา เราจะลบ ข้อมูลของเด็กผู้นั้นออกจากไฟล์ของเรา
ข้อมูลพิเศษสำหรับผู้ปกครอง
Philips มีนโยบายในการปฏิบัติตามกฎหมายเมื่อจำเป็นต้องมีการอนุญาตจากพ่อแม่หรือผู้ปกครอง ก่อนเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของเด็ก เรามุ่งมั่นที่จะคุ้มครองความต้องการด้าน ความเป็นส่วนตัวของเด็ก และสนับสนุนให้พ่อแม่และผู้ปกครองมีบทบาทในกิจกรรมหรือความสนใจ
การเปลี่ยนแปลงสำหรับประกาศเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้ บริการของเราอาจมีการเปลี่ยนแปลงเป็นครั้งคราวโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ด้วยเหตุผลนี้ เรา สงวนสิทธิ์ในการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวนี้เป็นครั้งคราว โดยเมื่อมี การเปลี่ยนแปลงประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวนี้ เราจะเปลี่ยนแปลงวันที่ด้านบนของประกาศ เกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวนี้ด้วย เราสนับสนุนให้คุณตรวจสอบเวอร์ชันล่าสุดของประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวอย่างสม่ำเสมอ ประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวฉบับใหม่จะมีผลบังคับใช้ทันทีที่ประกาศ หากคุณไม่ยอมรับประกาศ ฉบับแก้ไข คุณควรเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าของคุณ หรือหยุดใช้งานบริการ หากคุณยังคงเข้าถึงหรือ ใช้บริการของเราต่อหลังจากที่การเปลี่ยนแปลงมีผลบังคับใช้ ถือว่าคุณได้รับรู้และยอมรับประกาศ เกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวที่มีการแก้ไข
การเปลี่ยนแปลงสำหรับประกาศเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้
บริการของเราอาจมีการเปลี่ยนแปลงเป็นครั้งคราวโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ด้วยเหตุผลนี้ เรา สงวนสิทธิ์ในการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวนี้เป็นครั้งคราว โดยเมื่อมี การเปลี่ยนแปลงประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวนี้ เราจะเปลี่ยนแปลงวันที่ด้านบนของประกาศ เกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวนี้ด้วย เราสนับสนุนให้คุณตรวจสอบเวอร์ชันล่าสุดของประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวอย่างสม่ำเสมอ ประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวฉบับใหม่จะมีผลบังคับใช้ทันทีที่ประกาศ หากคุณไม่ยอมรับประกาศ ฉบับแก้ไข คุณควรเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าของคุณ หรือหยุดใช้งานบริการ หากคุณยังคงเข้าถึงหรือ
ใช้บริการของเราต่อหลังจากที่การเปลี่ยนแปลงมีผลบังคับใช้ ถือว่าคุณได้รับรู้และยอมรับประกาศ เกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวที่มีการแก้ไข
ติดต่อเรา สำหรับวัตถุประสงค์ตามมาตรา 27 ของระเบียบข้อบังคับ (สหภาพยุโรป) 2016/679 โปรดติดต่อ Philips International B.V. (High Tech Campus 5, Eindhoven, 5656 AE เนเธอร์แลนด์) ซึ่งทำหน้าที่เป็นตัวแทนของเราในสหภาพยุโรป หากคุณมีคำถามเกี่ยวกับประกาศความเป็นส่วนตัวนี้หรือวิธีที่ Philips นำข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไปใช้ โปรดติดต่อเรา (รวมถึง เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลและ/หรือตัวแทนของเรา) ที่นี่ นอกจากนี้คุณยังมี สิทธิ์ในการร้องเรียนกับเจ้าหน้าที่ควบคุมดูแลในประเทศหรือภูมิภาคของคุณด้วย
ติดต่อเรา
สำหรับวัตถุประสงค์ตามมาตรา 27 ของระเบียบข้อบังคับ (สหภาพยุโรป) 2016/679 โปรดติดต่อ Philips International B.V. (High Tech Campus 5, Eindhoven, 5656 AE เนเธอร์แลนด์) ซึ่งทำหน้าที่เป็นตัวแทนของเราในสหภาพยุโรป
หากคุณมีคำถามเกี่ยวกับประกาศความเป็นส่วนตัวนี้หรือวิธีที่ Philips นำข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไปใช้ โปรดติดต่อเรา (รวมถึง เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลและ/หรือตัวแทนของเรา) ที่นี่ นอกจากนี้คุณยังมี สิทธิ์ในการร้องเรียนกับเจ้าหน้าที่ควบคุมดูแลในประเทศหรือภูมิภาคของคุณด้วย
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