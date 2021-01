ผู้ให้บริการ

เราทำงานร่วมกับผู้ให้บริการรายอื่นเพื่อช่วยเหลือในการดำเนินการ มอบ พัฒนา ทำความเข้าใจ ปรับแต่ง สนับสนุน และโฆษณาบริการของเรา

เราอาจแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณกับผู้ให้บริการต่อไปนี้:

ผู้ให้บริการ IT และ Cloud



ผู้ให้บริการเหล่านี้ส่งมอบฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ เครือข่าย พื้นที่จัดเก็บ บริการธุรกรรม และ/หรือเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องที่จำเป็น ต่อการทำงานของแอพและการให้บริการ



Philips กำหนดให้ผู้ให้บริการมอบระดับการคุ้มครองที่เพียงพอต่อข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในระดับที่ใกล้เคียงกับการคุ้มครองของเรา เรากำหนดให้ผู้ให้บริการประมวลผลข้อมูลของคุณตามคำแนะนำของเราในกรณีเฉพาะที่กล่าวถึงข้างต้นเท่านั้น รวมถึงกำหนดให้เข้าถึงข้อมูลปริมาณน้อยที่สุดเท่าที่จำเป็นในการส่งมอบบริการ และรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

บุคคลที่สามอื่นๆ

Philips ยังอาจทำงานร่วมกับบุคคลที่สามที่เป็นผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ของบุคคลที่สามเอง หาก Philips แบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลกับบุคคลที่สามที่ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ของบุคคลที่สามเอง Philips จะตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้มีการแจ้งให้คุณทราบและ/หรือขอการยินยอมจากคุณตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องก่อนแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคล ในกรณีนี้ โปรดอ่านประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวของของบุคคลที่สามโดยละเอียด เนื่องจากจะระบุการปฏิบัติทางด้านความเป็นส่วนตัวของบุคคลที่สาม ประเภทข้อมูลส่วนบุคคลที่บุคคลที่สามเก็บรวบรวม และวิธีการใช้งาน ประมวลผล และคุ้มครองข้อมูลดังกล่าวโดยบุคคลที่สาม

บางครั้ง Philips มีการขายธุรกิจหรือส่วนหนึ่งของธุรกิจให้แก่บริษัทอื่น การถ่ายโอนกรรมสิทธิ์ดังกล่าวอาจรวมถึงการถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจนั้นโดยตรงให้แก่บริษัทผู้ซื้อ Philips สามารถมอบหมายหรือดำเนินการทางกฎหมายหรือในทางกลับกันเพื่อมอบหมายสิทธิและข้อผูกมัดทั้งหมดเกี่ยวกับการควบรวมกิจการ การซื้อกิจการ การปรับโครงสร้าง หรือการขายสินทรัพย์ภายใต้ประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวของเราอย่างอิสระให้กับบริษัทในเครือใดๆ และอาจถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไปยังบริษัทในเครือ ผู้สืบทอดกิจการ หรือเจ้าของกิจการรายใหม่ใดๆ



การถ่ายโอนข้ามพรมแดน

เราอาจเก็บรักษาหรือประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในประเทศใดก็ได้ที่เรามีโรงงานหรือมีการติดต่อกับผู้ให้บริการ ด้วยการใช้บริการ คุณได้ยินยอมให้มีการถ่ายโอน (หากมี) ข้อมูลไปยังประเทศต่างๆ นอกประเทศที่คุณอาศัย ซึ่งอาจมีกฎการคุ้มครองข้อมูลที่แตกต่างจากประเทศของคุณ ในบางสภาพการณ์ ศาล องค์กรบังคับใช้กฎหมาย องค์กรที่มีอำนาจควบคุม หรือเจ้าหน้าที่ด้านการรักษาความปลอดภัยในประเทศเหล่านั้นอาจมีสิทธิ์เข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

หากคุณอาศัยอยู่ในเขตเศรษฐกิจยุโรป ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอาจถูกถ่ายโอนไปยังบริษัทในเครือหรือผู้ให้บริการในประเทศนอกเขตเศรษฐกิจยุโรปที่ คณะกรรมาธิการยุโรปยอมรับว่ามีระดับการคุ้มครองข้อมูลที่เพียงพอตามมาตรฐานของเขตเศรษฐกิจยุโรป (สามารถดูรายชื่อประเทศแบบเต็มได้ ที่นี่ http://ec.europa.eu/justice/data-protection/international-transfers/adequacy/index_en.htm) สำหรับการถ่ายโอนจากเขตเศรษฐกิจยุโรปไปยังประเทศที่ไม่ได้รับการยอมรับจากคณะกรรมาธิการยุโรป เช่น สหรัฐอเมริกา เราได้ใช้มาตรการที่เพียงพอในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เช่น กฎเกณฑ์การให้ความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลภายในองค์กรสำหรับลูกค้า ข้อมูลซัพพลายเออร์และหุ้นส่วนธุรกิจ และ/หรือเงื่อนไขในสัญญามาตรฐานที่ยอมรับโดยคณะกรรมาธิการยุโรป คุณสามารถรับสำเนามาตรการเหล่านี้ได้โดยการไปที่ลิงก์ด้านบนหรือติดต่อ privacy@philips.com

เราเก็บข้อมูลของคุณไว้นานเท่าไร

เราจะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไว้นานเท่าที่จำเป็นหรือเท่าที่อนุญาตตามวัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวมข้อมูล หลักเกณฑ์ที่เราใช้เพื่อกำหนดระยะเวลาในการเก็บข้อมูลประกอบด้วย (i) ระยะเวลาที่คุณใช้แอพหรือบริการ (ii) ข้อมูกมัดทางกฎหมายที่เราต้องปฏิบัติตาม หรือ (iii) ความเหมาะสมของการเก็บข้อมูลตามสถานะทางกฎหมายของเรา (เช่น ตามอายุความ การดำเนินคดี หรือการตรวจสอบตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง)

We will retain your personal data for as long as needed or permitted in light of the purpose(s) for which the data is collected. The criteria we use to determine our retention periods include: (i) the length of time you use the App and Services; (ii) whether there is a legal obligation to which we are subject; or (iii) whether retention is advisable in light of our legal position (such as in regard to applicable statutes of limitations, litigation or regulatory investigations)Data about your interactions and usage of the Philips digital channels such as social media, websites, emails, apps and connected product. This data may include: IP address, cookies, device information, communications you click on or tap, location details, websites you visit.

