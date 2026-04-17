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MR monitoring
Expression MR Disposable LoFlo Sample Line Pediatric Cannula, Box of 100
Expression MR Disposable LoFlo Sample Line Pediatric Cannula, Box of 100
CO2 (Carbon Dioxide)
MR monitoring
Expression MR Disposable LoFlo Sample Line Pediatric Cannula, Box of 100
CO2 (Carbon Dioxide)
MR monitoring
For monitors configured without Anesthetic Agents option. LoFlo Sample Line, Ped Cannula, Box 100
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Specifications
Product details
Unit of Measure
100/Box
Disposable or reusable
Disposable
Patient Application
Pediatric
Use with Philips Equipment
Expression MR200
Latex-free
Yes
Sterile or Non-Sterile
Non-Sterile
CE Certified
Yes
Disclaimer
Product may not be available in all geographies, please check with your Philips representative for complete portfolio availability.