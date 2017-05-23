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IntelliVue MX400/MX450 GE Aestiva Anesthesia Machine

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GE Aestiva Mounting Kit (P/N: DX-0024-96)
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GCX P/N: DX-0024-96 kit includes: Pivoting vent arm monitor mount; pivoting vent arm mount with a down post for a Flexible Module Server (FMS) (can be mounted horizontally or vertically).

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GE Aestiva Mounting Kit (P/N: DX-0024-11)

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GE Aestiva Mounting Kit (P/N: PH-0054-90)

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Contact information:

GCX Corporation
3875 Cypress Drive
Petaluma, CA 94954
Email: sales@gcx.com
URL: https://www.gcx.com/philips
Ph: 707.773.1100, 800.228.2555
Fax 707.773.1180

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