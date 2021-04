ผู้ให้บริการ

เราทำงานร่วมกับผู้ให้บริการรายอื่นเพื่อช่วยเหลือในการดำเนินการ มอบ พัฒนา ทำความเข้าใจ ปรับแต่ง สนับสนุน และทำการตลาดบริการของเรา

เราอาจแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณกับผู้ให้บริการต่อไปนี้:

ผู้ให้บริการเหล่านี้ส่งมอบฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ เครือข่าย พื้นที่จัดเก็บ บริการธุรกรรม และ/หรือ

เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องที่จำเป็นต่อการทำงานของแอปหรือการให้บริการ

ผู้ให้บริการเหล่านี้ส่งมอบฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ เครือข่าย พื้นที่จัดเก็บและ/หรือ

เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องที่จำเป็นต่อการดำเนินการวิเคราะห์แอป

Philips กำหนดให้ผู้ให้บริการมอบระดับการคุ้มครองที่เพียงพอต่อข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในระดับ ที่ใกล้เคียงกับการคุ้มครองของเรา เรากำหนดให้ผู้ให้บริการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตาม คำแนะนำของเราในกรณีเฉพาะที่กล่าวถึงข้างต้นเท่านั้น รวมถึงกำหนดให้เข้าถึงข้อมูลปริมาณน้อย ที่สุดเท่าที่จำเป็นในการส่งมอบบริการ และคุ้มครองความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

บุคคลภายนอกอื่นๆ

Philips ยังอาจทำงานร่วมกับบุคคลภายนอกที่เป็นผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ ของบุคคลภายนอกเอง หาก Philips แบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลกับบุคคลภายนอกที่ใช้ข้อมูลส่วนบุคคล ของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ของบุคคลภายนอกเอง Philips จะตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้มีการแจ้งให้คุณ ทราบและ/หรือขอการยินยอมจากคุณตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องก่อนแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคล ในกรณีนี้ โปรดอ่านประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวของบุคคลภายนอกโดยละเอียด เนื่องจากจะระบุการปฏิบัติ ทางด้านความเป็นส่วนตัวของบุคคลภายนอก ประเภทข้อมูลส่วนบุคคลที่บุคคลภายนอกเก็บรวบรวม และวิธีการใช้งาน ประมวลผล และคุ้มครองข้อมูลดังกล่าวโดยบุคคลภายนอก

บางครั้ง Philips มีการขายธุรกิจหรือส่วนหนึ่งของธุรกิจให้แก่บริษัทอื่น การถ่ายโอนกรรมสิทธิ์ดังกล่าว อาจรวมถึงการถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจนั้นโดยตรงให้แก่บริษัทผู้ซื้อ Philips สามารถมอบหมายสิทธิ์และข้อผูกมัดทั้งหมดภายใต้ประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวของเราได้อย่าง อิสระให้กับบริษัทใดๆ ในเครือโดยเกี่ยวข้องกับการควบรวมกิจการ การซื้อกิจการ การปรับโครงสร้าง หรือการขายสินทรัพย์ หรือโดยการดำเนินการทางกฎหมายหรือวิธีอื่นใด และอาจถ่ายโอนข้อมูล ส่วนบุคคลของคุณไปยังบริษัทใดๆ ในเครือ ผู้สืบทอดกิจการ หรือเจ้าของกิจการรายใหม่ได้

เราอาจแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณกับบุคคลภายนอกตามที่คุณร้องขอได้ดังต่อไปนี้:

บุคคลภายนอกเหล่านี้อาจให้บริการของตนเองแก่คุณ เราอาจแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณกับบุคคลภายนอกเหล่านี้ตามคำขอของคุณและ/หรือตาม กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

โปรดทราบว่าเมื่อคุณเข้าสู่ระบบผ่านบัญชีสื่อสังคมออนไลน์ Facebook จาก Android คุณจะเปิดใช้งาน Facebook เพื่อรวบรวมข้อมูลต่อไปนี้ผ่าน Facebook SDK:

Facebook ยังอาจเก็บรวบรวมข้อมูลการวิเคราะห์จากการใช้ SDK ของคุณ ข้อมูลที่เกี่ยวกับชื่อของแอป ที่คุณใช้ วันที่ที่คุณอนุญาตการเข้าสู่ระบบและ URL ใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเข้าสู่ระบบ คุณสามารถดู ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีที่ Facebook ใช้ข้อมูลของคุณได้จากการอ่าน นโยบายข้อมูล ของ Facebook โปรดทราบว่าฟังก์ชันการเข้าสู่ระบบ Facebook เป็นเพียงทางเลือก เราจะอนุญาตให้คุณเข้าสู่ระบบ โดยใช้บัญชี MyPhilips ของคุณได้เสมอ

Amazon Dash Replenishment Services

ในบางประเทศ เรารองรับบริการ BrushSync Reorder (“BrushSync”) เมื่อคุณสมัครใช้งาน BrushSync แอปจะสั่งซื้อหัวแปรงให้คุณโดยอัตโนมัติผ่านบริการ Dash Replenishment Service (“DRS”) ของ Amazon ในการดำเนินการนี้ คุณจะต้องเข้าสู่ระบบบัญชี Amazon และ Amazon จะให้บริการของ ตนเองแก่คุณ โปรดอ่าน ข้อกำหนดและเงื่อนไข และ ประกาศความเป็นส่วนตัว ของ Amazon เนื่องจาก จะระบุการปฏิบัติทางด้านความเป็นส่วนตัว ประเภทข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวม และวิธีการใช้งาน ประมวลผล และคุ้มครองข้อมูลดังกล่าวโดย Amazon

เมื่อคุณตั้งค่าการสมัครใช้งาน BrushSync เราจะแชร์ข้อมูลต่อไปนี้กับ Amazon: หมายเลขซีเรียลของ อุปกรณ์ รุ่น (หมายเลข hx) ของอุปกรณ์ และเวลาที่ควรสั่งซื้อหัวแปรงใหม่ (“ข้อมูล BrushSync”) และ ในการติดตามการสมัครใช้งานของคุณ เราจะเก็บ Amazon Customer ID ของคุณไว้ หากคุณยกเลิก สมัครใช้งาน BrushSync เราจะลบ Customer ID ดังกล่าวออก คุณสามารถดำเนินการต่อไปนี้ได้ตลอดเวลา (i) พักหรือเปลี่ยนแปลงคำสั่งซื้อโดยใช้ Reorder Settings ที่หน้า My Brush Head ของแอป และ/หรือ (ii) ยกเลิกคำสั่งซื้อใดๆ ผ่าน Amazon

คุณเข้าใจว่า Amazon ให้บริการเสียงของตนแก่คุณและโดยการเปิดใช้งาน BrushSync คุณจะแจ้งให้เรา แบ่งปันข้อมูล BrushSync ของคุณกับ Amazon ซึ่งอาจดำเนินการเช่นเดียวกันในประเทศที่อยู่นอก ประเทศที่คุณอาศัยอยู่ ซึ่งอาจไม่ได้ให้ความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเพียงพอ

การถ่ายโอนข้ามพรมแดน

เราอาจเก็บรักษาหรือประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในประเทศใดก็ได้ที่เรามีโรงงานหรือมีการติดต่อ กับผู้ให้บริการ ด้วยการใช้บริการ คุณได้ยินยอมให้มีการถ่ายโอน (หากมี) ข้อมูลไปยังประเทศต่างๆ นอก ประเทศที่คุณอาศัย ซึ่งอาจมีกฎการคุ้มครองข้อมูลที่แตกต่างจากประเทศของคุณ ในบางสภาพการณ์ ศาล องค์กรบังคับใช้กฎหมาย องค์กรที่มีอำนาจควบคุม หรือเจ้าหน้าที่ด้านการรักษาความปลอดภัยในประเทศ เหล่านั้นอาจมีสิทธิ์เข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

หากคุณอาศัยอยู่ในเขตเศรษฐกิจยุโรป ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอาจถูกถ่ายโอนไปยังบริษัทในเครือ หรือผู้ให้บริการในประเทศนอกเขตเศรษฐกิจยุโรปที่คณะกรรมาธิการยุโรปยอมรับว่ามีระดับการคุ้มครอง ข้อมูลที่เพียงพอตามมาตรฐานของเขตเศรษฐกิจยุโรป (สามารถดูรายชื่อประเทศแบบเต็มได้ ที่นี่ (https://ec.europa.eu/justice/data-protection/international-transfers/adequacy/index_en.htm) สำหรับการถ่ายโอนจากเขตเศรษฐกิจยุโรปไปยังประเทศที่ไม่ได้รับการยอมรับจากคณะกรรมาธิการยุโรป เช่น สหรัฐอเมริกา เราได้ใช้มาตรการที่เพียงพอในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เช่น กฎเกณฑ์การให้ความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลภายในองค์กรสำหรับลูกค้า ข้อมูลซัพพลายเออร์และ หุ้นส่วนธุรกิจ และ/หรือเงื่อนไขในสัญญามาตรฐานที่ยอมรับโดยคณะกรรมาธิการยุโรป คุณสามารถรับ สำเนามาตรการเหล่านี้ได้โดยการไปที่ลิงก์ด้านบนหรือ ติดต่อเรา ที่นี่

เราเก็บข้อมูลของคุณไว้นานเท่าไร

เราจะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไว้นานเท่าที่จำเป็นหรือเท่าที่อนุญาตตามวัตถุประสงค์ของการเก็บ รวบรวมข้อมูล หลักเกณฑ์ที่เราใช้เพื่อกำหนดระยะเวลาในการเก็บข้อมูลประกอบด้วย (i) ระยะเวลา ที่คุณใช้แอปหรือบริการ (ii) ข้อผูกมัดทางกฎหมายที่เราต้องปฏิบัติตาม หรือ (iii) ความเหมาะสมของ การเก็บข้อมูลตามสถานะทางกฎหมายของเรา (เช่น ตามอายุความ การดำเนินคดี หรือการตรวจสอบ ตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง)

Data about your interactions and usage of the Philips digital channels such as social media, websites, emails, apps and connected product. This data may include: IP address, cookies, device information, communications you click on or tap, location details, websites you visit.