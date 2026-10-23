ผลิตภัณฑ์ฝ่ายสนับสนุน

สมัครเพื่อรับข่าวสารและข้อเสนอพิเศษ

รับประกัน 2 ปีเต็ม

การดูแลแม่และเด็ก

ให้เจ้าตัวน้อยของคุณเริ่มต้นอย่างสุขภาพดี

ทารกอยู่ในเปล

แบ่งปันการดูแล

Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

ที่แนะนำโดยคุณแม่ทั่วโลก1

ที่ Philips Avent เรามุ่งมั่นที่จะเสริมสร้างความมั่นใจให้ผู้หญิงได้ดูแลตนเอง

ด้วยเหตุนี้เราจึงสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์และโซลูชันที่เชื่อถือได้และมีคุณภาพสูง เพื่อให้คุ...

Slide 1 of 4
  • ทารกพร้อมกับจุกนมหลอก

    คุณทราบหรือไม่ว่า

    86% ของคุณแม่รู้สึกถูกกดดันในการที่จะเป็นพ่อแม่ที่สมบูรณ์แบบ2

  • ผู้หญิงกำลังดื่มกาแฟขณะที่สวมเครื่องปั๊มนมแบบไม่ต้องใช้มือจับ

    คุณทราบหรือไม่ว่า

    คุณแม่ 57% มีเวลาดูแลตัวเองเพียงไม่ถึงหนึ่งชั่วโมงต่อวัน2

  • ผู้หญิงกำลังนอนหลับถัดจากอุปกรณ์สำหรับเฝ้าดูเด็ก

    คุณทราบหรือไม่ว่า

    คุณแม่ 79% มีเวลานอนหลับน้อยลงหลังจากที่มีลูก2

  • ผู้หญิงกำลังปลอบลูก

    คุณทราบหรือไม่ว่า

    คุณแม่ 75% คิดว่าได้รับแรงกดดันที่เพิ่มขึ้นใน 10 ปีที่ผ่านมา2

ประเภทที่เกี่ยวข้อง

Standard Product Photograph (PPL) MCC, Pacifiers Soothers

จุกนมหลอก

Standard Product Photograph (PPL) MCC, Breast pumps

เครื่องปั๊มน้ำนม

Standard Product Photograph (PPL) MCC - Baby Bottles & Teats

ขวดนมทารกและจุกนม

Standard Product Photograph (PPL) MCC, Bottle Warmers & Sterilizers

เครื่องอุ่นและนึ่งฆ่าเชื้อขวดนม

Standard Product Photograph (PPL) MCC, Toddler Sippy Cups

ถ้วยหัดดื่มสำหรับเด็ก

ผลิตภัณฑ์ Philips Avent นั้นช่วยแบ่งปันการดูแล

  • ที่ปั๊มน้ำนมและขวด

    คุณทราบไหมว่าคุณแม่ 2 ใน 3 คนไม่เคยมีเวลาเป็นส่วนตัวเลย การปั๊มที่ทำได้อย่างรวดเร็ว และขวดที่มีรูปร่างเหมือนเต้านม ที่ปั๊มน้ำนมและขวดของเรานั้นถูกออกแบบมาเพื่อให้พ่อแม่และครอบครัวสามารถมีส่วนร่วม และแบ่งปันการดูแล

  • หัวนมยาง

    คุณทราบไหมว่าคุณแม่ 8 ใน 10 คนมีเวลานอนหลับน้อยลงหลังจากที่มีลูก จุกนมหลอกของเราที่มีให้เลือกหลากหลายนั้นได้รับการออกแบบมาเพื่อให้สมาชิกทุกคนในครอบครัวสามารถมีส่วนร่วมในการเลี้ยงดูทารก โดยเฉพาะในช่วงสองสามเดือนแรก

  • กล้องจับภาพเด็กทารก

    คุณทราบไหมว่ามีพ่อแม่ถึง 70% รู้สึกเป็นกังวลในขณะที่ลูกของตนหลับ อุปกรณ์สังเกตการณ์ลูกน้อยของเราจะช่วยให้คุณวางใจได้เมื่อคุณหรือผู้ดูแลกำลังให้การดูแลลูกน้อยอยู่โดยไม่ต้องคอยเฝ้าตลอดเวลา

ชายกำลังป้อนนมให้ลูกน้อย
ความยั่งยืน
ดูแลคุณแม่ ลูกน้อย และโลกของเรา

เมื่อลูกน้อยของคุณเติบโตยิ่งขึ้น โลกของเขาก็เช่นกัน Philips Avent ตอบรับความเชื่อเรื่องการแบ่งปันการดูแลด้วยการมอบโซลูชันที่ยั่งยืนในการดูแลลูกน้อยของคุณ โดยส่งผลต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุดเท่าที่ทำได้

คำถามที่พบบ่อย

ฝ่ายบริการและสนับสนุนลูกค้า

รับความช่วยเหลือเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของคุณ ค้นหาคู่มือ เรียนรู้เคล็ดลับและเทคนิคที่ดีที่สุด และแก้ไขปัญหาต่างๆ

หน้าหลักการสนับสนุน

ค้นหาหัวข้อการสนับสนุนทั้งหมดและอื่นๆ เพิ่มเติม

ค้นหาผลิตภัณฑ์ของคุณ

ค้นหาตามหมายเลขรุ่นและค้นหาข้อมูลจำเพาะของผลิตภัณฑ์

ซื้ออะไหล่และอุปกรณ์เสริม

ค้นหาชิ้นส่วนและอุปกรณ์เสริมผลิตภัณฑ์ของคุณ

ข้อจำกัดความรับผิด

  1. อิงกับการสำรวจความพึงพอใจออนไลน์ทั่วโลกด้านแบรนด์และผลิตภัณฑ์การดูแลแม่และเด็กในปี 2024 กับผู้ใช้ 8,139 คน 

  2. เกี่ยวกับงานวิจัย - การวิจัยระดับนานาชาตินี้ทำโดย OnePoll ในนามของ Philips ในเดือนพฤศจิกายน 2023 กับคุณแม่ 12,000 คนที่มีลูกในช่วงอายุ 0-3 ปีที่มาจากประเทศต่อไปนี้: สหรัฐอเมริกา, ฝรั่งเศส, อินเดีย, อินโดนีเซีย, โปแลนด์, ตุรกี, บราซิล, เยอรมนี (กับคุณแม่จำนวน 12,000 คน) การวิจัยยังทำการสอบถามตัวแทนจากบุคคลทั่วไป 2,000 คน (ถูกถ่วงน้ำหนักให้เป็น Nationally Representative อิงกับอายุ/เพศ/ภูมิภาค) แต่ละรายการในประเทศเดียวกันตามรายการด้านบน (มีบุคคลทั่วไปทั้งหมด 16,000 คน) 