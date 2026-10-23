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คุณทราบไหมว่าคุณแม่ 2 ใน 3 คนไม่เคยมีเวลาเป็นส่วนตัวเลย การปั๊มที่ทำได้อย่างรวดเร็ว และขวดที่มีรูปร่างเหมือนเต้านม ที่ปั๊มน้ำนมและขวดของเรานั้นถูกออกแบบมาเพื่อให้พ่อแม่และครอบครัวสามารถมีส่วนร่วม และแบ่งปันการดูแล
คุณทราบไหมว่าคุณแม่ 8 ใน 10 คนมีเวลานอนหลับน้อยลงหลังจากที่มีลูก จุกนมหลอกของเราที่มีให้เลือกหลากหลายนั้นได้รับการออกแบบมาเพื่อให้สมาชิกทุกคนในครอบครัวสามารถมีส่วนร่วมในการเลี้ยงดูทารก โดยเฉพาะในช่วงสองสามเดือนแรก
คุณทราบไหมว่ามีพ่อแม่ถึง 70% รู้สึกเป็นกังวลในขณะที่ลูกของตนหลับ อุปกรณ์สังเกตการณ์ลูกน้อยของเราจะช่วยให้คุณวางใจได้เมื่อคุณหรือผู้ดูแลกำลังให้การดูแลลูกน้อยอยู่โดยไม่ต้องคอยเฝ้าตลอดเวลา
เมื่อลูกน้อยของคุณเติบโตยิ่งขึ้น โลกของเขาก็เช่นกัน Philips Avent ตอบรับความเชื่อเรื่องการแบ่งปันการดูแลด้วยการมอบโซลูชันที่ยั่งยืนในการดูแลลูกน้อยของคุณ โดยส่งผลต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุดเท่าที่ทำได้
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อิงกับการสำรวจความพึงพอใจออนไลน์ทั่วโลกด้านแบรนด์และผลิตภัณฑ์การดูแลแม่และเด็กในปี 2024 กับผู้ใช้ 8,139 คน
เกี่ยวกับงานวิจัย - การวิจัยระดับนานาชาตินี้ทำโดย OnePoll ในนามของ Philips ในเดือนพฤศจิกายน 2023 กับคุณแม่ 12,000 คนที่มีลูกในช่วงอายุ 0-3 ปีที่มาจากประเทศต่อไปนี้: สหรัฐอเมริกา, ฝรั่งเศส, อินเดีย, อินโดนีเซีย, โปแลนด์, ตุรกี, บราซิล, เยอรมนี (กับคุณแม่จำนวน 12,000 คน) การวิจัยยังทำการสอบถามตัวแทนจากบุคคลทั่วไป 2,000 คน (ถูกถ่วงน้ำหนักให้เป็น Nationally Representative อิงกับอายุ/เพศ/ภูมิภาค) แต่ละรายการในประเทศเดียวกันตามรายการด้านบน (มีบุคคลทั่วไปทั้งหมด 16,000 คน)