เครื่องตกแต่งออลอินวัน
จัดแต่งทรงได้หลากหลาย ตั้งแต่ศีรษะจรดปลายเท้า
การจัดแต่งทรงอย่างยืดหยุ่น
อุปกรณ์และหัวเสริมสูงสุด 23 ชิ้น สำหรับใบหน้า ศีรษะ และร่างกาย
หวีรองตัดความแม่นยำสูง
ปรับความยาวได้ละเอียดขึ้น 5 เท่า
เลือกปรับความยาวได้ละเอียดทีละ 0.2 มม. ตั้งแต่ 1–3 มม. เพื่อการตัดแต่งที่แม่นยำตามความยาวที่คุณต้องการ
ใช้งานได้นานสูงสุด 6 ชั่วโมง
แบตเตอรี่ลิเธียม-ไอออนทรงพลัง ใช้งานได้นานถึง 15 สัปดาห์ พร้อมชาร์จด่วน 5 นาที
กันน้ำ 100%
ใช้งานสะดวกในห้องอาบน้ำ และทำความสะอาดง่าย
ไฟแสดงสถานะแบตเตอรี่
ช่วยให้คุณทราบเวลาที่ควรชาร์จอยู่เสมอ เพื่อไม่ให้แบตเตอรี่หมดระหว่างใช้งาน
ประสิทธิภาพยาวนาน เพื่อผลลัพธ์ที่แม่นยำ
ใบมีดสเตนเลสลับคมอัตโนมัติ คมเหมือนวันแรก ใช้งานยาวนาน โดยไม่ต้องใช้น้ำมัน
เครื่องตัดแต่งหนวดเคราที่ปรับตามคุณ
เทคโนโลยี Smart BeardSense สแกนความหนาแน่นของหนวดเครา 125 ครั้งต่อวินาที และเพิ่มพลังอัตโนมัติเมื่อจำเป็น
ความสบายและการควบคุมระดับพรีเมียม
ดีไซน์สเตนเลสตามหลักสรีรศาสตร์ พร้อมยางกันลื่น จับถนัดมือ
ความยั่งยืน
ออกแบบเพื่อการใช้งานระยะยาว แข็งแรงทนทาน
ที่ Philips เรามุ่งมั่นในการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม พร้อมส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่ยั่งยืนและมีอายุการใช้งานยาวนานยิ่งขึ้น
