แปรงสีฟันไฟฟ้า Philips Sonicare ชช่วยให้สุขภาพฟันในช่องปากมีสุขภาพที่ดีขึ้น
แปรงสีฟันไฟฟ้า Philips Sonicare
ชช่วยให้สุขภาพฟันในช่องปากมีสุขภาพที่ดีขึ้น
ลดคราบพลัค
ดูแลเหงือก
เพื่อการทำความสะอาด
DiamondClean
5 โหมดการทำความสะอาด
โหมดแสดงการเตือนเมื่อแปรงฟันครบ
กล่องเก็บขนาดพกพา
สามารถชารจ์ USB
แท่นแก้วชาร์จ
หัวแปรง 2 หัว
Protective Clean
3 โหมดการทำความสะอาด
โหมดแสดงการเตือนเมื่อแปรงฟันครบ
กล่องเก็บขนาดพกพา
เซ็นเซอร์ตรวจวัดความแรงขณะแปรงฟัน
Elite+
1 โหมดการทำความสะอาด
โหมดแสดงการเตือนเมื่อแปรงฟันครบ
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