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sonicare oral healthcare

ดูแลสุขภาพช่องปากและฟัน ด้วยแปรงสีฟันไฟฟ้า Philips Sonicare ช่วยลดคราบพลัคและโรคเหงือกอักเสบ*


*เหงือกอักเสบเล็กน้อยถึงปานกลาง (ผู้มีอาการเหงือกอักเสบควรพบทันตแพทย์เพื่อรับการรักษาสุขภาพช่องปาก)

Find the oral care you need

Sonicare Electric toothbrushes

แปรงสีฟันไฟฟ้า

ความสะอาดที่รู้สึกได้

Sonicare brush heads

หัวแปรง

เลือกหัวแปรงที่เหมาะกับคุณที่สุด

Sonicare Kids toothbrushes

แปรงสีฟันไฟฟ้า

สำหรับเด็ก

Our favourite electric toothbrushes

แปรงสีฟันไฟฟ้า Philips Sonicare

ชช่วยให้สุขภาพฟันในช่องปากมีสุขภาพที่ดีขึ้น

ลดคราบพลัค

ลดคราบพลัค

ดูแลเหงือก

ดูแลเหงือก

เพื่อการทำความสะอาด

เพื่อการทำความสะอาด

DiamondClean

ความเรียบหรู Design สวยที่สัมผัสได้

DiamondClean

ราคาปลีกที่แนะนำ: ฿8,990.00
5 โหมดการทำความสะอาด

5 โหมดการทำความสะอาด

โหมดแสดงการเตือนเมื่อแปรงฟันครบ

โหมดแสดงการเตือนเมื่อแปรงฟันครบ

กล่องเก็บขนาดพกพา สามารถชารจ์ USB

กล่องเก็บขนาดพกพา
สามารถชารจ์ USB

แท่นแก้วชาร์จ

แท่นแก้วชาร์จ

หัวแปรง 2 หัว

หัวแปรง 2 หัว

DiamondClean

แปรงสีฟันไฟฟ้าเพื่อการดูแลสุขภาพช่องปากอย่างอ่อนโยน

Protective Clean

ราคาปลีกที่แนะนำ: ฿4,590.00
3 โหมดการทำความสะอาด

3 โหมดการทำความสะอาด

โหมดแสดงการเตือนเมื่อแปรงฟันครบ

โหมดแสดงการเตือนเมื่อแปรงฟันครบ

กล่องเก็บขนาดพกพา

กล่องเก็บขนาดพกพา

เซ็นเซอร์ตรวจวัดความแรงขณะแปรงฟัน

เซ็นเซอร์ตรวจวัดความแรงขณะแปรงฟัน

Elite Plus

เพื่อการดูแลสุขภาพช่องปากให้สะอาดเป็นประจำในทุกๆวัน

Elite+

ราคาปลีกที่แนะนำ: ฿1,590.00
5 โหมดการทำความสะอาด

1 โหมดการทำความสะอาด

โหมดแสดงการเตือนเมื่อแปรงฟันครบ

โหมดแสดงการเตือนเมื่อแปรงฟันครบ

ดูตัวอย่างแปรงสีฟันไฟฟ้าทุกรุ่น

ดูตัวอย่างแปรงสีฟันไฟฟ้า Philips Sonicare ทุกรุ่น

ดูเพิ่มเติม
ดูตัวอย่างแปรงสีฟันไฟฟ้าสำหรับเด็ก

ดูแปรงสีฟันไฟฟ้าสำหรับเด็ก เพิ่มความสนุกและประสิทธิภาพในการแปรงฟันให้ดียิ่งขึ้น

ดูเพิ่มเติม

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การคลิกที่ลิงก์จะเป็นการออกจากเว็บไซต์ทางการของ Philips Electronics Ltd. ("Philips") ลิงค์ใด ๆ ไปยังเว็บไซต์บุคคลที่สามที่อาจปรากฏบนเว็บไซต์นี้จัดทำขึ้นเพื่อความสะดวกของคุณเท่านั้นและไม่ได้แสดงถึงความเกี่ยวข้องหรือการรับรองข้อมูลที่ให้ไว้ในเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงเหล่านั้น Philips ไม่รับรองหรือรับประกันใดๆ เกี่ยวกับเว็บไซต์ของบุคคลที่สามหรือข้อมูลที่อยู่ในนั้น

I understand

You are about to visit a Philips global content page

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