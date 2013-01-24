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ผลิตภัณฑ์ จัดแต่งทรงผม

เป่าผมของคุณให้แห้งขณะที่รักษา โมเลกุลน้ำตามธรรมชาติของเส้นผม

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ไดร์เป่าผม DryCare Prestige

ไดร์เป่าผม DryCare Prestige

HP8280/00

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Unfortunately this product is no longer available

ราคาปลีกที่แนะนำ: ฿3,990.00
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รักษาความชุ่มชื้นได้อย่างสมบูรณ์ ด้วยเซนเซอร์เฉพาะตัว
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การปรับสภาพเส้นผมด้วยไอออนป้องกันไฟฟ้าสถิตเพื่อเส้นผมเงางามไม่ชี้ฟู
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การควบคุมความร้อนสมบูรณ์แบบ ด้วยเซนเซอร์ที่ล้ำหน้า
รักษาความสมดุลของความชุ่มชื้นตามธรรมชาติของเส้นผม
รักษาความสมดุลของความชุ่มชื้นตามธรรมชาติของเส้นผม

รักษาความสมดุลของความชุ่มชื้น
ตามธรรมชาติของเส้นผม


รักษาโมเลกุลน้ำตามธรรมชาติของเส้นผมให้สมดุลแม้ในขณะที่เป่าผม เซนเซอร์ MoistureProtect ของเราใช้เทคโนโลยีอินฟาเรดเพื่อวิเคราะห์ระดับความชุ่มชื้นของเส้นผมอย่างต่อเนื่อง และปรับอุณหภูมิที่จะรักษาโมเลกุลน้ำตามธรรมชาติให้เหมาะสมโดยอัตโนมัติ ทำให้รักษาความชุ่มชื้นได้สูงสุดถึง 85% หลังเป่าผม
ไดร์เป่าผมพลังสูง ไม่ทำให้ผมเสีย
ไดร์เป่าผมพลังสูง ไม่ทำให้ผมเสีย

ไดร์เป่าผมพลังสูง
ไม่ทำให้ผมเสีย


คุณต้องการการเป่าผมพลังสูงแต่ไม่ต้องเสี่ยงกับผมที่แห้งเกินไปหรือความร้อนที่สูงเกิน ไดร์เป่าผม DryCare Prestige ของเรามีคุณสมบัติ ThermoProtect เพื่อช่วยให้มั่นใจว่าจะมีอุณหภูมิการเป่าผมที่เหมาะสมเสมอ ทำให้คุณได้รับลมเป่าที่ทรงพลัง ผลลัพธ์ที่รวดเร็วและเป็นมิตรกับผมของคุณ
ผมที่จัดทรงสวยงามได้ง่ายๆ และมีสุขภาพดี
ผมที่จัดทรงสวยงามได้ง่ายๆ และมีสุขภาพดี

ผมที่จัดทรงสวยงามได้ง่ายๆ
และมีสุขภาพดี


นอกจากจะรักษาเส้นผมของคุณระหว่างเป่าแห้งแล้ว ไดร์เป่าผม DryCare Prestige มีการตั้งค่าความแรงและความร้อนที่ยืดหยุ่นหกระดับ และมีลมเป่าเย็นที่มืออาชีพต้องมีเพื่อจัดแต่งทรงผมและปรับสภาพเส้นผมของคุณด้วยไอออน การปรับสภาพเส้นผมด้วยไอออนจะปล่อยประจุไอออนลบเพื่อปรับสภาพเส้นผมและปิดผิวชั้นนอกของเส้นผมเพื่อเพิ่มประกายและความเงางาม ทำให้เส้นผมเรียบเงางามเป็นประกาย และไม่ชี้ฟู

จัดแต่งทรงผม
ดูวิธี
ว่าการจัดทรงง่ายเพียงใด

จัดแต่งทรงผม ดูวิธีว่าการจัดทรงง่ายเพียงใด

เปรียบเทียบไดร์เป่าผมของเรา

DryCare Prestige

Moisture Protect Hairdryer

DryCare Prestige

฿3,990.00*
รักษาโมเลกุลน้ำตามธรรมชาติของเส้นผม เพื่อเส้นผมเงางามมีสุขภาพดี
เปรียบเทียบกับการเลือกปัจจุบัน
DryCare Advanced

Smart Care Hairdryer

DryCare Advanced

การป้องกันแบบแอคทีฟที่ชาญฉลาดเพื่อผมสุขภาพดีและแข็งแรง
เปรียบเทียบกับการเลือกปัจจุบัน
DryCare Advanced

ThermoProtect Ionic Hairdryer

DryCare Advanced

฿1,890.00*
เป่าผมแห้งได้รวดเร็วที่อุณหภูมิต่ำด้วย ThermoProtect
เปรียบเทียบกับการเลือกปัจจุบัน
DryCare Advanced

DryCare Essential Hairdryer

DryCare Advanced

ผมแห้งไวพร้อมประกายเงางามยิ่งขึ้น
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EssentialCare

EssentialCare Hairdryer

EssentialCare

฿1,090.00*
ไดร์ขนาดเล็ก พลังแรง และทำงานเงียบลง 20%
เปรียบเทียบกับการเลือกปัจจุบัน

เทคโนโลยีการดูแลเส้นผม
  • เทคโนโลยี MoistureProtect
  • เซนเซอร์ MoistureProtect จะวัดอุณหภูมิเส้นผม
  • การปรับสภาพเส้นผมด้วยไอออน
  • ตั้งค่าอุณหภูมิด้วย ThermoProtect
  • เทคโนโลยี ThermoShield
  • ปล่อยประจุไอออน 4 เท่า
  • ตั้งค่าอุณหภูมิด้วย ThermoProtect
  • ระบบปรับสภาพเส้นผมด้วยไอออน
  • ตั้งค่าอุณหภูมิด้วย ThermoProtect
  • ระบบปรับสภาพเส้นผมด้วยไอออน
  • ตั้งค่าอุณหภูมิด้วย ThermoProtect

ประสิทธิภาพการจัดแต่งทรงผม
  • การตั้งค่าความร้อนและความเร็ว 6 ระดับ
  • 2300 วัตต์
  • ความเร็วการเป่าผมแห้ง 120 กม./ชม
  • ปุ่มลมเป่าเย็น
  • หัวเป่าปากแคบ, หัวเป่ากระจายลม
  • แผงควบคุมอัจฉริยะ (Smart Control Panel)
  • 1600 วัตต์
  • ปุ่มลมเป่าเย็น
  • หัวเป่ากระจายลมสำหรับผมลอน
  • หัวเป่ากระจายลมแบบวงกว้าง
  • การตั้งค่าความเร็วและอุณหภูมิ 6 ระดับ
  • 2200 วัตต์
  • มอเตอร์ DC
  • ปุ่มลมเป่าเย็น
  • หัวเป่า Slim styling 14 มม. / หัวเป่ากระจายลม
  • การตั้งค่าความเร็วและอุณหภูมิ 6 ระดับ
  • 2000 วัตต์
  • ปุ่มลมเป่าเย็น
  • ตั้งค่าความเร็วที่ปรับได้ 3 ระดับ
  • 1600 วัตต์
  • มอเตอร์ DC
  • ปุ่มลมเป่าเย็น
  • หัวเป่า 20 มม.

สะดวก
  • สายไฟยาว 2.5 ม.
  • ห่วงสำหรับแขวน
  • สายไฟยาว 1.5 ม.
  • ห่วงสำหรับแขวน
  • ด้ามจับสามารถพับเก็บได้
  • สายไฟยาว 1.8 ม.
  • ห่วงสำหรับแขวน
  • สายไฟยาว 1.8 ม.
  • ห่วงสำหรับแขวน
  • สายไฟยาว 1.8 ม.
  • ห่วงสำหรับแขวน
  • ด้ามจับสามารถพับเก็บได้

รับประกัน
  • 2 ปี
  • 2 ปี
  • 2 ปี
  • 2 ปี
* ราคาปลีกที่แนะนำ
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ไดร์เป่าผม DryCare Prestige

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Unfortunately this product is no longer available

ราคาปลีกที่แนะนำ: ฿3,990.00
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