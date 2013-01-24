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Unfortunately this product is no longer available
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Moisture Protect Hairdryer
DryCare Prestige
฿3,990.00*
รักษาโมเลกุลน้ำตามธรรมชาติของเส้นผม เพื่อเส้นผมเงางามมีสุขภาพดี
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Smart Care Hairdryer
DryCare Advanced
การป้องกันแบบแอคทีฟที่ชาญฉลาดเพื่อผมสุขภาพดีและแข็งแรง
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ThermoProtect Ionic Hairdryer
DryCare Advanced
฿1,890.00*
เป่าผมแห้งได้รวดเร็วที่อุณหภูมิต่ำด้วย ThermoProtect
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DryCare Essential Hairdryer
DryCare Advanced
ผมแห้งไวพร้อมประกายเงางามยิ่งขึ้น
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EssentialCare Hairdryer
EssentialCare
฿1,090.00*
ไดร์ขนาดเล็ก พลังแรง และทำงานเงียบลง 20%
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เทคโนโลยีการดูแลเส้นผม
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ประสิทธิภาพการจัดแต่งทรงผม
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สะดวก
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รับประกัน
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Unfortunately this product is no longer available