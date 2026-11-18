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ซาวด์บาร์และระบบเสียงภายในบ้าน
ทุกรุ่น
Soundbar 2.1
ซาวด์บาร์ 2.1 พร้อมซับวูฟเฟอร์ไร้สาย
ซาวด์บาร์ 2.0
ลำโพง Soundbar
SoundBarโฮมเธียเตอร์ซาวด์บาร์
SoundBarโฮมเธียเตอร์ HD
SoundBarโฮมเธียเตอร์ SoundBar
ราคาปลีกที่แนะนำ
฿21,990.00
Philips SoundBarโฮมเธียเตอร์
ลำโพงการชมภาพยนตร์ภายในบ้าน
โฮมเธียเตอร์ Blu-ray Soundbar
฿22,990.00
SoundBarโฮมเธียเตอร์
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