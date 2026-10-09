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4K Ultra HD (9)

1–9 จาก 9 รายการ
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4K Ultra HD

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Philips LED
4K UHD LED Android TV

50PUT7406/67
  • เสียง Dolby Atmos
  • รองรับรูปแบบ HDR
  • Android TV 126 ซม. (50")
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  • Philips LED
  • Philips LED
  • Philips LED
  • Philips LED
  • Philips LED

Philips LED
4K UHD LED Android TV

55PUT7406/67
  • เสียง Dolby Atmos
  • รองรับรูปแบบ HDR
  • Android TV 139 ซม. (55 นิ้ว)
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  • Philips LED
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  • Philips LED
  • Philips LED
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Philips LED
4K UHD LED Android TV

65PUT7406/67
  • เสียง Dolby Atmos
  • รองรับรูปแบบ HDR
  • Android TV 164 ซม. (65 นิ้ว)
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  • Philips 6000 series
  • Philips 6000 series
  • Philips 6000 series
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  • Philips 6000 series

Philips 6000 series
4K UHD LED Smart TV

50PUT6004/67
  • 126 ซม. (50")
  • 4K Ultra HD LED TV
  • Quad Core
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  • Philips 6000 series
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Philips 6000 series
4K UHD LED Smart TV

43PUT6004/67
  • 108 ซม. (43")
  • 4K Ultra HD LED TV
  • Quad Core
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  • Philips LED
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Philips LED
4K UHD LED Android TV

70PUT7906/67
  • TV Ambilight 3 ด้าน
  • รองรับรูปแบบ HDR
  • Dolby Vision และ Dolby Atmos
  • Android TV 177 ซม. (70 นิ้ว)
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  • Philips 6000 series
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Philips 6000 series
4K UHD LED Smart TV

55PUT6004/67
  • 139 ซม. (55")
  • 4K Ultra HD LED TV
  • Quad Core
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4K UHD LED Android TV

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  • เสียง Dolby Atmos
  • รองรับรูปแบบ HDR
  • Android TV 108 ซม. (43")
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Android TV 4K UHD

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  • TV Ambilight 3 ด้าน
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  • Dolby Vision และ Dolby Atmos
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