ผลิตภัณฑ์ฝ่ายสนับสนุน

สมัครเพื่อรับข่าวสารและข้อเสนอพิเศษ

รับประกัน 2 ปีเต็ม

โทรทัศน์

Ambilight (68)

1–12 จาก 68 รายการ
จัดเรียง:

Ambilight

  • 7400 series
  • 7400 series
  • 7400 series
  • 7400 series
  • 7400 series

7400 series
LED TV อัจฉริยะของ Philips

43PUT7428/67
  • LED TV อัจฉริยะของ Philips ขนาด 108 ซม. (43 นิ้ว)
  • รองรับ HDR หลักทุกรูปแบบ
  • Pixel Precise Ultra HD
  • Google TV™
ดูผลิตภัณฑ์
  • Cinema 21:9
  • Cinema 21:9
  • Cinema 21:9
  • Cinema 21:9
  • Cinema 21:9

Cinema 21:9
ทีวี LCD

56PFL9954H/98
  • 142 ซม. (56")
  • Full HD 1080p
  • ทีวีดิจิตอล
ดูผลิตภัณฑ์

ทีวี LCD

52PFL9704H/12
  • 132 ซม. (52")
  • Full HD 1080p
  • ทีวีดิจิตอล
ดูผลิตภัณฑ์

ทีวี LED

42PFL8605/98
  • 107 ซม. (42")
  • Full HD 1080p
ดูผลิตภัณฑ์
  • 6000 series
  • 6000 series
  • 6000 series
  • 6000 series
  • 6000 series

6000 series
3D Ultra Slim Smart LED TV

47PFL6008H/12
  • 119 ซม. (47")
  • Easy 3D
  • DVB-T/C
ดูผลิตภัณฑ์
  • 6000 series
  • 6000 series
  • 6000 series
  • 6000 series
  • 6000 series

6000 series
3D Ultra Slim Smart LED TV

60PFL6008H/12
  • 152 ซม. (60")
  • Easy 3D
  • DVB-T/C
ดูผลิตภัณฑ์
  • 6000 series
  • 6000 series
  • 6000 series
  • 6000 series
  • 6000 series

6000 series
3D Ultra Slim Smart LED TV

55PFL6008H/12
  • 140 ซม. (55")
  • Easy 3D
  • DVB-T/C
ดูผลิตภัณฑ์
  • OLED
  • OLED
  • OLED
  • OLED
  • OLED

OLED
OLED 4K UHD Android TV

55OLED706/67
  • P5 AI Perfect Picture Engine
  • เสียง Dolby Atmos
  • TV Ambilight 3 ด้าน
  • Android TV 139 ซม. (55 นิ้ว)
ดูผลิตภัณฑ์
  • OLED
  • OLED
  • OLED
  • OLED
  • OLED

OLED
OLED 4K UHD Android TV

65OLED706/67
  • P5 AI Perfect Picture Engine
  • เสียง Dolby Atmos
  • TV Ambilight 3 ด้าน
  • Android TV 164 ซม. (65 นิ้ว)
ดูผลิตภัณฑ์
  • LED
  • LED
  • LED
  • LED
  • LED

LED
Ambilight TV 4K

50PUT8528/67
  • Ambilight TV ขนาด 126 ซม. (50”)
  • P5 Perfect Picture Engine
  • รองรับรูปแบบ HDR
  • Google TV™
ดูผลิตภัณฑ์
  • LED
  • LED
  • LED
  • LED
  • LED

LED
Ambilight TV 4K

65PUT8528/67
  • Ambilight TV ขนาด 164 ซม. (65”)
  • P5 Perfect Picture Engine
  • รองรับรูปแบบ HDR
  • Google TV™
ดูผลิตภัณฑ์
  • LED
  • LED
  • LED
  • LED
  • LED

LED
Ambilight TV 4K

55PUT8528/67
  • Ambilight TV ขนาด 139 ซม. (55”)
  • P5 Perfect Picture Engine
  • รองรับรูปแบบ HDR
  • Google TV™
ดูผลิตภัณฑ์

ลงทะเบียนเพื่อรับข่าวสารจากฟิลิปส์รวมถึงโปรโมชันพิเศษสำหรับคุณ

  • ข้อเสนอพิเศษสำหรับสมาชิก
  • สิทธิเข้าถึงโปรโมชันก่อนใคร
  • อัปเดตข่าวสารผลิตภัณฑ์ใหม่ พร้อมเคล็ดลับการใช้ชีวิตอย่างมีสุขภาพดี

ข้าพเจ้าต้องการรับข้อเสนอพิเศษตามความต้องการและพฤติกรรมการใช้งาน เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการ กิจกรรม และโปรโมชั่นของ Philips ฉันสามารถยกเลิกการสมัครรับเมื่อไรก็ได้!

  • ข้อเสนอพิเศษสำหรับสมาชิก
  • สิทธิเข้าถึงโปรโมชันก่อนใคร
  • อัปเดตข่าวสารผลิตภัณฑ์ใหม่ พร้อมเคล็ดลับการใช้ชีวิตอย่างมีสุขภาพดี