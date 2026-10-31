สมัครเพื่อรับข่าวสารและข้อเสนอพิเศษ
รับประกัน 2 ปีเต็ม
โทรทัศน์
ทุกรุ่น
Ambilight
Screen size
0ซม.
0"
Smart TV
All Smart TV (25)
Android TV™ (9)
No Smart TV (5)
All Ambilight TVs (26)
Ambilight 2-sided (7)
Ambilight 3-sided (14)
Connectivity
USB (16)
ตัวอ่านสื่อดิจิตอล (7)
Sustainability
ผลิตภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม (14)
Picture performance
Clear LCD (8)
Full HD 1080p (12)
HD ready (9)
เทคโนโลยี
4K Ultra HD LED HDR (12)
Dolby Atmos (10)
Dolby Vision ATMOS (12)
HDR 10+ (2)
OLED 4K HDR (2)
P5 Picture Engine (5)
Voice Assistant
Google Assistant (12)
ใช้งานกับ Alexa ได้ (5)
ใช้งานกับ Google Assistant (12)
55 inch (10)
ทีวีจอแบน - LCD (8)
Picture Quality
Pixel Precise HD (1)
Digital TV reception
จูนเนอร์ DVB-C (1)
จูนเนอร์ DVB-T (1)
จูนเนอร์ MPEG 4 (1)
7400 seriesLED TV อัจฉริยะของ Philips
Cinema 21:9ทีวี LCD
ทีวี LCD
ทีวี LED
6000 series3D Ultra Slim Smart LED TV
OLEDOLED 4K UHD Android TV
LEDAmbilight TV 4K
ข้าพเจ้าต้องการรับข้อเสนอพิเศษตามความต้องการและพฤติกรรมการใช้งาน เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการ กิจกรรม และโปรโมชั่นของ Philips ฉันสามารถยกเลิกการสมัครรับเมื่อไรก็ได้! หมายความว่าอย่างไร