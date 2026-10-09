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โทรทัศน์

Smart TV (70)

1–12 จาก 70 รายการ
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Smart TV

  • 6500 series
  • 6500 series
  • 6500 series
  • 6500 series
  • 6500 series

6500 series
LED TV อัจฉริยะของ Philips

32PHT6509/67
  • HD LED TV
  • Smart TV 80 ซม. (32 นิ้ว)
  • Google TV™
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  • 6500 series
  • 6500 series
  • 6500 series
  • 6500 series
  • 6500 series

6500 series
LED TV อัจฉริยะของ Philips

43PFT6509/67
  • Full HD LED TV
  • Smart TV 108 ซม. (43 นิ้ว)
  • Google TV™
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  • Philips 6700 series
  • Philips 6700 series
  • Philips 6700 series
  • Philips 6700 series

Philips 6700 series
QLED TV อัจฉริยะของ Philips

32PQT6700/67
  • QLED TV
  • Smart TV 80 ซม. (32 นิ้ว)
  • Google TV™
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  • Philips 6500 series
  • Philips 6500 series
  • Philips 6500 series

Philips 6500 series
QLED TV อัจฉริยะของ Philips

43PQT6500/67
  • Smart QLED TV
  • Smart TV QLED 108 ซม. (43 นิ้ว)
  • Philips - Whale TV
  • ภาพที่คมชัดระดับ QLED
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  • Philips 6600 series
  • Philips 6600 series
  • Philips 6600 series
  • Philips 6600 series

Philips 6600 series
QLED TV อัจฉริยะของ Philips

43PQT6600/67
  • Smart QLED TV
  • Smart TV QLED 108 ซม. (43 นิ้ว)
  • Philips - Whale TV
  • ภาพที่คมชัดระดับ QLED
ดูผลิตภัณฑ์
  • Philips 6600 series
  • Philips 6600 series
  • Philips 6600 series
  • Philips 6600 series

Philips 6600 series
LED TV อัจฉริยะของ Philips

43PFT6600/67
  • FHD LED TV
  • Smart TV 108 ซม. (43 นิ้ว)
  • Philips - Whale TV
  • ภาพคมชัดระดับ FHD
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  • 6600 series
  • 6600 series
  • 6600 series
  • 6600 series

6600 series
QLED TV อัจฉริยะของ Philips

32PQT6600/67
  • Smart QLED TV
  • QLED TV อัจฉริยะขนาด 80 ซม. (32 นิ้ว)
  • Philips - Whale TV
  • ภาพที่คมชัดระดับ QLED
ดูผลิตภัณฑ์
  • 6500 series
  • 6500 series
  • 6500 series

6500 series
QLED TV อัจฉริยะของ Philips

32PQT6500/67
  • Smart QLED TV
  • QLED TV อัจฉริยะขนาด 80 ซม. (32 นิ้ว)
  • Philips - Whale TV
  • ภาพที่คมชัดระดับ QLED
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  • Philips 8100 series
  • Philips 8100 series
  • Philips 8100 series
  • Philips 8100 series
  • Philips 8100 series

Philips 8100 series
4K UHD QLED TV

55PQT8169/67
  • 4K UHD QLED TV ขนาด 139 ซม. (55 นิ้ว)
  • Dolby Vision และ Dolby Atmos
  • Google TV™
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  • Philips 8500 series
  • Philips 8500 series
  • Philips 8500 series
  • Philips 8500 series
  • Philips 8500 series

Philips 8500 series
4K UHD QLED TV

65PQT8530/67
  • 4K UHD QLED TV ขนาด 164 ซม. (65 นิ้ว)
  • Dolby Vision และ Dolby Atmos
  • Google TV™
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  • Philips 7000 series
  • Philips 7000 series
  • Philips 7000 series
  • Philips 7000 series
  • Philips 7000 series

Philips 7000 series
4K UHD LED TV

50PUT7029/67
  • 4K UHD LED TV ขนาด 126 ซม. (50 นิ้ว)
  • รองรับ HDR หลักทุกรูปแบบ
  • Google TV™
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  • Philips 8500 series
  • Philips 8500 series
  • Philips 8500 series
  • Philips 8500 series
  • Philips 8500 series

Philips 8500 series
4K UHD QLED TV

75PQT8530/67
  • 4K UHD QLED TV ขนาด 189 ซม. (75 นิ้ว)
  • Dolby Vision และ Dolby Atmos
  • Google TV™
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  • อัปเดตข่าวสารผลิตภัณฑ์ใหม่ พร้อมเคล็ดลับการใช้ชีวิตอย่างมีสุขภาพดี